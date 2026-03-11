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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Єврокомісія вивчає звернення НБУ щодо інциденту з інкасаторами

В Європейській комісії підтвердили, що отримали листа від Національного банку України щодо інциденту з незаконним затриманням українських інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині.

Про це заявив заступник головної речниці Європейської комісії Олоф Ґілл, повідомляє Цензор.НЕТ  з посиланням на "Суспільне".

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Єврокомісія вивчає питання, порушені в листі

"Я можу повідомити, що ми отримали такого листа. Ми зараз вивчаємо пункти, які в ньому порушені. І це все, що ми маємо сказати на сьогодні",- заявив Ґілл.

  • Нагадаємо, що напередодні голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Аудит проведе міжнародна компанія.
  • Він також розповідав, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3027) Єврокомісія (2455) інкасатори (96) НБУ (10852)
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Топ коментарі
+5
Відповідні правоохоронні органи вже давно отримали звернення від Ощадбанку. А комісія ЄС при тому, що порушено обік капіталів в ЄС.
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11.03.2026 17:57 Відповісти
+1
Яким боком комісія ЄС до крадіжки? Чому юристи Ощаду не подають заяву про крадіжку у відповідні правоохоронні органи?)
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11.03.2026 17:46 Відповісти
+1
Бабло тю-тю! Распил дежурный.
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11.03.2026 17:53 Відповісти
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Лист на наждачному папері? - бо можуть підтертися
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11.03.2026 17:41 Відповісти
Дивно, що завжди преЗЕдент відразу летить до Макрона на співбесіду, а той потім виступає в підтримку преЗЕдента і свариться пальчиком, а тут Макрон мовчить і преЗЕдент не летить...ЄС мляве...щось відбувається...
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11.03.2026 17:44 Відповісти
де бабло?
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11.03.2026 17:45 Відповісти
Яким боком комісія ЄС до крадіжки? Чому юристи Ощаду не подають заяву про крадіжку у відповідні правоохоронні органи?)
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11.03.2026 17:46 Відповісти
Відповідні правоохоронні органи вже давно отримали звернення від Ощадбанку. А комісія ЄС при тому, що порушено обік капіталів в ЄС.
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11.03.2026 17:57 Відповісти
Ну тоді в чому проблема, най чекають суд і, якщо все честно, отримають компенсацію, яка покриє будь-які збитки.
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11.03.2026 18:14 Відповісти
Тиждень з захоплення вантажу минув, а вони тільки-тільки листа отримали...
Через скільки Євросоюз роздуплиться з відповіддю? І, головне: які дії, в якому напрямку розпочнуть діяти? І коли?
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11.03.2026 17:48 Відповісти
Бабло тю-тю! Распил дежурный.
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11.03.2026 17:53 Відповісти
Ги-ги. Га-га. Зіленскій лашара. Фсьо прапало,Фсьо зваравала зільона власть. А Мікола пускай ваюєт.-- Продовжуй в цьому дусі. В тебе буде багато прихильників. Чи може вони колеги по лахтинському взводі?
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11.03.2026 18:18 Відповісти
Ти звідки виповзло гаденя ?
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11.03.2026 18:43 Відповісти
Я, як і всі нормальні люди виповз з вагіни. Ти ж, навіть не сумніваюсь, із сраки.
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11.03.2026 18:45 Відповісти
 
 