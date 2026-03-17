Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться погроз Ірану, які лунають на тлі звинувачень Тегерана у нібито підтримці Ізраїлю. Про це він сказав, відповідаючи на запитання іноземних журналістів, пише Цензор.НЕТ.

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За словами глави держави, українці не піддаються тиску чи залякуванням.

Коментуючи заяви Ірану про можливі удари по Україні через нібито підтримку Ізраїлю, президент зазначив:

"Дивіться, нічого нового. Я чув за ці чотири роки багато різних повідомлень. Ми не боїмося жодних таких повідомлень. Ми живемо в таких повідомленнях щодня останні чотири роки, мінімум чотири, але здебільшого 12 років. Тому для нас це не щось нове".

Президент також прокоментував питання щодо можливих контактів із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"У мене є те, що потрібно йому, а у нього є те, що потрібно мені. Але ми ще не спілкувалися", - наголосив Зеленський.

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Росія допомагає Ірану з безпілотниками

Також Зеленський відповів на запитання журналіста про те, чи передає РФ іранцям "Шахеди".

"Так, я впевнений. Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Ми знаємо це, бо іранці їх не виробляли. Тож я думаю, це означає, що росіяни також допомагають їм, як іранці допомагали їм на самому початку війни, коли вони дали їм "Шахеди", - додав президент.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не потребують допомоги від України.

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