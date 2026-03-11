Еврокомиссия получила письмо от НБУ о незаконном задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии

В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от Национального банка Украины по поводу инцидента с незаконным задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Венгрии.

Об этом заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Гилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Еврокомиссия изучает вопросы, поднятые в письме

"Я могу сообщить, что мы получили такое письмо. Мы сейчас изучаем пункты, которые в нем затронуты. И это все, что мы можем сказать на сегодня", - заявил Гилл.

Напомним, что накануне глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Нацбанк инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в перевозке средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Аудит проведет международная компания.

Он также рассказывал, что сейчас сосредотачиваются все усилия на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ от европейского сообщества.

Что предшествовало?

