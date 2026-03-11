Співробітник заводу "Кремній Ел" у Брянську несе рештки своєї руки під час евакуації після атаки українських ракет. ВIДЕО 18+
У мережі з'явилися кадри евакуації чергового представника російського ВПК - співробітника заводу "Кремній Ел" у Брянську, який на власному досвіді відчув наслідки роботи на воєнну машину Кремля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після точного ракетного удару один із ворожих фахівців отримав травми, які назавжди позбавлять його можливості допомагати в убивстві українців.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Деталі з місця подій
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Евакуація: На відео зафіксовано, як пособник окупантів самостійно залишає територію підприємства, підтримуючи перед собою залишки значно пошкодженої власної руки.
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Об’єкт атаки: Завод "Кремній Ел" - це легітимна ціль для Сил оборони України, оскільки саме тут виготовляють "мізки" для російських ракет, якими ворог щоденно обстрілює наші міста.
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Профнепридатність: Внаслідок детонації бойової частини української ракети, цей персонаж більше не зможе збирати мікросхеми для "Іскандерів" та "Панцирів".
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ох дурбело...
Оторвали мишке лапу
Уронили водку на пол.
Оторвали Мишке руки...
Потомучто он безрукий
Все по єтой же причине
(кацапські реалії)
А "українець, який допомагає РФ..." (незалежно від місця перебування) - "колаборант"...
тобто солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру - теж не окупант а "посібник"?
Заспокойся... Я вчився розбирать "склад злочину, і займався цим багато років, у судах - а ти пробуєш мене "вкусить"... "Куме! Не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
Тобто за твоїми словами окупантом може бути лише військовослужбовець? А наприклад Гіркін з його діверсійним загоном - не окупант, бо він не військовослужбовець. Ну добре . Най буде.
Посібник рф - може бути будь-кого роду і національності і кольору шкіри.
Повезло кацапу-ЗСУ забронювали його від СВО.І не потрібно дякувати.
І що "надає насолоду" - кацап отримає компенсацію, та пенсію, не як "участник СВО", а як "патерпевший на праизводстве"... Тобто, "капейки"...
В законах таліону сказано "Око - за око, зуб - за зуб...". Він прикладав сили, щоб принести смерть і каліцтва, українцям - тепер буде калікою, сам... Це - "покута за гріх"...
Надо не врать, а спокойно принять, что это неизбежный сопутствующий ущерб. Такой тупой пропагандой вы только хуже делаете
студєньхолодець зварять.
Дрочи левой!!!