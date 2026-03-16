67 атак ворога від початку доби: 21 з них на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 15 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Кореньок, Козаче, Рижівка, Рогізне, Уланове, Товстодубове, Баранівка. Хрінівка та Семенівка – у Чернігівській області.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.



На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.



На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.



На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.



На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.



На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Данилівки та Злагоди.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.



Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.