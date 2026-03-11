РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Еврокомиссия получила письмо от НБУ о незаконном задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

Еврокомиссия изучает обращение НБУ по поводу инцидента с инкассаторами

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от Национального банка Украины по поводу инцидента с незаконным задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Венгрии.

Об этом заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Гилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Еврокомиссия изучает вопросы, поднятые в письме

"Я могу сообщить, что мы получили такое письмо. Мы сейчас изучаем пункты, которые в нем затронуты. И это все, что мы можем сказать на сегодня", - заявил Гилл.

  • Напомним, что накануне глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Нацбанк инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в перевозке средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Аудит проведет международная компания.
  • Он также рассказывал, что сейчас сосредотачиваются все усилия на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ от европейского сообщества.

Читайте также: Зеленский о похищении инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: Это бандитизм, Европа не должна молчать

Что предшествовало?

Читайте также: После похищения инкассаторов Ощадбанка в Венгрии НБУ выдал банкам наличные на $73 миллиона и 45 млн евро

Лист на наждачному папері? - бо можуть підтертися
11.03.2026 17:41 Ответить
Дивно, що завжди преЗЕдент відразу летить до Макрона на співбесіду, а той потім виступає в підтримку преЗЕдента і свариться пальчиком, а тут Макрон мовчить і преЗЕдент не летить...ЄС мляве...щось відбувається...
11.03.2026 17:44 Ответить
де бабло?
11.03.2026 17:45 Ответить
Яким боком комісія ЄС до крадіжки? Чому юристи Ощаду не подають заяву про крадіжку у відповідні правоохоронні органи?)
11.03.2026 17:46 Ответить
Відповідні правоохоронні органи вже давно отримали звернення від Ощадбанку. А комісія ЄС при тому, що порушено обік капіталів в ЄС.
11.03.2026 17:57 Ответить
Тиждень з захоплення вантажу минув, а вони тільки-тільки листа отримали...
Через скільки Євросоюз роздуплиться з відповіддю? І, головне: які дії, в якому напрямку розпочнуть діяти? І коли?
11.03.2026 17:48 Ответить
Бабло тю-тю! Распил дежурный.
11.03.2026 17:53 Ответить
 
 