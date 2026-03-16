Зеленский поговорил с новым президентом Португалии Сегуро: обсудили возможность совместного производства оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поддержка со стороны Португалии

Зеленский поздравил Сегуру с победой на выборах и пожелал ему успехов.

"Португалия очень поддерживает нас с самого начала полномасштабного российского вторжения. Благодарю за заверения, что оборонная, финансовая, гуманитарная и политическая помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Мы также ценим участие Португалии в программе PURL и рассчитываем на дополнительные взносы", — отметил глава государства.

Сотрудничество и евроинтеграция

Кроме того, главы государств обсудили возможность совместного производства оружия, участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и наш путь к членству в Европейском Союзе.

"Благодарю за четкую позицию относительно нашего европейского будущего", — добавил Зеленский.

