67 атак ворога від початку доби: 21 з них на Костянтинівському напрямку, - Генштаб
Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 15 березня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Кореньок, Козаче, Рижівка, Рогізне, Уланове, Товстодубове, Баранівка. Хрінівка та Семенівка – у Чернігівській області.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.
Ситуація на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.
На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.
На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.
На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.
Бойові дії на півдні
- На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.
- На Оріхівському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.
- На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.
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