ЗСУ зірвали російський стратегічний наступ, який ворог планував на цей березень, - Зеленський

Сили оборони України зірвали ворожу наступальну операцію, яку Росія хотіла розпочати у березні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Фронт

Зеленський подякував українським воїнам, які захищають позиції та знищують російського окупанта.

"Українські Сили оборони зірвали російську стратегічну наступальну операцію, яку ворог планував на цей березень. І хоча атаки постійні, штурми тривають, але інтенсивність штурмів, масштаб протистояння не той, який був запланований росіянами й був обіцяний їхнім командуванням політичному керівництву Росії.

Це важливо, бо наша сила на фронті – це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики", - заявив він.

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"Я вдячний кожному нашому підрозділу на Донецькому напрямку, усім, хто захищає Україну в Харківській області, в прикордонні Сумщини. Важливо – Запорізький напрямок. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Я дякую нашим ДШВ, усім іншим складовим Сил оборони України: піхоті, всім безпілотним підрозділам, артилерії, розвідці, спецпризначенцям, силам Нацгвардії та Національної поліції, які теж задіяні. Я дякую", - зазначив він, додавши, що військові заслуговують на відзнаки.

Переговори з РФ

За словами Зеленського, перемовини при цьому не відкладаються.

"У дипломатії ніхто не розчарований. Це питання не емоцій, як хтось десь може сказати. Це питання того, на що готові партнери. Росія функціонує дуже просто: якщо вони бояться, вони готові тримати себе в рамках. Якщо тиск на Росію послаблюють, Росія думає, що їй щастить і що вона начебто може воювати далі. Саме тому тиск на агресора – це ключ до миру, до справжньої дипломатії та до справжніх домовленостей. Сьогодні я дав нові доручення Рустему Умєрову – він спілкується постійно з американською стороною, 24/7. Також на тижні ми будемо працювати з нашими партнерами у Європі, щоб можливостей захисту в України стало більше, більше, а в партнерів – більше готовності підтримувати нас, підтримувати Україну", - резюмував він.

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