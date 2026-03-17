"Шахеди" стали небезпечнішими: Росія допомогла Ірану їх вдосконалити, - Зеленський
Росія передала Ірану технології для модернізації безпілотників "шахед", які тепер становлять загрозу для країн Близького Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The Jerusalem Post.
"У нас жахливий досвід із цими безпілотниками… Україна стала свого роду експериментальним місцем для них. Не можна навіть порівнювати перші версії "Шахедів", що були на самому початку війни, і сьогоднішній "Шахед", – сказав він.
Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгення, після появи доказів, що Іран передає Росії дрони, Київ закликав Тегеран не постачати безпілотники.
"Вони (іранці – ред.) сказали: "Гаразд... ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам цю партію "Шахедів", приблизно 1300 одиниць, і все". Проте це не було правдою, вони, звичайно ж, брехали", – зазначив президент.
Росія та Іран обмінюються військовими технологіями
Зеленський заявив, що співпраця між Іраном та Росією у сфері безпілотників має двосторонній характер.
За словами Зеленського, на початку повномасштабної війни Іран не лише постачав дрони, а й:
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навчав російських військових керувати ними;
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допоміг налагодити виробництво БПЛА в РФ;
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передав відповідні технології та ліцензії.
Наразі, як зазначив президент, ситуація змінилася - вже Росія передає Ірану модернізовані дрони та технічні рішення.
"Ми бачили деякі деталі "Шахеда", знищеного в одній з країн Близького Сходу… Те, що знайшли українські фахівці, вказує на причетність Росії, бо ми бачили російські деталі і знаємо, що іранці такого не виробляють", - сказав Зеленський.
Це означає, зауважив президент, що росіяни допомогли іранцям - так само, як іранці допомагали росіянам на самому початку війни проти України.
"Загроза, з якою зараз стикнувся Близький Схід, не виникла за одну ніч. Україна побачила це першою, пережила це першою і заплатила за отримані уроки кров’ю мирних жителів", - наголосив він.
Війна РФ проти України має глобальні наслідки
Зеленський наголосив, що наслідки російсько-української війни виходять далеко за межі одного конфлікту чи регіону. Оскільки бойовий досвід Росія, здобутий під час війни проти України, трансформується у нові технології, тактики та знання, які згодом можуть поширюватися за межі українського фронту.
"Це величезні знання з поля бою. Це нові технології, засновані на іранських розробках і все це матиме вплив на інші регіони. Я завжди казав про Африку, Близький Схід та Європу", – додав український лідер.
Підсумовуючи інтерв’ю, The Jerusalem Post вказує, що воно "є попередженням про те, з чим зараз починає стикатися решта світу: війна безпілотників, яка почалася над українськими містами, потім поширилася за їх межі, стала дешевшою, розумнішою і її вже важче зупинити. За словами Зеленського, Путін та Іран разом створили цю загрозу".
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