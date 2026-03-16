Трамп розповів про удари США по острову Харк

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари "буквально знищили" більшість інфраструктури на іранському острові Харк, але нафтові об’єкти залишилися неушкодженими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його виступу у Культурному центрі імені Джона Кеннеді в Білому домі.

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Трамп пояснив, що ці об’єкти спеціально не обстрілювали, залишаючи можливість для майбутнього відновлення країни.

Президент зазначив, що США свідомо уникали ураження нафтової інфраструктури, але можуть змінити рішення протягом короткого часу. Він підкреслив, що залишені об’єкти включають труби, і США могли б їх знищити буквально за п’ять хвилин, якщо буде необхідно.

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Удари по острову Харк та стратегія США

"Ми залишили труби. Ми не хотіли цього робити, але можемо зробити це за п’ять хвилин", – сказав Трамп. Він додав, що такий підхід був обраний з огляду на можливе відновлення Ірану у майбутньому та стратегічну перспективу.

Стан нового верховного лідера Ірану

Трамп також прокоментував інформацію щодо нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. За його словами, підтвердженої інформації про стан здоров’я Хаменеї немає. "Багато людей кажуть, що він сильно поранений, хтось говорить, що він втратив ногу, інші стверджують, що він мертвий. Ніхто не може сказати напевно", – додав президент.

Він зазначив, що після оголошення про призначення Хаменеї ніхто його не бачив на публіці, що є незвичною ситуацією.

Раніше Трамп заявив, що Велика Британія відмовилася допомогти США у майбутній операції, пов’язаній із розблокуванням Ормузької протоки. Натомість за його словами, Франція, ймовірно, готова підтримати американські дії в регіоні.

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