Трамп рассказал об ударах США по острову Харк
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары "буквально уничтожили" большую часть инфраструктуры на иранском острове Харк, но нефтяные объекты остались невредимыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении в Культурном центре имени Джона Кеннеди в Белом доме.
Трамп пояснил, что эти объекты специально не обстреливали, оставляя возможность для будущего восстановления страны.
Президент отметил, что США сознательно избегали поражения нефтяной инфраструктуры, но могут изменить решение в течение короткого времени. Он подчеркнул, что оставленные объекты включают трубы, и США могли бы их уничтожить буквально за пять минут, если это будет необходимо.
Удары по острову Харк и стратегия США
"Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но можем сделать это за пять минут", — сказал Трамп. Он добавил, что такой подход был выбран с учетом возможного восстановления Ирана в будущем и стратегической перспективы.
Состояние нового верховного лидера Ирана
Трамп также прокомментировал информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. По его словам, подтвержденной информации о состоянии здоровья Хаменеи нет. "Многие люди говорят, что он тяжело ранен, кто-то говорит, что он потерял ногу, другие утверждают, что он мертв. Никто не может сказать наверняка", — добавил президент.
Он отметил, что после объявления о назначении Хаменеи никто его не видел на публике, что является необычной ситуацией.
- Ранее Трамп заявил, что Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции, связанной с разблокированием Ормузского пролива. Зато, по его словам, Франция, вероятно, готова поддержать американские действия в регионе.
Чергова заява Трампа про Путіна, Європу та НАТО на пресконференції.
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-nazvav-umovu-dlja-povnomasshtabnoji-vijni-z-jevropoju-.html не боїться європейських країн, але побоюється Сполучених Штатів і їхньої військової сили. Про це він сказав під час пресконференції 16 березня.За словами американського президента, саме США є ключовою силою в Північноатлантичному альянсі.
«НАТО - це ми. Без Сполучених Штатів НАТО фактично не існувало б. Путін боїться не Європи. Він боїться Сполучених Штатів. Він боїться Сполучених Штатів Америки», - заявив Трамп.
«Ми захищаємо їх, співпрацюємо з ними щодо України, хоча вона знаходиться за тисячі кілометрів від нас. І, відверто кажучи, ми не зобов'язані цього робити», - сказав американський лідер.
Трамп додав, що Сполучені Штати залишаються головною силою стримування Росії, а роль Європи в питаннях безпеки, на його думку, є недостатньою.
Це не вперше, коли президент США робить подібні заяви. На початку 2026 року Трамп уже стверджував, що російський президент не боїться Європи, але побоюється Сполучених Штатів - https://zn.ua/ukr/usa/tramp-putin-bojitsja-lishe-ssha-jakshcho-ocholjuju-jikh-ja.html «особливо під його керівництвом».
А шахедів у них залишилось на 2-3 атаки
Більше - не змогли!
Також президент США заявляє, що не хоче війн і взагалі він дуже миролюбний. (c)
"Упс, а ми не знали, шо їх не треба було чіпати. Невдобно вийшло. Де ви там ще залишили нафтову інфрастркутуру?" - відповів Нетаньягу.