Країни Балтії давно "грають по нотах" Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж України, - Сійярто

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина нібито зазнає шантажу з боку президента України Володимира Зеленського, оскільки відстоює право купувати найдешевшу російську нафту.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Будапешта

Сійярто звинуватив країни Балтії у нібито слідуванні політиці українського лідера, прокоментувавши таким чином заяву литовського колеги Кястутіса Будріса про купівлю російських енергоносіїв.

"Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сьогодні заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії. Країни Балтії вже давно грають по нотах президента України Володимира Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого купувати нафту, а у кого — ні, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", - заявив угорський посадовець.

Сійярто стверджує, що сім'ї в "багатьох" європейських країнах нібито платять за комунальні послуги втричі-вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства: "Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!".

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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