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19 220 90

Сотрудник завода "Кремний Эл" в Брянске несет остатки своей руки во время эвакуации после атаки украинских ракет

В сети появились кадры эвакуации очередного представителя российского ВПК - сотрудника завода "Кремний Эл" в Брянске, который на собственном опыте ощутил последствия работы на военную машину Кремля. Как сообщает Цензор.НЕТ, после точного ракетного удара один из вражеских специалистов получил травмы, которые навсегда лишат его возможности помогать в убийстве украинцев.

Смотрите: Первые кадры после удара ракет Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Детали с места событий

  • Эвакуация: На видео зафиксировано, как пособник оккупантов самостоятельно покидает территорию предприятия, поддерживая перед собой остатки значительно поврежденной собственной руки.

  • Объект атаки: Завод "Кремний Эл" - это легитимная цель для Сил обороны Украины, поскольку именно здесь производят "мозги" для российских ракет, которыми враг ежедневно обстреливает наши города.

  • Профнепригодность: В результате детонации боевой части украинской ракеты, этот персонаж больше не сможет собирать микросхемы для "Искандеров" и "Панцирей".

Смотрите также: Регистратор зафиксировал момент попадания ракет ВСУ по заводу "Кремний Эл" в Брянске. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23078) Брянск (142) завод (542) производство (618) ракеты (3994)
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Топ комментарии
+43
Ліпше б макітру свою ніс у руках
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11.03.2026 10:03 Ответить
+37
"На відео зафіксовано, як пособник окупантів........." - а чому пособник окупантів? Він і є окупант. Він працівник оборонки РФ. Прямий ворог. Пособник, це якби він був українцем який допомагав РФ в Україні
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11.03.2026 10:10 Ответить
+34
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11.03.2026 10:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І що, мені цих виродків пожаліти?
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11.03.2026 10:03 Ответить
ти тупий? порадуйся
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11.03.2026 15:27 Ответить
не скигли,артыст!
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11.03.2026 17:39 Ответить
скиглить твоя жінка коли я їй димоход прочищаю
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11.03.2026 17:58 Ответить
тобі краще знати, мабуть...
ох дурбело...
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11.03.2026 19:15 Ответить
все ок. таке буває. ми за мир.
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11.03.2026 10:03 Ответить
Ліпше б макітру свою ніс у руках
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11.03.2026 10:03 Ответить
Крадіям руки рубали здавна.
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11.03.2026 10:04 Ответить
краще просто йшла голова ..
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11.03.2026 10:04 Ответить
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11.03.2026 10:04 Ответить
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу
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11.03.2026 10:05 Ответить
Не так.
Уронили водку на пол.
Оторвали Мишке руки...
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11.03.2026 10:59 Ответить
На бабло его прокинем
Потомучто он безрукий
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11.03.2026 11:23 Ответить
А потом еще и трахнем
Все по єтой же причине
(кацапські реалії)
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11.03.2026 11:25 Ответить
От якось зовсім не шкода. Кожен кацап повинен зрозуміти, що він особисто винен у тому що вигодував своє ху#ло на троні. Нехай тепер до нього й звертається за співчуттям.
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11.03.2026 10:07 Ответить
"На відео зафіксовано, як пособник окупантів........." - а чому пособник окупантів? Він і є окупант. Він працівник оборонки РФ. Прямий ворог. Пособник, це якби він був українцем який допомагав РФ в Україні
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11.03.2026 10:10 Ответить
Окупант - це людина, яка "здійснює окупацію"... Тобто, він повинен перебувать на окупованій території... А він на території Росії... Тому - "пособник"...
А "українець, який допомагає РФ..." (незалежно від місця перебування) - "колаборант"...
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11.03.2026 10:39 Ответить
Я з вами не згоден. Якийсь кацапський генерал, який сидить в генштабі і ніколи на 100 км не наблизиться до лінії фронту, теж лише "посібник"?
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11.03.2026 11:04 Ответить
Розумні люди казали: "Не сперечайся з педантом, про термінологію... І час дарма витратиш, і тебе задавлять досвідом...". Ти лізеш сперечаться з юристом, по "юридичній термінології"... Твій "кацапський генерал, який сидить в генштабі і ніколи на 100 км не наблизиться до лінії фронту" , здійснює керівні функції, управляючи військами, на окупованих територіях... Тобто, приймає безпосередню участь у окупації... А той придурок безрукий, просто приймав участь у випуску продукції, яка МОЖЛИВО, використовується у війні...Бо ще хто зна, ким він, там, працював? Може, взагалі не мав до того стосунку, і був вахтером, на прохідній...
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11.03.2026 11:18 Ответить
"і був вахтером, на прохідній"
тобто солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру - теж не окупант а "посібник"?
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11.03.2026 11:21 Ответить
От же ти "в'їдливий, що мухи - в Спасівку...". Твій "солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру..." - "військовослужбовець окупаційної армії". Поки він здійснює функцію охорони майна ЗС РФ - він "окупант". А поза виконанням цих функцій - ні... І, "слідуючи букві закону", не може буть, навіть"посібником"... Чим він може "*********", жеручи кашу в їдальні, чи "тримаючи Машку, за ляжку..."?
Заспокойся... Я вчився розбирать "склад злочину, і займався цим багато років, у судах - а ти пробуєш мене "вкусить"... "Куме! Не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
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11.03.2026 11:50 Ответить
Ох тебе пре від пафосу . Диви дирку на дивані не прорви
Тобто за твоїми словами окупантом може бути лише військовослужбовець? А наприклад Гіркін з його діверсійним загоном - не окупант, бо він не військовослужбовець. Ну добре . Най буде.
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11.03.2026 12:12 Ответить
Гіркін - полковник ФСБ... А хто був у нього в загоні - не відомо ні тобі, ні мені...
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14.03.2026 17:00 Ответить
Реагую на тебе у виключних випадках.Так от - тепер згадай ЩО саме я тобі доводив про білорусів, які вторглися на нашу територію...Я нагадувати не буду принципово...А ти - як хоч.
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11.03.2026 16:08 Ответить
І не збираюся згадувать... Ти, мабуть, як завжди, не розібрався у мною написаному, і ляпнув якусь дурницю...
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14.03.2026 16:58 Ответить
Тріпло
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14.03.2026 17:06 Ответить
Добре, що назвав своє ім"я... Буду знать...
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14.03.2026 17:07 Ответить
Не полінуюся, подивлюся в архіві предмет спору і надам....Стосувалось юр.статусу гр.Білорусі, які перетнули держ.кордон України в статусі військових формувань за наказом
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14.03.2026 17:15 Ответить
Подивимось, кого ти вважав агресором, а кого простим порушником кордону
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14.03.2026 17:16 Ответить
Ну то дивися... Я, що - тобі заважаю?
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14.03.2026 17:20 Ответить
І до речі, я тобі пропонував встановити розбіжності, або незгоду в судовому порядку.Без правових наслідкіа. На відміну від тебе, мені не потрібно для цього бути юристом. Але ти промовчав тихенько, бо це, можливо, зачепи твої особисті методички, автором яких, за твоїми ж словами, ти і є. Але посібнички - не є закон, хоч можливо і несуть в собі якусь конкретно суть.
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14.03.2026 17:24 Ответить
Поки що я бачу, з твого боку, лише пустопорожню балаканину... Продовжуй - але без мене...
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14.03.2026 17:29 Ответить
Чому зразу українець в приклад?
Посібник рф - може бути будь-кого роду і національності і кольору шкіри.
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11.03.2026 11:34 Ответить
Підкажу сюжет для українських блогерів,котрі продукують відео антипропаганид в Ютьбі)На першому відео реклама тих москальнят,котрі розповідають " я пашол работать на абароннає прєдпріятіє в єлабугє,і зарабативаю 300 тищ в мєсяц",ну а друге відео може бути це " нє забудєм,нє прастім")))
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12.03.2026 09:54 Ответить
шося дуже спокійний вигляд при такому поранені та ще й зі зламаною кісткою (ШІ).
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11.03.2026 10:10 Ответить
ші про больовий шок не чув?
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11.03.2026 10:22 Ответить
Таке буває, на адреналіні, мозок блокує біль.
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11.03.2026 10:37 Ответить
розвиток кацапів зупинився десь на рівні рептилій, тому вони можуть безболісно відкидати кінцівки, хвости і навіть голови. Цьому є багато відеопідтверджень, Роберт Броуді регулярно їх викладає в інтернеті.
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11.03.2026 10:46 Ответить
Хатєлі пєльмєні в пакєтіках --- палучітє
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11.03.2026 10:15 Ответить

Повезло кацапу-ЗСУ забронювали його від СВО.І не потрібно дякувати.
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11.03.2026 10:20 Ответить
Є дві ноги, на штурм піде.
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11.03.2026 10:28 Ответить
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11.03.2026 11:32 Ответить
Не розумію яу він її зі сраки (звідки вона росте) зумів вперед просунути
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11.03.2026 12:49 Ответить
Ця рука на есвео донатила?
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11.03.2026 10:21 Ответить
отпусті мєня..
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11.03.2026 10:21 Ответить
ворог
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11.03.2026 10:22 Ответить
І воно це треба кацапам? Краще б повісили маніяка Путлера і жили мирно і спокійно...
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11.03.2026 10:23 Ответить
ржака
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11.03.2026 10:25 Ответить
З огляду на те, що воно цими ручками робило, то це називається "карма"!
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11.03.2026 10:28 Ответить
якби карма існувала відсотків 90% кацапів би вже повиздихало
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11.03.2026 16:20 Ответить
Окей, нехай буде "Вдалий збіг обставин"...
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11.03.2026 19:18 Ответить
Так бережно несе її наче вірить що її пришиють. Трішки синьої ізолєнти і рука буде як нова.
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11.03.2026 10:28 Ответить
+100500!
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11.03.2026 11:00 Ответить
Якби так в Москві і хоча б 10 000 - війна б закінчилась
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11.03.2026 10:29 Ответить
Краще б дві ніс. В зубах.
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11.03.2026 10:30 Ответить
Це лише мізерна плата за вєлічіє. Йому пощастило.
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11.03.2026 10:35 Ответить
Судячи зі знань по судовій медицині, та власного військового досвіду, "Куме! Не тратьте дарма сили... Ідіть на дно...". Там кістка, нижче ліктя, аж до кисті, на друзки потрощена... Вже ніякий "апарат Ілізарова", не врятує... Стопроцентна ампутація... Добре, якщо збережуть до ліктьового згину - тоді буде протез нижче ліктя...
І що "надає насолоду" - кацап отримає компенсацію, та пенсію, не як "участник СВО", а як "патерпевший на праизводстве"... Тобто, "капейки"...
В законах таліону сказано "Око - за око, зуб - за зуб...". Він прикладав сили, щоб принести смерть і каліцтва, українцям - тепер буде калікою, сам... Це - "покута за гріх"...
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11.03.2026 10:35 Ответить
Для повного щастя, цим покидькам на Брянськ (і не тільки), треба скинути десяток КАБів, як на Крамрторськ...
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11.03.2026 10:39 Ответить
Чим тепер дрочити буде?
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11.03.2026 10:47 Ответить
На путєна подрочить і лівою.
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11.03.2026 11:04 Ответить
впрісядку
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11.03.2026 16:21 Ответить
У него на фартуке написано КАПИ БАРА. Это название ресторана рядом с которым был прилет.
Надо не врать, а спокойно принять, что это неизбежный сопутствующий ущерб. Такой тупой пропагандой вы только хуже делаете
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11.03.2026 10:51 Ответить
Якось *****. Най вони там всі подохнуть, разом з працівниками барів і ресторанів.
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11.03.2026 11:06 Ответить
Може він ту руку в ресторан і відніс,ібо нєсті єйо в бальніцу нє імєєт смисла.
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11.03.2026 11:14 Ответить
100%. пєльмєні самі себе не зліплять.
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11.03.2026 11:17 Ответить
Та там нема з чого їх ліпить.Хіба що студєнь холодець зварять.
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11.03.2026 11:20 Ответить
Токо "обручалку" нада би снять,а то повара скіздят.
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11.03.2026 11:18 Ответить
Обручалку навпаки краще залишить, шоб повара чогось зайвого не відрізали.
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11.03.2026 11:26 Ответить
а пика наче індус... некуй шастать!
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11.03.2026 15:28 Ответить
Принимаем, принимаем... Можно ещё такого неизбежного сопутствующего ущерба, да побольше?
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11.03.2026 16:23 Ответить
Мало! "Целі СВО єщьо нє достігнути!"
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11.03.2026 10:59 Ответить
Золоті руки! Побільше б на росії таких🥹
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11.03.2026 11:14 Ответить
нехххххй соватт руку в МЯСОРУБКУ !!!((( голову надо было туда засунуть (((
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11.03.2026 11:30 Ответить
А як він тепер пуй буде дрочити на Пуйла?
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11.03.2026 11:35 Ответить
Синя ізолента в допомогу т
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11.03.2026 11:44 Ответить
Придется за путена левой рукой голосовать.
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11.03.2026 11:59 Ответить
Шоб вам всем руки паатривало☝️
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11.03.2026 12:16 Ответить
шкода що голову не відірвало, але і так піде.
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11.03.2026 12:33 Ответить
головне що жодна людина не постраждала!!!!
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11.03.2026 12:46 Ответить
Там наші зробили нів'******* подарунок для кацапських міністерств...прилетіло в бухгалтерію і вона згоріла
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11.03.2026 12:53 Ответить
Тепер дрочитиме на путіна та вялічіє тільки лівою 😂
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11.03.2026 13:52 Ответить
Да…. Паяти схеми, він вже навряд чи зможе…😁
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11.03.2026 14:34 Ответить
самі себе відбомбили. сам і виноватий в цьому.
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11.03.2026 14:43 Ответить
Завод Артем атакували 4 рази. І людей там багато загинуло.
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11.03.2026 15:34 Ответить
Устал правой?
Дрочи левой!!!
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11.03.2026 17:07 Ответить
Якщо не загнеться від гагрени або сепсіса в нєімєющєй аналогов російські лікарні....буде з часом розказувати юним кацапам про те,як злі бендєровци анакували мірно спящій завод у Брянську....
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11.03.2026 17:44 Ответить
Зате інвалідність отримає, пенсія буде
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11.03.2026 18:55 Ответить
Пригадалось "рученьки,ніженьки ,спати пора")))
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12.03.2026 09:51 Ответить
Ця рука більше не буде виробляти продукцію для ворожих засобів ураження.Країна-ворог ослабла бо доведеться цього "работніка" забезпечувати пенсією.Перемога кується по-маленьку:рука до руки,нога до ноги.Я давно кажу:фпв-хами треба цілити не в голову,не в сраку а по рукам-ногам,наробити їм "самоваров".Це ослабить моральний дух та економіку ворога на роки вперед!
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13.03.2026 09:14 Ответить
 
 