"Шахеди" стали небезпечнішими: Росія допомогла Ірану їх вдосконалити, - Зеленський

Росія передала Ірану технології для модернізації безпілотників "шахед", які тепер становлять загрозу для країн Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Jerusalem Post.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У нас жахливий досвід із цими безпілотниками… Україна стала свого роду експериментальним місцем для них. Не можна навіть порівнювати перші версії "Шахедів", що були на самому початку війни, і сьогоднішній "Шахед", – сказав він.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгення, після появи доказів, що Іран передає Росії дрони, Київ закликав Тегеран не постачати безпілотники.

"Вони (іранці – ред.) сказали: "Гаразд... ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам цю партію "Шахедів", приблизно 1300 одиниць, і все". Проте це не було правдою, вони, звичайно ж, брехали", – зазначив президент.

Росія та Іран обмінюються військовими технологіями

Зеленський заявив, що співпраця між Іраном та Росією у сфері безпілотників має двосторонній характер.

За словами Зеленського, на початку повномасштабної війни Іран не лише постачав дрони, а й:

навчав російських військових керувати ними;

допоміг налагодити виробництво БПЛА в РФ;

передав відповідні технології та ліцензії.

Наразі, як зазначив президент, ситуація змінилася - вже Росія передає Ірану модернізовані дрони та технічні рішення.

"Ми бачили деякі деталі "Шахеда", знищеного в одній з країн Близького Сходу… Те, що знайшли українські фахівці, вказує на причетність Росії, бо ми бачили російські деталі і знаємо, що іранці такого не виробляють", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп не знає, чи справді РФ допомагає Ірану супутниковими даними: Ми також допомагаємо Україні

Це означає, зауважив президент, що росіяни допомогли іранцям - так само, як іранці допомагали росіянам на самому початку війни проти України.

"Загроза, з якою зараз стикнувся Близький Схід, не виникла за одну ніч. Україна побачила це першою, пережила це першою і заплатила за отримані уроки кров’ю мирних жителів", - наголосив він.

Війна РФ проти України має глобальні наслідки

Зеленський наголосив, що наслідки російсько-української війни виходять далеко за межі одного конфлікту чи регіону. Оскільки бойовий досвід Росія, здобутий під час війни проти України, трансформується у нові технології, тактики та знання, які згодом можуть поширюватися за межі українського фронту.

"Це величезні знання з поля бою. Це нові технології, засновані на іранських розробках і все це матиме вплив на інші регіони. Я завжди казав про Африку, Близький Схід та Європу", – додав український лідер.

Підсумовуючи інтерв’ю, The Jerusalem Post вказує, що воно "є попередженням про те, з чим зараз починає стикатися решта світу: війна безпілотників, яка почалася над українськими містами, потім поширилася за їх межі, стала дешевшою, розумнішою і її вже важче зупинити. За словами Зеленського, Путін та Іран разом створили цю загрозу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Ірану Арагчі заявив, що Росія та Китай надають Тегерану військову допомогу