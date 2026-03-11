Блокирование Орбаном 90 млрд евро для Украины: Зеленский призвал ЕС разработать "план Б"

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки "плана Б" на случай, если шантаж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу кредита от ЕС на 90 млрд евро не удастся вовремя преодолеть.

Об этом глава государства сказал в интервью Welt и Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский призывает разработать план "Б"

Издание отмечает, что Венгрия и Словакия продолжают тормозить ранее согласованный кредит в размере 90 миллиардов евро от стран ЕС. Эти средства необходимы для поддержки экономики и оборонной промышленности Украины.

Из-за вето Будапешта и Братиславы Украина может остаться без денег уже через несколько недель.

Зеленский заявил, что хочет, чтобы ЕС разработал план Б на случай, если "шантаж" Орбана не удастся вовремя преодолеть.

"Нам и Европе, нам всем нужен этот план Б. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы", - заявил глава государства.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

