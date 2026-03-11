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Новини Відео Удари по РФ
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Співробітник заводу "Кремній Ел" у Брянську несе рештки своєї руки під час евакуації після атаки українських ракет. ВIДЕО 18+

У мережі з'явилися кадри евакуації чергового представника російського ВПК - співробітника заводу "Кремній Ел" у Брянську, який на власному досвіді відчув наслідки роботи на воєнну машину Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після точного ракетного удару один із ворожих фахівців отримав травми, які назавжди позбавлять його можливості допомагати в убивстві українців.

Дивіться: Перші кадри після удару ракет Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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Деталі з місця подій

  • Евакуація: На відео зафіксовано, як пособник окупантів самостійно залишає територію підприємства, підтримуючи перед собою залишки значно пошкодженої власної руки.

  • Об’єкт атаки: Завод "Кремній Ел" - це легітимна ціль для Сил оборони України, оскільки саме тут виготовляють "мізки" для російських ракет, якими ворог щоденно обстрілює наші міста.

  • Профнепридатність: Внаслідок детонації бойової частини української ракети, цей персонаж більше не зможе збирати мікросхеми для "Іскандерів" та "Панцирів".

Також дивіться: Реєстратор зафіксував момент влучання ракет ЗСУ по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21297) Брянськ (157) завод (1155) виробництво (2017) ракети (4451)
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Топ коментарі
+43
Ліпше б макітру свою ніс у руках
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11.03.2026 10:03 Відповісти
+37
"На відео зафіксовано, як пособник окупантів........." - а чому пособник окупантів? Він і є окупант. Він працівник оборонки РФ. Прямий ворог. Пособник, це якби він був українцем який допомагав РФ в Україні
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11.03.2026 10:10 Відповісти
+34
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11.03.2026 10:04 Відповісти
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І що, мені цих виродків пожаліти?
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11.03.2026 10:03 Відповісти
ти тупий? порадуйся
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11.03.2026 15:27 Відповісти
не скигли,артыст!
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11.03.2026 17:39 Відповісти
скиглить твоя жінка коли я їй димоход прочищаю
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11.03.2026 17:58 Відповісти
тобі краще знати, мабуть...
ох дурбело...
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11.03.2026 19:15 Відповісти
все ок. таке буває. ми за мир.
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11.03.2026 10:03 Відповісти
Ліпше б макітру свою ніс у руках
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11.03.2026 10:03 Відповісти
Крадіям руки рубали здавна.
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11.03.2026 10:04 Відповісти
краще просто йшла голова ..
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11.03.2026 10:04 Відповісти
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11.03.2026 10:04 Відповісти
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу
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11.03.2026 10:05 Відповісти
Не так.
Уронили водку на пол.
Оторвали Мишке руки...
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11.03.2026 10:59 Відповісти
На бабло его прокинем
Потомучто он безрукий
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11.03.2026 11:23 Відповісти
А потом еще и трахнем
Все по єтой же причине
(кацапські реалії)
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11.03.2026 11:25 Відповісти
От якось зовсім не шкода. Кожен кацап повинен зрозуміти, що він особисто винен у тому що вигодував своє ху#ло на троні. Нехай тепер до нього й звертається за співчуттям.
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11.03.2026 10:07 Відповісти
"На відео зафіксовано, як пособник окупантів........." - а чому пособник окупантів? Він і є окупант. Він працівник оборонки РФ. Прямий ворог. Пособник, це якби він був українцем який допомагав РФ в Україні
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11.03.2026 10:10 Відповісти
Окупант - це людина, яка "здійснює окупацію"... Тобто, він повинен перебувать на окупованій території... А він на території Росії... Тому - "пособник"...
А "українець, який допомагає РФ..." (незалежно від місця перебування) - "колаборант"...
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11.03.2026 10:39 Відповісти
Я з вами не згоден. Якийсь кацапський генерал, який сидить в генштабі і ніколи на 100 км не наблизиться до лінії фронту, теж лише "посібник"?
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11.03.2026 11:04 Відповісти
Розумні люди казали: "Не сперечайся з педантом, про термінологію... І час дарма витратиш, і тебе задавлять досвідом...". Ти лізеш сперечаться з юристом, по "юридичній термінології"... Твій "кацапський генерал, який сидить в генштабі і ніколи на 100 км не наблизиться до лінії фронту" , здійснює керівні функції, управляючи військами, на окупованих територіях... Тобто, приймає безпосередню участь у окупації... А той придурок безрукий, просто приймав участь у випуску продукції, яка МОЖЛИВО, використовується у війні...Бо ще хто зна, ким він, там, працював? Може, взагалі не мав до того стосунку, і був вахтером, на прохідній...
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11.03.2026 11:18 Відповісти
"і був вахтером, на прохідній"
тобто солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру - теж не окупант а "посібник"?
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11.03.2026 11:21 Відповісти
От же ти "в'їдливий, що мухи - в Спасівку...". Твій "солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру..." - "військовослужбовець окупаційної армії". Поки він здійснює функцію охорони майна ЗС РФ - він "окупант". А поза виконанням цих функцій - ні... І, "слідуючи букві закону", не може буть, навіть"посібником"... Чим він може "*********", жеручи кашу в їдальні, чи "тримаючи Машку, за ляжку..."?
Заспокойся... Я вчився розбирать "склад злочину, і займався цим багато років, у судах - а ти пробуєш мене "вкусить"... "Куме! Не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
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11.03.2026 11:50 Відповісти
Ох тебе пре від пафосу . Диви дирку на дивані не прорви
Тобто за твоїми словами окупантом може бути лише військовослужбовець? А наприклад Гіркін з його діверсійним загоном - не окупант, бо він не військовослужбовець. Ну добре . Най буде.
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11.03.2026 12:12 Відповісти
Гіркін - полковник ФСБ... А хто був у нього в загоні - не відомо ні тобі, ні мені...
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14.03.2026 17:00 Відповісти
Реагую на тебе у виключних випадках.Так от - тепер згадай ЩО саме я тобі доводив про білорусів, які вторглися на нашу територію...Я нагадувати не буду принципово...А ти - як хоч.
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11.03.2026 16:08 Відповісти
І не збираюся згадувать... Ти, мабуть, як завжди, не розібрався у мною написаному, і ляпнув якусь дурницю...
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14.03.2026 16:58 Відповісти
Тріпло
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14.03.2026 17:06 Відповісти
Добре, що назвав своє ім"я... Буду знать...
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14.03.2026 17:07 Відповісти
Не полінуюся, подивлюся в архіві предмет спору і надам....Стосувалось юр.статусу гр.Білорусі, які перетнули держ.кордон України в статусі військових формувань за наказом
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14.03.2026 17:15 Відповісти
Подивимось, кого ти вважав агресором, а кого простим порушником кордону
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14.03.2026 17:16 Відповісти
Ну то дивися... Я, що - тобі заважаю?
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14.03.2026 17:20 Відповісти
І до речі, я тобі пропонував встановити розбіжності, або незгоду в судовому порядку.Без правових наслідкіа. На відміну від тебе, мені не потрібно для цього бути юристом. Але ти промовчав тихенько, бо це, можливо, зачепи твої особисті методички, автором яких, за твоїми ж словами, ти і є. Але посібнички - не є закон, хоч можливо і несуть в собі якусь конкретно суть.
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14.03.2026 17:24 Відповісти
Поки що я бачу, з твого боку, лише пустопорожню балаканину... Продовжуй - але без мене...
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14.03.2026 17:29 Відповісти
Чому зразу українець в приклад?
Посібник рф - може бути будь-кого роду і національності і кольору шкіри.
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11.03.2026 11:34 Відповісти
Підкажу сюжет для українських блогерів,котрі продукують відео антипропаганид в Ютьбі)На першому відео реклама тих москальнят,котрі розповідають " я пашол работать на абароннає прєдпріятіє в єлабугє,і зарабативаю 300 тищ в мєсяц",ну а друге відео може бути це " нє забудєм,нє прастім")))
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12.03.2026 09:54 Відповісти
шося дуже спокійний вигляд при такому поранені та ще й зі зламаною кісткою (ШІ).
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11.03.2026 10:10 Відповісти
ші про больовий шок не чув?
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11.03.2026 10:22 Відповісти
Таке буває, на адреналіні, мозок блокує біль.
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11.03.2026 10:37 Відповісти
розвиток кацапів зупинився десь на рівні рептилій, тому вони можуть безболісно відкидати кінцівки, хвости і навіть голови. Цьому є багато відеопідтверджень, Роберт Броуді регулярно їх викладає в інтернеті.
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11.03.2026 10:46 Відповісти
Хатєлі пєльмєні в пакєтіках --- палучітє
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11.03.2026 10:15 Відповісти

Повезло кацапу-ЗСУ забронювали його від СВО.І не потрібно дякувати.
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11.03.2026 10:20 Відповісти
Є дві ноги, на штурм піде.
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11.03.2026 10:28 Відповісти
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11.03.2026 11:32 Відповісти
Не розумію яу він її зі сраки (звідки вона росте) зумів вперед просунути
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11.03.2026 12:49 Відповісти
Ця рука на есвео донатила?
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11.03.2026 10:21 Відповісти
отпусті мєня..
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11.03.2026 10:21 Відповісти
ворог
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11.03.2026 10:22 Відповісти
І воно це треба кацапам? Краще б повісили маніяка Путлера і жили мирно і спокійно...
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11.03.2026 10:23 Відповісти
ржака
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11.03.2026 10:25 Відповісти
З огляду на те, що воно цими ручками робило, то це називається "карма"!
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11.03.2026 10:28 Відповісти
якби карма існувала відсотків 90% кацапів би вже повиздихало
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11.03.2026 16:20 Відповісти
Окей, нехай буде "Вдалий збіг обставин"...
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11.03.2026 19:18 Відповісти
Так бережно несе її наче вірить що її пришиють. Трішки синьої ізолєнти і рука буде як нова.
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11.03.2026 10:28 Відповісти
+100500!
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11.03.2026 11:00 Відповісти
Якби так в Москві і хоча б 10 000 - війна б закінчилась
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11.03.2026 10:29 Відповісти
Краще б дві ніс. В зубах.
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11.03.2026 10:30 Відповісти
Це лише мізерна плата за вєлічіє. Йому пощастило.
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11.03.2026 10:35 Відповісти
Судячи зі знань по судовій медицині, та власного військового досвіду, "Куме! Не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...". Там кістка, нижче ліктя, аж до кисті, на друзки потрощена... Вже ніякий "апарат Ілізарова", не врятує... Стопроцентна ампутація... Добре, якщо збережуть до ліктьового згину - тоді буде протез нижче ліктя...
І що "надає насолоду" - кацап отримає компенсацію, та пенсію, не як "участник СВО", а як "патерпевший на праизводстве"... Тобто, "капейки"...
В законах таліону сказано "Око - за око, зуб - за зуб...". Він прикладав сили, щоб принести смерть і каліцтва, українцям - тепер буде калікою, сам... Це - "покута за гріх"...
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11.03.2026 10:35 Відповісти
Для повного щастя, цим покидькам на Брянськ (і не тільки), треба скинути десяток КАБів, як на Крамрторськ...
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11.03.2026 10:39 Відповісти
Чим тепер дрочити буде?
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11.03.2026 10:47 Відповісти
На путєна подрочить і лівою.
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11.03.2026 11:04 Відповісти
впрісядку
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11.03.2026 16:21 Відповісти
У него на фартуке написано КАПИ БАРА. Это название ресторана рядом с которым был прилет.
Надо не врать, а спокойно принять, что это неизбежный сопутствующий ущерб. Такой тупой пропагандой вы только хуже делаете
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11.03.2026 10:51 Відповісти
Якось *****. Най вони там всі подохнуть, разом з працівниками барів і ресторанів.
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11.03.2026 11:06 Відповісти
Може він ту руку в ресторан і відніс,ібо нєсті єйо в бальніцу нє імєєт смисла.
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11.03.2026 11:14 Відповісти
100%. пєльмєні самі себе не зліплять.
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11.03.2026 11:17 Відповісти
Та там нема з чого їх ліпить.Хіба що студєнь холодець зварять.
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11.03.2026 11:20 Відповісти
Токо "обручалку" нада би снять,а то повара скіздят.
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11.03.2026 11:18 Відповісти
Обручалку навпаки краще залишить, шоб повара чогось зайвого не відрізали.
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11.03.2026 11:26 Відповісти
а пика наче індус... некуй шастать!
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11.03.2026 15:28 Відповісти
Принимаем, принимаем... Можно ещё такого неизбежного сопутствующего ущерба, да побольше?
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11.03.2026 16:23 Відповісти
Мало! "Целі СВО єщьо нє достігнути!"
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11.03.2026 10:59 Відповісти
Золоті руки! Побільше б на росії таких🥹
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11.03.2026 11:14 Відповісти
нехххххй соватт руку в МЯСОРУБКУ !!!((( голову надо было туда засунуть (((
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11.03.2026 11:30 Відповісти
А як він тепер пуй буде дрочити на Пуйла?
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11.03.2026 11:35 Відповісти
Синя ізолента в допомогу т
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11.03.2026 11:44 Відповісти
Придется за путена левой рукой голосовать.
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11.03.2026 11:59 Відповісти
Шоб вам всем руки паатривало☝️
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11.03.2026 12:16 Відповісти
шкода що голову не відірвало, але і так піде.
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11.03.2026 12:33 Відповісти
головне що жодна людина не постраждала!!!!
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11.03.2026 12:46 Відповісти
Там наші зробили нів'******* подарунок для кацапських міністерств...прилетіло в бухгалтерію і вона згоріла
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11.03.2026 12:53 Відповісти
Тепер дрочитиме на путіна та вялічіє тільки лівою 😂
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11.03.2026 13:52 Відповісти
Да…. Паяти схеми, він вже навряд чи зможе…😁
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11.03.2026 14:34 Відповісти
самі себе відбомбили. сам і виноватий в цьому.
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11.03.2026 14:43 Відповісти
Завод Артем атакували 4 рази. І людей там багато загинуло.
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11.03.2026 15:34 Відповісти
Устал правой?
Дрочи левой!!!
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11.03.2026 17:07 Відповісти
Якщо не загнеться від гагрени або сепсіса в нєімєющєй аналогов російські лікарні....буде з часом розказувати юним кацапам про те,як злі бендєровци анакували мірно спящій завод у Брянську....
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11.03.2026 17:44 Відповісти
Зате інвалідність отримає, пенсія буде
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11.03.2026 18:55 Відповісти
Пригадалось "рученьки,ніженьки ,спати пора")))
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12.03.2026 09:51 Відповісти
Ця рука більше не буде виробляти продукцію для ворожих засобів ураження.Країна-ворог ослабла бо доведеться цього "работніка" забезпечувати пенсією.Перемога кується по-маленьку:рука до руки,нога до ноги.Я давно кажу:фпв-хами треба цілити не в голову,не в сраку а по рукам-ногам,наробити їм "самоваров".Це ослабить моральний дух та економіку ворога на роки вперед!
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13.03.2026 09:14 Відповісти
 
 