Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Транзит нефти через Дружбу
1 999 27

Орбан посоветовал венгерской делегации "быть вежливыми" в Киеве и поручил осмотреть "Дружбу"

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал свою делегацию, накануне прибывшей в Украину, добиться встречи с украинскими чиновниками и осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба".

Об этом он заявил во время видеозвонка с заместителем министра энергетики Габором Цепеком, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Орбана

Во время разговора венгерский премьер дал указания чиновнику, призывая его постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми". Орбан также подчеркнул, что важно показать всем, что Венгрия стремится договориться с Украиной.

"Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решения, и в этом мы хотим им помочь", - заявил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД об обвинениях Сийярто во лжи: Украина предлагала Венгрии согласовать другие даты визита делегации

О "Дружбе"

  • Кроме того, Орбан призвал делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода, договорившись либо с украинцами, либо "через высокое посольство".
  • Орбан в разговоре пошутил о том, что "переговоры можно вести со всеми, кроме украинцев".

Со своей стороны Цепек сообщил, что делегация уже начала переговоры в Киеве, но их прервала воздушная тревога.

По его словам, сейчас представители Венгрии находятся в бомбоубежище, но работа над переговорами продолжается.

"Киевская серия переговоров по энергетике, к сожалению, была прервана воздушной тревогой. Мы находимся здесь, в бомбоубежище, но и здесь, и во время переговоров царит спокойствие. Мы снова написали киевскому энергетическому правительству, что мы готовы к переговорам. Мы спокойно ждем возможности, потому что наша цель – решить вопрос нефтепровода "Дружба" за столом переговоров", – отметил Цепек.

Читайте также: Блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины: Зеленский призвал ЕС разработать "план Б"

Венгрия (874) визит (562) дружба (23) Орбан Виктор (485)
+9
вітя, а шо там по розблокуванню допомоги Україні?
12.03.2026 16:11 Ответить
12.03.2026 16:11 Ответить
+8
ВВІЧЛИВО

- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки

тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
12.03.2026 16:13 Ответить
12.03.2026 16:13 Ответить
+7
Нігуя собі! - а шо мали в Києві бикувати?
12.03.2026 16:11 Ответить
12.03.2026 16:11 Ответить
вітя, а шо там по розблокуванню допомоги Україні?
12.03.2026 16:11 Ответить
12.03.2026 16:11 Ответить
Нічого ! 🖕
Мадяри просто знущаються над Україною .
12.03.2026 16:42 Ответить
12.03.2026 16:42 Ответить
Нігуя собі! - а шо мали в Києві бикувати?
12.03.2026 16:11 Ответить
12.03.2026 16:11 Ответить
Жалюгідні мадярські клоуни
12.03.2026 16:13 Ответить
12.03.2026 16:13 Ответить
ВВІЧЛИВО

- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки

тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
12.03.2026 16:13 Ответить
12.03.2026 16:13 Ответить
+100.Ми у вас вкрали гроші,заблокували допомогу,а ви нам за це покажіть трубу і відновіть транзит.Сказать що вони уху іли,нічого не сказать.
12.03.2026 16:18 Ответить
12.03.2026 16:18 Ответить
Згоден повністью а до того як все це буде виконано ввичливо послати нах
12.03.2026 16:32 Ответить
12.03.2026 16:32 Ответить
Без дозволу т. Путіна, то фантастика, як побудова комунізму при СССР-КПСС
12.03.2026 16:41 Ответить
12.03.2026 16:41 Ответить
Орбан спочатку наплював собі в тарілку з борщем та гуляшем, а тепер сам і сьорбає!!
12.03.2026 16:15 Ответить
12.03.2026 16:15 Ответить
12.03.2026 16:19 Ответить
12.03.2026 16:19 Ответить
Перше гроші, потім перемовини про можливі перемовини. Чи мамка не казала, шо брати чуже не можна??
12.03.2026 16:19 Ответить
12.03.2026 16:19 Ответить
подивіться як діду руки крутять
https://uimg.pravda.com.ua/buckets/upstatic/images/doc/f/0/784742/f0a2b79a41fbb37572b3aa10be3c06e1.jpeg
12.03.2026 16:20 Ответить
12.03.2026 16:20 Ответить
І після крадіжки , ця угорська банда пхається до Украіни
про щось розмовляти без узгодженоі зустрічі??
Женіть цих чортів на ......уй 👹
12.03.2026 16:47 Ответить
12.03.2026 16:47 Ответить
А узгодити спочатку свій приїзд вони не пробували?
12.03.2026 16:20 Ответить
12.03.2026 16:20 Ответить
А навіщо ? В цьому ж і є їхня мета - більше провокацій , більше галасу !
12.03.2026 16:35 Ответить
12.03.2026 16:35 Ответить
на злодії та шапка горить
12.03.2026 16:21 Ответить
12.03.2026 16:21 Ответить
- наївні ... вони ще не знають сили нашої бюрократії ...
12.03.2026 16:21 Ответить
12.03.2026 16:21 Ответить
А шо, оціх незрозумілих уйобіків хтось допустить шось оглядати? Заарештуйте як МУДЬЯрських шпигунів яки шпигують на користь Параші.
12.03.2026 16:31 Ответить
12.03.2026 16:31 Ответить
нащо Європі нафтопровід "дружба"? вони ж не збираються послаблювати санкції проти росії. Якщо санкції, то санкції.
12.03.2026 16:34 Ответить
12.03.2026 16:34 Ответить
ввічливий і доброзичливий - різні речі
можна ввічливо зневажати, а можна робити добру справу матюкаючись
"восток дєло тонкоє", вітюха
12.03.2026 16:38 Ответить
12.03.2026 16:38 Ответить
Орбанівська делегація МУДЬЯР вічливо намагаєтся зустрітися з посадовцями України.
12.03.2026 16:40 Ответить
12.03.2026 16:40 Ответить
Злодіїв угорських потрібно гнати з Украіни , так як вони
наші відверті вороги були завжди і є сьогодні !!
Нехай повернуть цілими інкасаторські машини з грішми
і золотом , які вони нагло вкрали !!
12.03.2026 16:42 Ответить
12.03.2026 16:42 Ответить
"Бидловатість" то є заразна річ... Його "патрон" із рфії переплутав бидловатість з імперскостю і ходить по "граблям" і цей ідіот за ним слідом...
12.03.2026 16:46 Ответить
12.03.2026 16:46 Ответить
їх потрібно ввічливо провести в гей-клуб...і там показати їм "дружбу"
12.03.2026 16:47 Ответить
12.03.2026 16:47 Ответить
Чувіха
Я прошу, будь чемна
Бо буду бити
.......
.......
Залізною трубою...©
Щось Кузьма передбачав...
12.03.2026 16:55 Ответить
12.03.2026 16:55 Ответить
Сказав маски одіти.
Туь всьо просто - віддаєш що вкрав, вибачаєшся і відшкодовуєш то що робив - тоді Україна подумає чи ремонтувати трубу, чи ні і ремонт оплачують мадяри.
12.03.2026 16:58 Ответить
12.03.2026 16:58 Ответить
А у нас що, можна кому хош шастити де завгодно?
12.03.2026 17:01 Ответить
12.03.2026 17:01 Ответить
 
 