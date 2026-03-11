Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
В Європейській комісії підтвердили, що отримали листа від Національного банку України щодо інциденту з незаконним затриманням українських інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині.
Про це заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Ґілл, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
Єврокомісія вивчає питання, порушені в листі
"Я можу повідомити, що ми отримали такого листа. Ми зараз вивчаємо пункти, які в ньому порушені. І це все, що ми маємо сказати на сьогодні",- заявив Ґілл.
- Нагадаємо, що напередодні голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Аудит проведе міжнародна компанія.
- Він також розповідав, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Топ коментарі
+5 Іван Свиридонов
показати весь коментар11.03.2026 17:57 Відповісти Посилання
+1 Владислав Александрович #602971
показати весь коментар11.03.2026 17:46 Відповісти Посилання
+1 Борис Дородный #516688
показати весь коментар11.03.2026 17:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Через скільки Євросоюз роздуплиться з відповіддю? І, головне: які дії, в якому напрямку розпочнуть діяти? І коли?