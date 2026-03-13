Украина успешно интегрировала британские ракеты Storm Shadow, - британский военный Дикинсон

Эффективный удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске показал, что Силы обороны Украины успешно интегрировали ракеты Storm Shadow в свой парк самолетов Су-24.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил бывший руководитель авиационными боевыми операциями в Королевских военно-воздушных силах Великобритании Тоби Дикинсон в комментарии Укринформу.

"Удар по российскому заводу микроэлектроники является еще одним доказательством успешной интеграции Storm Shadow в состав украинского парка самолетов Су-24", – отметил Дикинсон.

Эксперт добавил, что этот удар свидетельствует о способности Украины и в дальнейшем ослаблять военно-промышленный потенциал России.

Реакция России и тактика Украины

По словам Дикинсона, Россия была вынуждена перебросить значительную часть средств противовоздушной обороны из тыла на передовую, где Украина добивается успехов.

"Вооруженные силы Украины хорошо понимают российскую противовоздушную оборону и смогли спланировать маршрут через имеющиеся пробелы", – подчеркнул он.

Удар по "Кремний Эл": что известно

10 марта 2026 года украинские Силы обороны нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow по заводу "Кремний Эл" в Брянске (Россия) — предприятию по производству микроэлектроники и компонентов для ракетных систем.

По данным OSINT-аналитиков, было зафиксировано не менее 7 попаданий по территории предприятия; основная часть ударов пришлась на ключевые производственные корпуса.

Завод является ключевым в отрасли и одним из крупнейших производителей микроэлектроники в России. В частности, на предприятии производят комплектующие для военной техники. Завод расположен более чем в 100 км от границы. Завод участвует в разработке новых РЛС, которые, в частности, предназначены для ПВО, самолетов, кораблей. На нем производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для ЗРК "Панцирь", ракет "Искандер", а также для РЛС и РЭБ и российских БПЛА.

В ночь на 19 октября 2024 года дроны атаковали завод "Кремний Эл" в Брянской области РФ.

