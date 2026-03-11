Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до українців та до мене особисто, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує свою передвиборчу кампанію на ненависті до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.

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Подробиці

"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці - дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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