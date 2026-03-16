Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 279 930 осіб (+760 за добу), 33 кораблі, 11 781 танк, 38 457 артсистем, 24 215 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 279 930 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб
- танків – 11 781 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 38 457 (+19) од.
- РСЗВ – 1 687 (+1) од.
- засоби ППО – 1 333 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.
Ураження російського флоту
Під час повномасштабної війни Україна завдала серії ударів по кораблях Росії, насамперед у Чорному морі. Найбільше постраждав Чорноморський флот Росії. Ураження відбувалися ракетами, морськими дронами та безпілотниками.
Найвідоміші ураження російських кораблів:
- Флагман флоту — Москва — був уражений українськими ракетами Нептун 13 квітня 2022 року. Після вибухів корабель затонув під час буксирування. Це стало найбільшою втратою російського флоту з часів Другої світової.
- Великий десантний корабель "Саратов" був знищений у порту Бердянськ у березні 2022 року. Ще кілька десантних кораблів тоді отримали пошкодження.
- Десантний корабель "Мінськ" був серйозно пошкоджений під час удару по судноремонтному заводу в Севастополь у вересні 2023 року.
- Підводний човен "Ростов-на-Дону" був пошкоджений тією ж атакою у Севастополі.
- Патрульний корабель "Сергій Котов" був знищений морськими дронами у березні 2024 року поблизу Криму.
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136! одиниць знищеної техніки 1! підтверджене корито та 760 чумардосів за день.
Броня мінімум, логістика та арта норм, ППО та спецтехніка файно.
БПЛА перевалили за 180 000!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 279 000 це більше ніж все населення такого регіону як Хабаровський край.