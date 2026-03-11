Сотрудник завода "Кремний Эл" в Брянске несет остатки своей руки во время эвакуации после атаки украинских ракет
В сети появились кадры эвакуации очередного представителя российского ВПК - сотрудника завода "Кремний Эл" в Брянске, который на собственном опыте ощутил последствия работы на военную машину Кремля. Как сообщает Цензор.НЕТ, после точного ракетного удара один из вражеских специалистов получил травмы, которые навсегда лишат его возможности помогать в убийстве украинцев.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Детали с места событий
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Эвакуация: На видео зафиксировано, как пособник оккупантов самостоятельно покидает территорию предприятия, поддерживая перед собой остатки значительно поврежденной собственной руки.
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Объект атаки: Завод "Кремний Эл" - это легитимная цель для Сил обороны Украины, поскольку именно здесь производят "мозги" для российских ракет, которыми враг ежедневно обстреливает наши города.
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Профнепригодность: В результате детонации боевой части украинской ракеты, этот персонаж больше не сможет собирать микросхемы для "Искандеров" и "Панцирей".
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ох дурбело...
Оторвали мишке лапу
Уронили водку на пол.
Оторвали Мишке руки...
Потомучто он безрукий
Все по єтой же причине
(кацапські реалії)
А "українець, який допомагає РФ..." (незалежно від місця перебування) - "колаборант"...
тобто солдат кацапської армії, який охороняє склад з валянками в болоті на сибіру - теж не окупант а "посібник"?
Заспокойся... Я вчився розбирать "склад злочину, і займався цим багато років, у судах - а ти пробуєш мене "вкусить"... "Куме! Не тратьте дарма сили... Йдіть на дно...".
Тобто за твоїми словами окупантом може бути лише військовослужбовець? А наприклад Гіркін з його діверсійним загоном - не окупант, бо він не військовослужбовець. Ну добре . Най буде.
Посібник рф - може бути будь-кого роду і національності і кольору шкіри.
Повезло кацапу-ЗСУ забронювали його від СВО.І не потрібно дякувати.
І що "надає насолоду" - кацап отримає компенсацію, та пенсію, не як "участник СВО", а як "патерпевший на праизводстве"... Тобто, "капейки"...
В законах таліону сказано "Око - за око, зуб - за зуб...". Він прикладав сили, щоб принести смерть і каліцтва, українцям - тепер буде калікою, сам... Це - "покута за гріх"...
Надо не врать, а спокойно принять, что это неизбежный сопутствующий ущерб. Такой тупой пропагандой вы только хуже делаете
студєньхолодець зварять.
Дрочи левой!!!