Зеленський поговорив із новим президентом Португалії Сегуро: обговорили можливість спільного виробництва зброї
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру.
Про це український лідер повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Підтримка з боку Португалії
Зеленський привітав Сегуру із перемогою на виборах та побажав йому успіхів.
"Португалія дуже підтримує нас від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякую за запевнення, що оборонна, фінансова, гуманітарна та політична допомога продовжиться і надалі. Ми також цінуємо участь Португалії в програмі PURL і розраховуємо на додаткові внески", - зазначив глава держави.
Співпраця та євроінтеграція
Крім цього, очільники держав обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь португальського бізнесу у відновленні України та наш шлях до членства у Європейському Союзі.
"Дякую за чітку позицію щодо нашого європейського майбутнього", - додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль