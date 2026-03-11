Сотрудник завода "Кремний Эл" в Брянске несет остатки своей руки во время эвакуации после атаки украинских ракет

В сети появились кадры эвакуации очередного представителя российского ВПК - сотрудника завода "Кремний Эл" в Брянске, который на собственном опыте ощутил последствия работы на военную машину Кремля. Как сообщает Цензор.НЕТ, после точного ракетного удара один из вражеских специалистов получил травмы, которые навсегда лишат его возможности помогать в убийстве украинцев.

Смотрите: Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Детали с места событий

Эвакуация: На видео зафиксировано, как пособник оккупантов самостоятельно покидает территорию предприятия, поддерживая перед собой остатки значительно поврежденной собственной руки.

Объект атаки: Завод "Кремний Эл" - это легитимная цель для Сил обороны Украины, поскольку именно здесь производят "мозги" для российских ракет, которыми враг ежедневно обстреливает наши города.

Профнепригодность: В результате детонации боевой части украинской ракеты, этот персонаж больше не сможет собирать микросхемы для "Искандеров" и "Панцирей".

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