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Новини Допомога Україні від Європи Блокування Орбаном кредиту для України
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Блокування Орбаном 90 млрд євро для України: Зеленський закликав ЄС розробити "план Б"

Зеленський закликав ЄС до плану Б через блокування 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки "плану Б" на випадок, якщо шантаж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо кредиту від ЄС на 90 млрд євро не вдасться вчасно подолати.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зеленський закликає розробити план "Б"

Видання зазначає, що Угорщина та Словаччина продовжують гальмувати раніше узгоджену позику в розмірі 90 мільярдів євро від країн ЄС. Ці кошти необхідні для підтримки економіки та оборонної промисловості України.

Через вето Будапешта та Братислави Україна може залишитися без грошей вже за кілька тижнів.

Зеленський заявив, що хоче, щоб ЄС розробив план Б на випадок, якщо "шантаж" Орбана не вдасться вчасно подолати.

"Нам і Європі, нам усім потрібен цей план Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", - заявив глава держави.

Читайте також: Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до українців та до мене особисто, - Зеленський

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
  • Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Читайте також: ЄС знайшов спосіб надати Україні кошти в обхід Орбана та Фіцо, - Politico

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) кредит (4174) Євросоюз (15253) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+10
Через місяць усі забудуть, бо новий зашквар буде ще феєричніший і яскравіший...
я думаю, друзі Найшашличнішого в цю сами хвилину потужно працюють над цим...
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11.03.2026 21:20 Відповісти
+8
Диви, воно вже дорослим поради дає...
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11.03.2026 21:16 Відповісти
+6
Знову хтось щось повинен робити після того, як Вова накладе велику і потужну купу.
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11.03.2026 21:32 Відповісти
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Кацапські фейки розповсюджуєш !
Ці гроші везли з Австрії в Україну .
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11.03.2026 21:19 Відповісти
А де казляра Орбан шоу влаштував з захопленням машини? На дорозі південніше Бадапешта. На Белградській трасі. А прямий шлях від Австрії до України через Словаччину. І Райфазен банк мовчить. А мав би вже мадярів в землю втоптати.
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11.03.2026 21:28 Відповісти
Ще скажуть , не хвилюйся
Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
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11.03.2026 21:36 Відповісти
Наконец я встретил обізнанного. Я интересовался в нашей, украинской прессе. Не смог найти. Дайте ссылку на украинское издание, не телеграмм канал и пост в Фейсбуке, где указана локация задержания инкассаторов
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11.03.2026 22:01 Відповісти
Ну да, і путьовка воліли в трьох екз і **********
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11.03.2026 21:36 Відповісти
Через місяць усі забудуть, бо новий зашквар буде ще феєричніший і яскравіший...
я думаю, друзі Найшашличнішого в цю сами хвилину потужно працюють над цим...
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11.03.2026 21:20 Відповісти
Диви, воно вже дорослим поради дає...
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11.03.2026 21:16 Відповісти
Чмо безтолкове та й годі.
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11.03.2026 21:17 Відповісти
Вава, поїзд поїхав, не доженеш, не надувай щоки
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11.03.2026 21:18 Відповісти
Ти диви як потужнічає л(п)ідор. От вже наполєончік туди совіти сюди поради на те вам заклик…
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11.03.2026 21:20 Відповісти
Коли представники ЄС просили Зеленського проводити в Україні реформи, то Вова поклав на них свій стручок.

А коли склалася ситуація, що Угорщина блокує 90 млрд. євро 💶 для України, то Вова закликає ЄС щось придумати.
А не пішов би ти нах.й 🤡 хрипатий!
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11.03.2026 21:27 Відповісти
Орбану заяви Зеленськoго йдуть на користь. В Угорщині, яка готується до виборів, від них виграє виключно він.
В останній свій пленарний робочий день - 10 березня - парламент Угорщини, в якому домінує партія «Фідеш», ухвалив резолюцію, в якій закликав не давати членство Україні в ЄС.
Більшість у 199-місному парламенті має партія Орбана «Фідеш» - 135 представників, а за резолюцію проголосували 142 депутати.
Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана та успіх його партії «Фідеш».
У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», а також як «сильного лідера з друзями у всьому світі».
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11.03.2026 21:29 Відповісти
Знову хтось щось повинен робити після того, як Вова накладе велику і потужну купу.
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11.03.2026 21:32 Відповісти
нє мєшайте йему вибірать Орбана для Угорщини - він ще не усі погрози видав
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11.03.2026 23:34 Відповісти
а коменти модерація зачистила )

свобода слова )
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12.03.2026 11:52 Відповісти
Нащо воно їм ? їх і так все влаштовує
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11.03.2026 23:47 Відповісти
 
 