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Новини Ситуація на фронті
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67 атак ворога від початку доби: 21 з них на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

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Від початку доби кількість атак агресора уже становить 67.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 15 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Продовжуються обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Іскрисківщина, Кореньок, Козаче, Рижівка, Рогізне, Уланове, Товстодубове, Баранівка. Хрінівка та Семенівка – у Чернігівській області.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. Сили оборони мають певні тактичні успіхи на напрямку.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку ворог один раз атакував у районі Стариці.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався поліпшити своє становище в районі Петропавлівки, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали п’ять спроб загарбників просунутися в бік Борової, Петропавлівки, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія продовжується.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував у районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки, Новопавлівки. Два бої тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог посилив тиск на Покровському напрямку. За добу зафіксовано 36 штурмових дій агресора, - Генштаб. КАРТА

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 18 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія. Дві ворожі атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік Данилівки та Злагоди.

Бойові дії на півдні

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у районі Залізничного, Мирного, Зеленого і Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Лісного, Копаней та Чарівного. Одне боєзіткнення триває.
  • На Оріхівському напрямку ворог атакувальних дій не проводив.
  • На Придніпровському напрямку ворожі штурми не фіксувалися, натомість Придніпровське, Томина Балка та Львове зазнали авіаударів.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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Генштаб ЗС (8529) бойові дії (6001) ЗСУ (8867)
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