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Новини Співпраця РФ та Ірану
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Зупинити Росію - означає зупинити багато різних воєн, - Зеленський

Зеленський пояснив вплив війни в Україні на інші війни у світі

За 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну Росія набула значного досвіду.

Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, йдеться про знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу

"Я завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу й інші регіони. Тому що Росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю – вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу.

Тепер ми бачимо, що, навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь. Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - пояснив він.

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Інші заяви Зеленського

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) росія (70540) війна в Україні (8573)
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Топ коментарі
+7
Саме це я намагаюся донести: зупинити Росію означає зупинити багато різних воєн", - пояснив він.Джерело: https://censor.net/ua/n3605639

Поки що успішно доніс лише «двушечку на москву» за допомогою твоїх найкращих друзів!
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17.03.2026 10:38 Відповісти
+5
Схоже що незабаром почнуть друкувати цитатники Великого Зе та перевіряти їх наявність у перехожих.
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17.03.2026 10:46 Відповісти
+3
Так ти мразота на вибори йшло з " надо просто перемтать стрелять" ," война выгодна Порошенко,потому она и не заканчивается"," сойтись где то по середине"," если я не смогу закончить войну,я уйду" ,виходить ти брехав свому тупому виборцю?
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17.03.2026 10:50 Відповісти

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