Еврокомиссия получила письмо от НБУ о незаконном задержании инкассаторов Ощадбанка в Венгрии
В Европейской комиссии подтвердили, что получили письмо от Национального банка Украины по поводу инцидента с незаконным задержанием украинских инкассаторов Ощадбанка в Венгрии.
Об этом заявил заместитель главного спикера Европейской комиссии Олоф Гилл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Еврокомиссия изучает вопросы, поднятые в письме
"Я могу сообщить, что мы получили такое письмо. Мы сейчас изучаем пункты, которые в нем затронуты. И это все, что мы можем сказать на сегодня", - заявил Гилл.
- Напомним, что накануне глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что Нацбанк инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в перевозке средств и ценностей из Австрии в Украину транзитом через Венгрию. Аудит проведет международная компания.
- Он также рассказывал, что сейчас сосредотачиваются все усилия на том, чтобы подобный инцидент получил надлежащую правовую оценку и ответ от европейского сообщества.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Через скільки Євросоюз роздуплиться з відповіддю? І, головне: які дії, в якому напрямку розпочнуть діяти? І коли?