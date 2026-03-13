Страны Балтии давно "играют по нотам" Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу Украины, - Сийярто

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийарто заявил, что Венгрия якобы подвергается шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку отстаивает право закупать самую дешевую российскую нефть.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Будапешта

Сийярто обвинил страны Балтии в якобы следовании политике украинского лидера, прокомментировав таким образом заявление литовского коллеги Кястутиса Будриса о покупке российских энергоносителей.

"Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии. Страны Балтии уже давно играют по нотам президента Украины Владимира Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу украинского президента. Никто не может указывать нам, у кого покупать нефть, а у кого - нет, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", —-заявил венгерский чиновник.

Сийярто утверждает, что семьи во "многих" европейских странах якобы платят за коммунальные услуги в три-четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства: "Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!"

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

