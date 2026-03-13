Страны Балтии давно "играют по нотам" Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу Украины, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийарто заявил, что Венгрия якобы подвергается шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку отстаивает право закупать самую дешевую российскую нефть.

Заявление Будапешта

Сийярто обвинил страны Балтии в якобы следовании политике украинского лидера, прокомментировав таким образом заявление литовского коллеги Кястутиса Будриса о покупке российских энергоносителей.

"Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии. Страны Балтии уже давно играют по нотам президента Украины Владимира Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу украинского президента. Никто не может указывать нам, у кого покупать нефть, а у кого - нет, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", —-заявил венгерский чиновник.

Сийярто утверждает, что семьи во "многих" европейских странах якобы платят за коммунальные услуги в три-четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства: "Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!"

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
  • Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
  • МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
  • Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
  • Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
  • В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
  • Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

  • В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Топ комментарии
+9
Заклинило?
показать весь комментарий
13.03.2026 20:58 Ответить
+6
За який шантаж каже цей покемон Уйобік шо грає на шкіряній флейті *****?
показать весь комментарий
13.03.2026 21:03 Ответить
+4
Та начебто не тільки країни Балтії відмовляються від закупівлі російської нафти і газу.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:02 Ответить
Потужність галактики ))
показать весь комментарий
13.03.2026 20:57 Ответить
так а що вони можуть ще продати своєму піплу? Економіка без війн стала найгіршою в ЕС. Країни - корумпована повністю і нічого з себе не представляє
показать весь комментарий
13.03.2026 21:24 Ответить
Угорщина затято захищає закарпатців. А я собі думала, що отим свино-сіяртам треба захищати населення Югри, де біда ЧОРНА!
показать весь комментарий
13.03.2026 21:05 Ответить
Як вже задовбав цей дірявий своїм кукуріканням. Здохни врешті-решт, падло.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:06 Ответить
сірунярто, з хворої своєї голови ,на здорову Балтійців валить ...Балтійці знають шо мутить угорщина , на кого працює ,і за чії гроши ...керівництво орбана ,хвойди промосковські...
показать весь комментарий
13.03.2026 21:08 Ответить
Петя,ми теж відстоюємо свій суверенітет.Ти ж з орбаном,купуючи "дешеву" нафту у бункерного фінансуєш вбивства наших громадян.Так звана "дешева"нафта дуже дорого нам обходиться.Так що,йди на йух! Разом з орбаном
показать весь комментарий
13.03.2026 21:08 Ответить
ну так беріть ту нафту, тільки відрами
показать весь комментарий
13.03.2026 21:10 Ответить
По доброму треба з цими під@р@ми розірвати дипвідносини, і вести подальшу комунікацію виключно через посередників з Євросоюзу.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:18 Ответить
Кому цікаві умозаключення цього недомадяра, якому залишилось пробути на посаді декілька місяців.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:37 Ответить
Ха! Угорщина вже який сезон веде сольні партії в опері ***** 'На Берлін!' Цей мадярський бичок ссе дві матки - і ЄС і московщину. Непогано влаштувалися.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:37 Ответить
Рубрика - якби в нас був президент а не лох якийсь (с)

Це ж найкращий час звернутись до мадярів і сказати що ми буде поважаємо їх право на суверенітет і енергетичну незалежність, але росіянська нафта на жаль загрожує нашому сувренітету, тому нам потрібно дійти до якогось взаємовигідного компромісу.
Приїздіть до нас, підпишемо папірець про мир, дружбу жвачку, не-блокування наших грошей і зброї від ЄС (включно з УСІМА МАЙБУТНІМИ траншами і пакетами санкцій проти рашки), підписуйте папірець про те що будете відновлювати трубу самі в разі обстрілів - і качайте на здоров'я скільки там вам до остатної заборони від ЄС залишилось.

І подивитись на їбало з яким би Жаба пояснювали своїм виборцям що їбала вона в рот їх комуналку бо гроші ******* важливіші.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:38 Ответить
П.С. а коли жаба відмовалася б - сказати дивіться, мадяри, як ваша влада вас на *** крутила - ну нічого, ви ж розумна нація, виберете інших - можливо й домовимось.
показать весь комментарий
13.03.2026 21:40 Ответить
У кого та на чому грають Орбан та Сіярто я б написав-але втримаюсь...
показать весь комментарий
13.03.2026 21:44 Ответить
А те що сійорбани з фіцами грають по "нотах кремля", так єта другоє!
показать весь комментарий
13.03.2026 21:49 Ответить
ОбосцЯрто
тобі і твоїй рапусі залишається зовсім не багато
показать весь комментарий
13.03.2026 22:02 Ответить
Що він несе???? 🤔🤣
показать весь комментарий
13.03.2026 22:14 Ответить
Так купуйте, україна ніяк не може завадити Угорщині купувати щось у сосії. Це ви, ******, хочете змусити Україну надавати транспортні послуги, які є проблемою продавця товару та покупця і аж ніяк не України, не Франції чи Нікарагуа, а суто йорбана і *****.
показать весь комментарий
13.03.2026 22:28 Ответить
 
 