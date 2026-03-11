Блокування Орбаном 90 млрд євро для України: Зеленський закликав ЄС розробити "план Б"
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність розробки "плану Б" на випадок, якщо шантаж прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо кредиту від ЄС на 90 млрд євро не вдасться вчасно подолати.
Про це глава держави сказав у інтерв’ю Welt та Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський закликає розробити план "Б"
Видання зазначає, що Угорщина та Словаччина продовжують гальмувати раніше узгоджену позику в розмірі 90 мільярдів євро від країн ЄС. Ці кошти необхідні для підтримки економіки та оборонної промисловості України.
Через вето Будапешта та Братислави Україна може залишитися без грошей вже за кілька тижнів.
Зеленський заявив, що хоче, щоб ЄС розробив план Б на випадок, якщо "шантаж" Орбана не вдасться вчасно подолати.
"Нам і Європі, нам усім потрібен цей план Б. Наші європейські партнери і справжні друзі знають, що ми захищаємо не тільки українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи", - заявив глава держави.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.
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Ці гроші везли з Австрії в Україну .
Єврокомісія отримала листа від НБУ щодо незаконного затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
я думаю, друзі Найшашличнішого в цю сами хвилину потужно працюють над цим...
А коли склалася ситуація, що Угорщина блокує 90 млрд. євро 💶 для України, то Вова закликає ЄС щось придумати.
А не пішов би ти нах.й 🤡 хрипатий!
В останній свій пленарний робочий день - 10 березня - парламент Угорщини, в якому домінує партія «Фідеш», ухвалив резолюцію, в якій закликав не давати членство Україні в ЄС.
Більшість у 199-місному парламенті має партія Орбана «Фідеш» - 135 представників, а за резолюцію проголосували 142 депутати.
Росія надіслала політтехнологів і усіляко працює на переобрання Орбана та успіх його партії «Фідеш».
У матеріалах кампанії пропонують просувати образ Орбана як «єдиного кандидата, який може зберегти Угорщину суверенною і триматися зі світовими лідерами як з рівними», а також як «сильного лідера з друзями у всьому світі».
свобода слова )