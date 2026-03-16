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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп розповів про удари США по острову Харк

Трамп про Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські удари "буквально знищили" більшість інфраструктури на іранському острові Харк, але нафтові об’єкти залишилися неушкодженими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться під час його виступу у Культурному центрі імені Джона Кеннеді в Білому домі.

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Трамп пояснив, що ці об’єкти спеціально не обстрілювали, залишаючи можливість для майбутнього відновлення країни.

Президент зазначив, що США свідомо уникали ураження нафтової інфраструктури, але можуть змінити рішення протягом короткого часу. Він підкреслив, що залишені об’єкти включають труби, і США могли б їх знищити буквально за п’ять хвилин, якщо буде необхідно.

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Удари по острову Харк та стратегія США

"Ми залишили труби. Ми не хотіли цього робити, але можемо зробити це за п’ять хвилин", – сказав Трамп. Він додав, що такий підхід був обраний з огляду на можливе відновлення Ірану у майбутньому та стратегічну перспективу.

Стан нового верховного лідера Ірану

Трамп також прокоментував інформацію щодо нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. За його словами, підтвердженої інформації про стан здоров’я Хаменеї немає. "Багато людей кажуть, що він сильно поранений, хтось говорить, що він втратив ногу, інші стверджують, що він мертвий. Ніхто не може сказати напевно", – додав президент.

Він зазначив, що після оголошення про призначення Хаменеї ніхто його не бачив на публіці, що є незвичною ситуацією.

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Іран (3539) нафта (6632) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+9
Краще б Тромб ударив по моцкві. Бо тільки дурак не розуміє, що всі режими світу підтримуються з кремля. Впаде моцква тоді зразу всі інші диктатори і режими позалазять в нори і більше носа не висунуть звідти. Інакше моцква- це зразок і мати світового тероризму
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16.03.2026 22:51 Відповісти
+7
Після капітуляції нафтові обʼєкти мабуть контролюватимуть люди Донні. Для чого таке цікаве майно та родовища нищити?
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16.03.2026 23:13 Відповісти
+6
дебіл не знає, що йому дальше робити з Іраном, зрозуміло що владу без наземної операції йому змінити не вдасться...
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16.03.2026 22:54 Відповісти

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