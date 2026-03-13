Страны Балтии давно "играют по нотам" Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу Украины, - Сийярто
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийарто заявил, что Венгрия якобы подвергается шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку отстаивает право закупать самую дешевую российскую нефть.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Будапешта
Сийярто обвинил страны Балтии в якобы следовании политике украинского лидера, прокомментировав таким образом заявление литовского коллеги Кястутиса Будриса о покупке российских энергоносителей.
"Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии. Страны Балтии уже давно играют по нотам президента Украины Владимира Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу украинского президента. Никто не может указывать нам, у кого покупать нефть, а у кого - нет, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", —-заявил венгерский чиновник.
Сийярто утверждает, что семьи во "многих" европейских странах якобы платят за коммунальные услуги в три-четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства: "Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!"
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж найкращий час звернутись до мадярів і сказати що ми буде поважаємо їх право на суверенітет і енергетичну незалежність, але росіянська нафта на жаль загрожує нашому сувренітету, тому нам потрібно дійти до якогось взаємовигідного компромісу.
Приїздіть до нас, підпишемо папірець про мир, дружбу жвачку, не-блокування наших грошей і зброї від ЄС (включно з УСІМА МАЙБУТНІМИ траншами і пакетами санкцій проти рашки), підписуйте папірець про те що будете відновлювати трубу самі в разі обстрілів - і качайте на здоров'я скільки там вам до остатної заборони від ЄС залишилось.
