Країни Балтії давно "грають по нотах" Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж України, - Сійярто
Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина нібито зазнає шантажу з боку президента України Володимира Зеленського, оскільки відстоює право купувати найдешевшу російську нафту.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Заява Будапешта
Сійярто звинуватив країни Балтії у нібито слідуванні політиці українського лідера, прокоментувавши таким чином заяву литовського колеги Кястутіса Будріса про купівлю російських енергоносіїв.
"Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сьогодні заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії. Країни Балтії вже давно грають по нотах президента України Володимира Зеленського, але Угорщина не піддасться на шантаж українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого купувати нафту, а у кого — ні, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше", - заявив угорський посадовець.
Сійярто стверджує, що сім'ї в "багатьох" європейських країнах нібито платять за комунальні послуги втричі-вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства: "Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!".
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
-
У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
-
Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
-
Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
-
Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль