Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до українців та до мене особисто, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує свою передвиборчу кампанію на ненависті до України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.
Подробиці
"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці - дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", - сказав Зеленський.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Топ коментарі
+23 vlad podolsky
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+20 sergey SN
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+12 Прощай немытая раССея
показати весь коментар11.03.2026 08:19 Відповісти Посилання
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там щє і носяра така собі...
Просто на конкурсі мудаків ЗЄ зайняв би друге місце бо мудак.
От через це і маємо всі потужні наслідки його діяльності.
Є анекдот, з цього приводу, хороший:
"Злізла муха, увечері, у вола, з рогів, витерла лоба, та й каже:
- Ох, ми, сьогодні, так наоралися!..."
"Якщо Угорщина, ігноруючи ЄС, могла забрати українські гроші, то чому ЄС не може, ігноруючи Угорщину, передати Україні 90 млрд?"