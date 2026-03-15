Зеленський: Україна передала США перехоплювачі дронів для Близького Сходу
Індустрія дронів
Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю президента Володимира Зеленського CNN.
За словами Зеленського, війна на Близькому Сході носить переважно повітряний характер, і для захисту важливо мати ефективні системи протиповітряної оборони. "Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау", – зазначив Зеленський.
США і технології перехоплення дронів
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не потребують допомоги від України у перехопленні іранських безпілотників. На початку цього місяця Зеленський запропонував США та союзникам підтримку в цій сфері, але Трамп наголосив: "Нам не потрібна допомога. Зеленський – це остання людина, від якої нам потрібна допомога".
Водночас президент США утримався від коментарів щодо того, чи приймали американські військові допомогу України у галузі технологій перехоплення дронів.
Потреба у захисті та співпраця
Зеленський підкреслив, що країни Близького Сходу та американські бази у регіоні мають бути краще захищені. Україна готова ділитися своїми розробками та експертизою, щоб підвищити рівень безпеки в регіоні.
"Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу. У їхньому арсеналі є багато інших ефективних засобів, але цього немає. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це", – додав президент.
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