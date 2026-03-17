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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану

Зеленський про погрози з боку Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю. Про це він сказав, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, пише Цензор.НЕТ.

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За словами глави держави, українці не піддаються тиску чи залякуванням.

Коментуючи заяви Ірану про можливі удари по Україні через нібито підтримку Ізраїлю, президент зазначив:

"Дивіться, нічого нового. Я чув за ці чотири роки багато різних повідомлень. Ми не боїмося жодних таких повідомлень. Ми живемо в таких повідомленнях щодня останні чотири роки, мінімум чотири, але здебільшого 12 років. Тому для нас це не щось нове".

Президент також прокоментував питання щодо можливих контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"У мене є те, що потрібно йому, а у нього є те, що потрібно мені. Але ми ще не спілкувалися", - наголосив Зеленський.

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Росія допомагає Ірану з безпілотниками

Також  Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чи передає РФ іранцям "Шахеди".

"Так, я впевнений. Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Ми знаємо це, бо іранці їх не виробляли. Тож я думаю, це означає, що росіяни також допомагають їм, як іранці допомагали їм на самому початку війни, коли вони дали їм "Шахеди", - додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28138) Іран (3539) Шахед (2284)
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Топ коментарі
+33
Ти що, Україна вже? Ти просто небрита зелена харя яка скрізь суне ніс куди його не просять 🤦
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17.03.2026 01:09 Відповісти
+29
Іран передасть балістичні ракети кацапам, а це чучело буде нити, що немає ППО, а в тому, що немає світла винен Кличко... А може просто закрити своє "потужне" іпло? Бо вякає це гундосе чмо, а проблеми потім у всіх.
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17.03.2026 01:06 Відповісти
+26
Якщо з бункера не вилазити місяцями, то без різниці російські чи іранські ракети над Києвом літають.
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17.03.2026 01:06 Відповісти

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