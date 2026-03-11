Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

В Європейській комісії підтвердили, що отримали листа від Національного банку України щодо інциденту з незаконним затриманням українських інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині.

Про це заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Ґілл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Єврокомісія вивчає питання, порушені в листі

"Я можу повідомити, що ми отримали такого листа. Ми зараз вивчаємо пункти, які в ньому порушені. І це все, що ми маємо сказати на сьогодні",- заявив Ґілл.

Нагадаємо, що напередодні голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Аудит проведе міжнародна компанія.

Він також розповідав, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

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Що передувало?

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