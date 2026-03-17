Зупинити Росію - означає зупинити багато різних воєн, - Зеленський
За 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія набула значного досвіду.
Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, йдеться про знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу
"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю – вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу.
Тепер ми бачимо, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь. Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - пояснив він.
Інші заяви Зеленського
- Раніше президент заявив, що Росія передала Ірану технології для модернізації безпілотників "шахед", які тепер становлять загрозу для країн Близького Сходу.
- За словами Зеленського, ЗСУ зірвали російський стратегічний наступ, який ворог планував на цей березень
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