Україна працюватиме з будь-яким керівництвом Угорщини, якщо це не союзник Путіна, - Зеленський

Україна готова працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною, яка хоче жити в мирі з Україною і якщо вона не є союзником російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Антиукраїнські настрої

Так, Зеленський наголосив, що сьогоднішній уряд Угорщини поширює серед угорського суспільства антиукраїнські настрої.

"Це погано для всіх. Ми ж сусіди. Це погано для економіки між державами, для післявоєнної економіки і бізнесу, торговельних відносин, для відносин між нашими людьми. Коли такі між сусідами відносини штучно створюються, нічого хорошого в цьому немає. Ми в жодному разі не поширюємо негатив, ненависть або неповагу ні до людей Угорщини, ні до нацменшини, які є громадянами нашої держави. І всі це знають. На відміну від того, що відбувається в Угорщині з подачі сьогоднішнього уряду", - наголосив президент.

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Інформаційна ненависть

Зеленський зауважив, що на рівні керівництва Угорщини поставлені відповідні завдання і поширюється ненависть.

"І це ніхто не приховує. Інформаційна, медійна - ненависть всюди. І такі кроки, як захоплення фактично в полон наших інкасаторів, - теж про це. Також дипломатичні відносини, різні меседжі ми чуємо. Ми навіть не говоримо про блокування грошей для України - дворічної підтримки, блокування 20-го санкційного пакета. (…) Це послідовна політика сьогоднішнього керівництва в Угорщині. Вони просто постійно шукають приводи, щоб щось заблокувати і трошки підтримати Росію", - переконаний президент.

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Україна працюватиме з будь-яким керівництвом Угорщини

Водночас Зеленський наголосив, що не може сказати, що буде якщо або коли зміниться керівництво Угорщини. "Ми не впливаємо на цей вибір і не хочемо цього робити. Ми не займаємося якимись політичними технологіями всередині Угорщини. Чув відповідні меседжі, але доказів немає, це брехня. А "рускіє" політтехнологи цим займаються. Вони перебувають на території Угорщини і допомагають сьогоднішньому уряду у виборчому процесі", - зазначив глава держави, додавши, що це внутрішні угорські питання, і питання Європейського Союзу.

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"Ми будемо працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною в Угорщині, яка хоче працювати, жити в мирі з Україною, не блокувати наш геополітичний вибір, бути добрими сусідами. Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора", - підсумував президент.