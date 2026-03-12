Орбан посоветовал венгерской делегации "быть вежливыми" в Киеве и поручил осмотреть "Дружбу"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал свою делегацию, накануне прибывшей в Украину, добиться встречи с украинскими чиновниками и осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба".
Об этом он заявил во время видеозвонка с заместителем министра энергетики Габором Цепеком, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Орбана
Во время разговора венгерский премьер дал указания чиновнику, призывая его постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми". Орбан также подчеркнул, что важно показать всем, что Венгрия стремится договориться с Украиной.
"Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решения, и в этом мы хотим им помочь", - заявил Орбан.
О "Дружбе"
- Кроме того, Орбан призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись либо с украинцами, либо "через высокое посольство".
- Орбан в разговоре пошутил о том, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".
Со своей стороны Цепек сообщил, что делегация уже начала переговоры в Киеве, но их прервала воздушная тревога.
По его словам, сейчас представители Венгрии находятся в бомбоубежище, но работа над переговорами продолжается.
"Киевская серия переговоров по энергетике, к сожалению, была прервана воздушной тревогой. Мы находимся здесь, в бомбоубежище, но и здесь, и во время переговоров царит спокойствие. Мы снова написали киевскому энергетическому правительству, что мы готовы к переговорам. Мы спокойно ждем возможности, потому что наша цель – решить вопрос нефтепровода "Дружба" за столом переговоров", – отметил Цепек.
Мадяри просто знущаються над Україною .
- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки
тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
про щось розмовляти без узгодженоі зустрічі??
Женіть цих чортів на ......уй 👹
- наївні ... вони ще не знають сили нашої бюрократії ...
можна ввічливо зневажати, а можна робити добру справу матюкаючись
"восток дєло тонкоє", вітюха
наші відверті вороги були завжди і є сьогодні !!
Нехай повернуть цілими інкасаторські машини з грішми
і золотом , які вони нагло вкрали !!
Я прошу, будь чемна
Бо буду бити
.......
.......
Залізною трубою...©
Щось Кузьма передбачав...
Туь всьо просто - віддаєш що вкрав, вибачаєшся і відшкодовуєш то що робив - тоді Україна подумає чи ремонтувати трубу, чи ні і ремонт оплачують мадяри.