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Новини Індустрія дронів Допомога України країнам Близького Сходу
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Зеленський: Україна передала США перехоплювачі дронів для Близького Сходу

Індустрія дронів

Зеленський про передачу перехоплювачів для Близького сходу

Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю президента Володимира Зеленського CNN.

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За словами Зеленського, війна на Близькому Сході носить переважно повітряний характер, і для захисту важливо мати ефективні системи протиповітряної оборони. "Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау", – зазначив Зеленський.

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США і технології перехоплення дронів

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги від України у перехопленні іранських безпілотників. На початку цього місяця Зеленський запропонував США та союзникам підтримку в цій сфері, але Трамп наголосив: "Нам не потрібна допомога. Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".

Водночас президент США утримався від коментарів щодо того, чи приймали американські військові допомогу України у галузі технологій перехоплення дронів.

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Потреба у захисті та співпраця

Зеленський підкреслив, що країни Близького Сходу та американські бази у регіоні мають бути краще захищені. Україна готова ділитися своїми розробками та експертизою, щоб підвищити рівень безпеки в регіоні.

"Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це", – додав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28128) Іран (3535) Близький Схід (353) дрони (8499)
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Топ коментарі
+32
Його в двері а він в вікно лізе. От навіщо?
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15.03.2026 22:09 Відповісти
+32
А хто тебе про це просив? Трамбон же чітко сказав, що Зеленський це остання людина від якої США знадобиться допомога. Можна сказати ноги витер...
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15.03.2026 22:10 Відповісти
+16
Так хто бреше рижий чи хрипатий клоун
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15.03.2026 22:08 Відповісти

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