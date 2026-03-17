Зупинити Росію - означає зупинити багато різних воєн, - Зеленський

За 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія набула значного досвіду.

Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, йдеться про знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу

"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю – вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу.



Тепер ми бачимо, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь. Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - пояснив він.

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Інші заяви Зеленського

Раніше президент заявив, що Росія передала Ірану технології для модернізації безпілотників "шахед", які тепер становлять загрозу для країн Близького Сходу.

За словами Зеленського, ЗСУ зірвали російський стратегічний наступ, який ворог планував на цей березень

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