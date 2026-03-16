Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 279 930 осіб (+760 за добу), 33 кораблі, 11 781 танк, 38 457 артсистем, 24 215 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 279 930 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб

танків – 11 781 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.

артилерійських систем / artillery systems – 38 457 (+19) од.

РСЗВ – 1 687 (+1) од.

засоби ППО – 1 333 (+1) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 349 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.

крилаті ракети – 4 468 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.

спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.

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Ураження російського флоту

Під час повномасштабної війни Україна завдала серії ударів по кораблях Росії, насамперед у Чорному морі. Найбільше постраждав Чорноморський флот Росії. Ураження відбувалися ракетами, морськими дронами та безпілотниками.

Найвідоміші ураження російських кораблів:

Флагман флоту — Москва — був уражений українськими ракетами Нептун 13 квітня 2022 року. Після вибухів корабель затонув під час буксирування. Це стало найбільшою втратою російського флоту з часів Другої світової.

Великий десантний корабель "Саратов" був знищений у порту Бердянськ у березні 2022 року. Ще кілька десантних кораблів тоді отримали пошкодження.

Десантний корабель "Мінськ" був серйозно пошкоджений під час удару по судноремонтному заводу в Севастополь у вересні 2023 року.

Підводний човен "Ростов-на-Дону" був пошкоджений тією ж атакою у Севастополі.

Патрульний корабель "Сергій Котов" був знищений морськими дронами у березні 2024 року поблизу Криму.

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