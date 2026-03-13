Україна успішно інтегрувала британські ракети Storm Shadow, - британський військовий Дікінсон

Ефективний удар по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську показав, що Сили оборони України вдало інтегрували ракети Storm Shadow у свій парк літаків Су-24.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив колишній керівник авіаційними бойовими операціями в Королівських військово-повітряних силах Великої Британії Тобі Дікінсон у коментарі Укрінформу.

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"Удар по російському заводу мікроелектроніки є ще одним доказом успішної інтеграції Storm Shadow до складу українського парку літаків Су-24", – зазначив Дікінсон.

Експерт додав, що цей удар свідчить про здатність України й надалі зменшувати військово-промисловий потенціал Росії.

Реакція Росії та тактика України

За словами Дікінсона, Росія була змушена перекинути значну частину засобів протиповітряної оборони з тилу на передову, де Україна досягає успіхів.

"Збройні сили України добре розуміють російську протиповітряну оборону та змогли спланувати маршрут через наявні прогалини", – підкреслив він.

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Удар по "Кремній Ел": що відомо

10 березня 2026 року українські Сили оборони завдали удару крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow по заводу "Кремній Ел" у Брянську (Росія) - підприємству з виробництва мікроелектроніки та компонентів для ракетних систем.

За даними OSINT‑аналітиків, було зафіксовано щонайменше 7 влучань по території підприємства; основна частина ударів припала на ключові виробничі корпуси.

Завод є ключовим у галузі та одним з найбільших виробників мікроелектроніки у Росії. Зокрема, на підприємстві створюють комплектуючі для військової техніки. Завод розташований більше, ніж за 100 км від кордону. Завод бере участь у розробці нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів. На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцир, ракет Іскандер, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.

У ніч на 19 жовтня 2024 року дрони атакували завод "Кремній Ел" у Брянській області РФ.

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