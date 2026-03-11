Співробітник заводу "Кремній Ел" у Брянську несе рештки своєї руки під час евакуації після атаки українських ракет. ВIДЕО 18+

У мережі з'явилися кадри евакуації чергового представника російського ВПК - співробітника заводу "Кремній Ел" у Брянську, який на власному досвіді відчув наслідки роботи на воєнну машину Кремля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після точного ракетного удару один із ворожих фахівців отримав травми, які назавжди позбавлять його можливості допомагати в убивстві українців.

Дивіться: Перші кадри після удару ракет Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську. ВIДЕО

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Деталі з місця подій

Евакуація: На відео зафіксовано, як пособник окупантів самостійно залишає територію підприємства, підтримуючи перед собою залишки значно пошкодженої власної руки.

Об’єкт атаки: Завод "Кремній Ел" - це легітимна ціль для Сил оборони України, оскільки саме тут виготовляють "мізки" для російських ракет, якими ворог щоденно обстрілює наші міста.

Профнепридатність: Внаслідок детонації бойової частини української ракети, цей персонаж більше не зможе збирати мікросхеми для "Іскандерів" та "Панцирів".

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