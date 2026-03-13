Росія викликала послів Британії і Франції через обстріл Брянська ракетами Storm Shadow

До російського МЗС Росії 13 березня викликали послів Великої Британії та Франції. Їм висловили "рішучий протест" через удар ЗСУ 10 березня по заводу мікроелектроніки "Група Кремній Ел" у Брянську ракетами Storm Shadow.

Про це МЗС Росії повідомило у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення росіян

У російському МЗС заявили, що під час демаршу було вказано на безпосередню причетність Великої Британії та Франції "до цього терористичного акту, внаслідок якого загинули семеро людей і понад сорок дістали поранення".

"Для нас очевидно, що ракетний обстріл Брянська був би неможливим без залучення до його організації британських і французьких фахівців, а також без передачі розвідданих неонацистському режиму в Києві. Наголошуємо, що в разі подальшої співучасті Лондона і Парижа у воєнних злочинах київського режиму саме на ці європейські столиці ляже відповідальність за деструктивні наслідки збройного конфлікту та ескалацію напруженості", - заявили росіяни.

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За словами РФ, обстріл Брянська розглядається Москвою як "цілеспрямована провокація з метою підриву зусиль, що інтенсифікувалися, щодо мирного врегулювання української кризи".

Російська сторона висунула вимогу до Великої Британії та Франції надати "публічну реакцію із жорстким і однозначним засудженням теракту" ЗСУ в Брянську, а її відсутність нібито вважатиметься "солідарністю з терористичними методами, що є ганебним для країн, які є постійними членами РБ ООН".

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Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що Сили оборони уразили ракетами Storm Shadow завод мікроелектроніки у Брянську.

"Кремній Ел" –- це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Раніше українські військові неодноразово атакували його.

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер".

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