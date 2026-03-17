"Шахеды" стали опаснее: Россия помогла Ирану их усовершенствовать, - Зеленский

Россия передала Ирану технологии для модернизации беспилотников "Шахед", которые теперь представляют угрозу для стран Ближнего Востока.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Jerusalem Post.

"У нас ужасный опыт с этими беспилотниками… Украина стала своего рода экспериментальной площадкой для них. Нельзя даже сравнивать первые версии "Шахедов", которые были в самом начале войны, и сегодняшний "Шахед", – сказал он.

Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения, после появления доказательств того, что Иран передает России дроны, Киев призвал Тегеран не поставлять беспилотники.

"Они (иранцы – ред.) сказали: "Хорошо... мы не союзники в этом. Мы продали россиянам эту партию "Шахедов", примерно 1300 единиц, и все". Однако это не было правдой, они, конечно же, лгали", – отметил президент.

Россия и Иран обмениваются военными технологиями

Зеленский заявил, что сотрудничество между Ираном и Россией в сфере беспилотников носит двусторонний характер.

По словам Зеленского, в начале полномасштабной войны Иран не только поставлял дроны, но и:

обучал российских военных управлять ими;

помог наладить производство БПЛА в РФ;

передал соответствующие технологии и лицензии.

Сейчас, как отметил президент, ситуация изменилась – уже Россия передает Ирану модернизированные дроны и технические решения.

"Мы видели некоторые детали "Шахеда", уничтоженного в одной из стран Ближнего Востока... То, что нашли украинские специалисты, указывает на причастность России, потому что мы видели российские детали и знаем, что иранцы такого не производят", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп не знает, действительно ли РФ помогает Ирану спутниковыми данными: Мы также помогаем Украине

Это означает, отметил президент, что россияне помогли иранцам - так же, как иранцы помогали россиянам в самом начале войны против Украины.

"Угроза, с которой сейчас столкнулся Ближний Восток, не возникла за одну ночь. Украина увидела это первой, пережила это первой и заплатила за полученные уроки кровью мирных жителей", - подчеркнул он.

Война РФ против Украины имеет глобальные последствия

Зеленский подчеркнул, что последствия российско-украинской войны выходят далеко за пределы одного конфликта или региона. Поскольку боевой опыт России, полученный во время войны против Украины, трансформируется в новые технологии, тактики и знания, которые впоследствии могут распространяться за пределы украинского фронта.

"Это огромные знания с поля боя. Это новые технологии, основанные на иранских разработках, и все это будет иметь влияние на другие регионы. Я всегда говорил об Африке, Ближнем Востоке и Европе", – добавил украинский лидер.

Подводя итоги интервью, The Jerusalem Post отмечает, что оно "является предупреждением о том, с чем сейчас начинает сталкиваться остальной мир: война беспилотников, которая началась над украинскими городами, затем распространилась за их пределы, стала дешевле, умнее и ее уже труднее остановить. По словам Зеленского, Путин и Иран вместе создали эту угрозу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что Россия и Китай оказывают Тегерану военную помощь