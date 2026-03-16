Новости Удары США по Ирану
Трамп рассказал об ударах США по острову Харк

Трамп об Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары "буквально уничтожили" большую часть инфраструктуры на иранском острове Харк, но нефтяные объекты остались невредимыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении в Культурном центре имени Джона Кеннеди в Белом доме.

Трамп пояснил, что эти объекты специально не обстреливали, оставляя возможность для будущего восстановления страны.

Президент отметил, что США сознательно избегали поражения нефтяной инфраструктуры, но могут изменить решение в течение короткого времени. Он подчеркнул, что оставленные объекты включают трубы, и США могли бы их уничтожить буквально за пять минут, если это будет необходимо.

Читайте также: США не получили поддержки от Лондона в отношении помощи в разблокировании Ормузского пролива, – Трамп

Удары по острову Харк и стратегия США

"Мы оставили трубы. Мы не хотели этого делать, но можем сделать это за пять минут", — сказал Трамп. Он добавил, что такой подход был выбран с учетом возможного восстановления Ирана в будущем и стратегической перспективы.

Состояние нового верховного лидера Ирана

Трамп также прокомментировал информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи. По его словам, подтвержденной информации о состоянии здоровья Хаменеи нет. "Многие люди говорят, что он тяжело ранен, кто-то говорит, что он потерял ногу, другие утверждают, что он мертв. Никто не может сказать наверняка", — добавил президент.

Он отметил, что после объявления о назначении Хаменеи никто его не видел на публике, что является необычной ситуацией.

  • Ранее Трамп заявил, что Великобритания отказалась помочь США в предстоящей операции, связанной с разблокированием Ормузского пролива. Зато, по его словам, Франция, вероятно, готова поддержать американские действия в регионе.

Читайте также: США не обязаны помогать Украине, – Трамп

Топ комментарии
Краще б Тромб ударив по моцкві. Бо тільки дурак не розуміє, що всі режими світу підтримуються з кремля. Впаде моцква тоді зразу всі інші диктатори і режими позалазять в нори і більше носа не висунуть звідти. Інакше моцква- це зразок і мати світового тероризму
16.03.2026 22:51 Ответить
"Я - найкращий у світі привид з мотором... Дикий, але симпатичний" ("Малюк і Карлсон)
16.03.2026 22:54 Ответить
Трамп з Пу, живуть в химерному світі фантазій. Де досягли всіх цілей своїх "СВО"
16.03.2026 22:55 Ответить
тисяча та одна ніч в виконні доні )
16.03.2026 22:50 Ответить
СВІЖЕНЬКЕ ВЖЕ СЬОГОДНІ від 16 го березня

Чергова заява Трампа про Путіна, Європу та НАТО на пресконференції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Владімір Путін https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-nazvav-umovu-dlja-povnomasshtabnoji-vijni-z-jevropoju-.html не боїться європейських країн, але побоюється Сполучених Штатів і їхньої військової сили. Про це він сказав під час пресконференції 16 березня.За словами американського президента, саме США є ключовою силою в Північноатлантичному альянсі.

«НАТО - це ми. Без Сполучених Штатів НАТО фактично не існувало б. Путін боїться не Європи. Він боїться Сполучених Штатів. Він боїться Сполучених Штатів Америки», - заявив Трамп.
«Ми захищаємо їх, співпрацюємо з ними щодо України, хоча вона знаходиться за тисячі кілометрів від нас. І, відверто кажучи, ми не зобов'язані цього робити», - сказав американський лідер.

Трамп додав, що Сполучені Штати залишаються головною силою стримування Росії, а роль Європи в питаннях безпеки, на його думку, є недостатньою.

https://zn.ua/ukr/POLITICS/tramp-ne-maje-ujavlennja-choho-naspravdi-khoche-putin-the-telegraph-.html Трамп не має уявлення, чого насправді хоче Путін - The Telegraph

Це не вперше, коли президент США робить подібні заяви. На початку 2026 року Трамп уже стверджував, що російський президент не боїться Європи, але побоюється Сполучених Штатів - https://zn.ua/ukr/usa/tramp-putin-bojitsja-lishe-ssha-jakshcho-ocholjuju-jikh-ja.html «особливо під його керівництвом».

17.03.2026 00:11 Ответить
Трамп президент апокаліпсису!
16.03.2026 22:54 Ответить
дебіл не знає, що йому дальше робити з Іраном, зрозуміло що владу без наземної операції йому змінити не вдасться...
16.03.2026 22:54 Ответить
І з наземною, не вдасться. Виковирювати мільйонну армію Ірану з гірських ущелин, Афганістан квіточками буде
16.03.2026 22:58 Ответить
Із повним пануванням у повітрі та морі цілком можливо.
16.03.2026 23:09 Ответить
Ні. Совок панував в повітрі в Афгані. І обісрався. Так самоі Штати в Афгані та В'єнамі
16.03.2026 23:16 Ответить
Самому нужні🤭
16.03.2026 22:55 Ответить
"28 февраля 2026 года в ходе американо-израильской войны произошел удар по школе в городе Минаб (Иран). В результате ошибочного удара США, основанного на устаревших данных, погибло около 180 человек, большинство из которых - девочки 7-12 лет, что стало самым смертоносным инцидентом с гибелью гражданских" Про це всі забули?
16.03.2026 22:55 Ответить
Так
16.03.2026 22:59 Ответить
Розстріли демонстрацій, що переважно складались з молодих людей, там же півтора місяці раніше - не рахується?
16.03.2026 23:06 Ответить
Черговий ЗЕпіс-діл про "знищення всіх сил ворога".
А шахедів у них залишилось на 2-3 атаки
16.03.2026 22:58 Ответить
Так Харк-нули пару раз по цьому острову!
Більше - не змогли!
16.03.2026 22:59 Ответить
Я би на місті Донні би розбомбив і нафтові об'єкти. Той острів, це сердце економіки Ісрану.
16.03.2026 23:02 Ответить
Після капітуляції нафтові обʼєкти мабуть контролюватимуть люди Донні. Для чого таке цікаве майно та родовища нищити?
16.03.2026 23:13 Ответить
Кляті аятоли весь збагачений уран (а він же й був ціллю) сховали в нафтових свердловинах (як венесуельці сховали наркотики). Тому ми розуміємо, що американці змушені робити, аби цей уран дістати й врятувати демократію. В них просто немає іншого вибору.
16.03.2026 23:25 Ответить
Якби ми не напали на Іран, то розпочалась би ядерна війна, яка переросла б в Третю світову, - Трамп

Також президент США заявляє, що не хоче війн і взагалі він дуже миролюбний. (c)
16.03.2026 23:27 Ответить
"Найкращі удари. Ніхто не робив таких ударів окрім нас. Якщо Джо Байден був би президентом то таких ударів взагалі не було би ніколи"
16.03.2026 23:41 Ответить
"І взагалі це не моя війна це Байдена війна!"
16.03.2026 23:44 Ответить
Що поробиш - дєбіл натиснув не на ту кнопку....
16.03.2026 23:48 Ответить
А нарцис криворотий все киздить і киздить...
16.03.2026 23:54 Ответить
"США свідомо уникали ураження нафтової інфраструктури " -заявив Трамп
"Упс, а ми не знали, шо їх не треба було чіпати. Невдобно вийшло. Де ви там ще залишили нафтову інфрастркутуру?" - відповів Нетаньягу.
17.03.2026 00:04 Ответить
 
 