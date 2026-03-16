Новости Сотрудничество Украины и Португалии
Зеленский поговорил с новым президентом Португалии Сегуро: обсудили возможность совместного производства оружия

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру.

Поддержка со стороны Португалии 

Зеленский поздравил Сегуру с победой на выборах и пожелал ему успехов.

"Португалия очень поддерживает нас с самого начала полномасштабного российского вторжения. Благодарю за заверения, что оборонная, финансовая, гуманитарная и политическая помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Мы также ценим участие Португалии в программе PURL и рассчитываем на дополнительные взносы", — отметил глава государства.

Читайте также: Зеленский обсудил с премьером Португалии Монтенегру наработки по гарантиям безопасности и совместное производство дронов

Сотрудничество и евроинтеграция 

Кроме того, главы государств обсудили возможность совместного производства оружия, участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и наш путь к членству в Европейском Союзе.

"Благодарю за четкую позицию относительно нашего европейского будущего", — добавил Зеленский.

Читайте также: Португалия ежегодно будет направлять €25 млн на закупку продукции украинского ОПК, — Шмыгаль

Зеленский Владимир оружие Португалия производство
16.03.2026 19:08
16.03.2026 19:09
А Зеленський катається по всьому світу, ніби в нас немає війни і робить вигляд, що турбується про Україну. Зброю потрібно було виробляти з 2019 року, як тільки став президентом і на території України, а не все закатати в асфальт.
16.03.2026 19:14
16.03.2026 19:14
16.03.2026 19:14
А шо 28 безпекових угод нема працюють?
16.03.2026 19:20
 
 