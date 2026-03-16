Трамп рассказал об ударах США по острову Харк

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары "буквально уничтожили" большую часть инфраструктуры на иранском острове Харк, но нефтяные объекты остались невредимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении в Культурном центре имени Джона Кеннеди в Белом доме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп пояснил, что эти объекты специально не обстреливали, оставляя возможность для будущего восстановления страны.

Президент отметил, что США сознательно избегали поражения нефтяной инфраструктуры, но могут изменить решение в течение короткого времени. Он подчеркнул, что оставленные объекты включают трубы, и США могли бы их уничтожить буквально за пять минут, если это будет необходимо.

Читайте также: США не получили поддержки от Лондона в отношении помощи в разблокировании Ормузского пролива, – Трамп

Удары по острову Харк и стратегия США

"Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но можем сделать это за пять минут", — сказал Трамп. Он добавил, что такой подход был выбран с учетом возможного восстановления Ирана в будущем и стратегической перспективы.

Состояние нового верховного лидера Ирана

Трамп также прокомментировал информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. По его словам, подтвержденной информации о состоянии здоровья Хаменеи нет. "Многие люди говорят, что он тяжело ранен, кто-то говорит, что он потерял ногу, другие утверждают, что он мертв. Никто не может сказать наверняка", — добавил президент.

Он отметил, что после объявления о назначении Хаменеи никто его не видел на публике, что является необычной ситуацией.

Ранее Трамп заявил, что Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции, связанной с разблокированием Ормузского пролива. Зато, по его словам, Франция, вероятно, готова поддержать американские действия в регионе.

Читайте также: США не обязаны помогать Украине, – Трамп