Блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины: Зеленский призвал ЕС разработать "план Б"
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки "плана Б" на случай, если шантаж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу кредита от ЕС на 90 млрд евро не удастся вовремя преодолеть.
Об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский призывает разработать план "Б"
Издание отмечает, что Венгрия и Словакия продолжают тормозить ранее согласованный кредит в размере 90 миллиардов евро от стран ЕС. Эти средства необходимы для поддержки экономики и оборонной промышленности Украины.
Из-за вето Будапешта и Братиславы Украина может остаться без денег уже через несколько недель.
Зеленский заявил, что хочет, чтобы ЕС разработал план Б на случай, если "шантаж" Орбана не удастся вовремя преодолеть.
"Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", - заявил глава государства.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.
Ці гроші везли з Австрії в Україну .
Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
я думаю, друзі Найшашличнішого в цю сами хвилину потужно працюють над цим...
А коли склалася ситуація, що Угорщина блокує 90 млрд. євро 💶 для України, то Вова закликає ЄС щось придумати.
А не пішов би ти нах.й 🤡 хрипатий!
В останній свій пленарний робочий день - 10 березня - парламент Угорщини, в якому домінує партія «Фідеш», ухвалив резолюцію, в якій закликав не давати членство Україні в ЄС.
Більшість у 199-місному парламенті має партія Орбана «Фідеш» - 135 представників, а за резолюцію проголосували 142 депутати.
Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана та успіх його партії «Фідеш».
У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», а також як «сильного лідера з друзями у всьому світі».