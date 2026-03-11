РУС
Новости Помощь Украине от Европы
706 21

Блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины: Зеленский призвал ЕС разработать "план Б"

Зеленский призвал ЕС к плану Б из-за блокирования 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки "плана Б" на случай, если шантаж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу кредита от ЕС на 90 млрд евро не удастся вовремя преодолеть.

Об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский призывает разработать план "Б"

Издание отмечает, что Венгрия и Словакия продолжают тормозить ранее согласованный кредит в размере 90 миллиардов евро от стран ЕС. Эти средства необходимы для поддержки экономики и оборонной промышленности Украины.

Из-за вето Будапешта и Братиславы Украина может остаться без денег уже через несколько недель.

Зеленский заявил, что хочет, чтобы ЕС разработал план Б на случай, если "шантаж" Орбана не удастся вовремя преодолеть.

"Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", - заявил глава государства.

Читайте также: Орбан строит предвыборную кампанию на ненависти к украинцам и ко мне лично, - Зеленский

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
  • Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Читайте также: ЕС нашел способ предоставить Украине средства в обход Орбана и Фицо, - Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (10772) кредит (118) Евросоюз (2878) Орбан Виктор (482)
Топ комментарии
+7
Через місяць усі забудуть, бо новий зашквар буде ще феєричніший і яскравіший...
я думаю, друзі Найшашличнішого в цю сами хвилину потужно працюють над цим...
показать весь комментарий
11.03.2026 21:20 Ответить
+5
Диви, воно вже дорослим поради дає...
показать весь комментарий
11.03.2026 21:16 Ответить
+2
Знову хтось щось повинен робити після того, як Вова накладе велику і потужну купу.
показать весь комментарий
11.03.2026 21:32 Ответить
Кацапські фейки розповсюджуєш !
Ці гроші везли з Австрії в Україну .
показать весь комментарий
11.03.2026 21:19 Ответить
А де казляра Орбан шоу влаштував з захопленням машини? На дорозі південніше Бадапешта. На Белградській трасі. А прямий шлях від Австрії до України через Словаччину. І Райфазен банк мовчить. А мав би вже мадярів в землю втоптати.
показать весь комментарий
11.03.2026 21:28 Ответить
Наконец я встретил обізнанного. Я интересовался в нашей, украинской прессе. Не смог найти. Дайте ссылку на украинское издание, не телеграмм канал и пост в Фейсбуке, где указана локация задержания инкассаторов
показать весь комментарий
11.03.2026 22:01 Ответить
Ну да, і путьовка воліли в трьох екз і **********
показать весь комментарий
11.03.2026 21:36 Ответить
11.03.2026 21:20 Ответить
11.03.2026 21:16 Ответить
Чмо безтолкове та й годі.
показать весь комментарий
11.03.2026 21:17 Ответить
Вава, поїзд поїхав, не доженеш, не надувай щоки
показать весь комментарий
11.03.2026 21:18 Ответить
Ти диви як потужнічає л(п)ідор. От вже наполєончік туди совіти сюди поради на те вам заклик…
показать весь комментарий
11.03.2026 21:20 Ответить
Коли представники ЄС просили Зеленського проводити в Україні реформи, то Вова поклав на них свій стручок.

А коли склалася ситуація, що Угорщина блокує 90 млрд. євро 💶 для України, то Вова закликає ЄС щось придумати.
А не пішов би ти нах.й 🤡 хрипатий!
показать весь комментарий
11.03.2026 21:27 Ответить
Орбану заяви Зеленськoго йдуть на користь. В Угорщині, яка готується до виборів, від них виграє виключно він.
В останній свій пленарний робочий день - 10 березня - парламент Угорщини, в якому домінує партія «Фідеш», ухвалив резолюцію, в якій закликав не давати членство Україні в ЄС.
Більшість у 199-місному парламенті має партія Орбана «Фідеш» - 135 представників, а за резолюцію проголосували 142 депутати.
Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана та успіх його партії «Фідеш».
У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», а також як «сильного лідера з друзями у всьому світі».
показать весь комментарий
11.03.2026 21:29 Ответить
Знову хтось щось повинен робити після того, як Вова накладе велику і потужну купу.
показать весь комментарий
11.03.2026 21:32 Ответить
Zельоний сюр від Оманської Гниди
показать весь комментарий
11.03.2026 22:12 Ответить
 
 