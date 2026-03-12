Орбан посоветовал венгерской делегации "быть вежливыми" в Киеве и поручил осмотреть "Дружбу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал свою делегацию, накануне прибывшей в Украину, добиться встречи с украинскими чиновниками и осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба".

Об этом он заявил во время видеозвонка с заместителем министра энергетики Габором Цепеком, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

Во время разговора венгерский премьер дал указания чиновнику, призывая его постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми". Орбан также подчеркнул, что важно показать всем, что Венгрия стремится договориться с Украиной.

"Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решения, и в этом мы хотим им помочь", - заявил Орбан.

О "Дружбе"

Кроме того, Орбан призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись либо с украинцами, либо "через высокое посольство".

Орбан в разговоре пошутил о том, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".

Со своей стороны Цепек сообщил, что делегация уже начала переговоры в Киеве, но их прервала воздушная тревога.

По его словам, сейчас представители Венгрии находятся в бомбоубежище, но работа над переговорами продолжается.

"Киевская серия переговоров по энергетике, к сожалению, была прервана воздушной тревогой. Мы находимся здесь, в бомбоубежище, но и здесь, и во время переговоров царит спокойствие. Мы снова написали киевскому энергетическому правительству, что мы готовы к переговорам. Мы спокойно ждем возможности, потому что наша цель – решить вопрос нефтепровода "Дружба" за столом переговоров", – отметил Цепек.

