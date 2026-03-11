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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Орбан будує передвиборчу кампанію на ненависті до українців та до мене особисто, - Зеленський

Орбан будує кампанію на ненависті до України

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує свою передвиборчу кампанію на ненависті до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.

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Подробиці

"Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів. Я вважаю, що угорці - дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина. Але це залежить від їхнього рішення", - сказав Зеленський.

Читайте: Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Також читайте: Проугорська політична група в Європарламенті вимагала засудити "погрози" Зеленського Орбану

Автор: 

Угорщина (3026) Зеленський Володимир (28045) Орбан Віктор (948)
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Топ коментарі
+23
Вава, орбан тебе обожнює. Хто би ще йому так допоміг у підняттю рейтингу?
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11.03.2026 08:25 Відповісти
+20
та без тебе і комар не мявкне
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11.03.2026 08:16 Відповісти
+12
Це Литвин написав чи експромт?...
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11.03.2026 08:19 Відповісти
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не потужно, де за живот?
там щє і носяра така собі...
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11.03.2026 08:15 Відповісти
На чому йому будувати коли просить 16 млд в ЄС на підтримку штанів
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11.03.2026 08:15 Відповісти
та без тебе і комар не мявкне
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11.03.2026 08:16 Відповісти
То все орбан і фіцек. Вова тут ніпричім.
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11.03.2026 08:17 Відповісти
Це Литвин написав чи експромт?...
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11.03.2026 08:19 Відповісти
Він без сценарію, або суфлера і слова не скаже.
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11.03.2026 08:33 Відповісти
навіщо взагалі на шпальтах видань той орбан ? може десь в глухому селі , глуха бабця не знає шо воно @бнуте , а так , не марнуйте часу .
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11.03.2026 08:20 Відповісти
захлопув вже би ти клюва і дав орбану спокійно програти.
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11.03.2026 08:22 Відповісти
Ішак - червона шмата для лідерів усього світу. Орбан лише безцеремонно озвучує те, про що усі скрмно мовчать та погоджуються.
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11.03.2026 08:22 Відповісти
де зеля взяв посібник з методиками руйнування дружніх відносин з сусідніми країнами?
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11.03.2026 08:24 Відповісти
Ніде.

Просто на конкурсі мудаків ЗЄ зайняв би друге місце бо мудак.
От через це і маємо всі потужні наслідки його діяльності.
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11.03.2026 08:28 Відповісти
Як це ніде? У кремлі.
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11.03.2026 08:35 Відповісти
це зеля скиздив у мадяр гроші чи вони в нас ?
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11.03.2026 08:34 Відповісти
які гроші в тебе вкрали? документи є на ці гроші в тебе? податки всі сплачені?
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11.03.2026 08:41 Відповісти
там звідкіля ти пишеш немає війни , немає зруйнованих життів та майна людей ...... а якщо не так , то покажи документи , підтверди походження і доведи що воно твоє ... все як ти хотів .
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11.03.2026 09:01 Відповісти
я нічого не зрозумів. угорці в тебе гроші вкрали? чи ні?
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11.03.2026 10:12 Відповісти
Орбан будує передвиборчу кампанію не на "ненависті до українців" - а на кацапських грошах... Якби не платили - і "ненависті-б, не було... А тебе, дурбецало, він просто зневажає...
Є анекдот, з цього приводу, хороший:
"Злізла муха, увечері, у вола, з рогів, витерла лоба, та й каже:
- Ох, ми, сьогодні, так наоралися!..."
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11.03.2026 08:25 Відповісти
Вава, орбан тебе обожнює. Хто би ще йому так допоміг у підняттю рейтингу?
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11.03.2026 08:25 Відповісти
Зірвав з язика.
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11.03.2026 09:51 Відповісти
Ну до тебе, це не цікаво, бо таке замало цього заслуговує. В що до України це вже треба нашим політикам та дипломатам хоча раз попрацювати заради іміджу України
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11.03.2026 08:29 Відповісти
Гавкав лише лідор, а вже намагається приписати сюди і українців.
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11.03.2026 08:30 Відповісти
Звернись до ЗСУ, або разом з пєтровим зробіть вторгнення в Угорщину, бариги нанюхані
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11.03.2026 08:30 Відповісти
ПРЕЗИДЕНТЕ---помовчи.Мовчання,в даному випадку ------золото Ти ж не в пісочниці,за тобою стоїть воююча країна.
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11.03.2026 08:31 Відповісти
Він це зробити не може, ліпше хай жує
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11.03.2026 08:36 Відповісти
Тобто українці окремо, ти особисто окремо . ?
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11.03.2026 08:32 Відповісти
помилка по Фрейду .
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11.03.2026 09:53 Відповісти
Ты ,гнида, ещё народ за собой тащишь.Рагуль криворожский.Вся Украина страдает от твоей дипломатии.
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11.03.2026 08:32 Відповісти
Потужнявий, усіляко примазується до Захисників України, Українського народу, який він з шоблою приблуд95 усіляко та безкарно мародерять, з 2019 року!!!!
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11.03.2026 08:33 Відповісти
Він будує, бо насправді угорці ненавидять нас і хочуть захопити наші землі.
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11.03.2026 08:38 Відповісти
кращого придурка до орбана передвиборчої кампанії ніж наше зелене і не треба було шукати - само знайшлося!
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11.03.2026 09:01 Відповісти
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11.03.2026 08:39 Відповісти
Я думаю Орбан заздрить пейсатому, бо такий тупий електорат є тільки у пейсатого і путіна
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11.03.2026 08:57 Відповісти
Вони як "чорти із табакерки". Один одного стоять. Той глибоко застряг у кремлівській кишені та в газовій трубі, і виставив Угорщину, як країну з колективним комплексом неповноцінності. Інший перетворив країну на сцену для власного бенефісу, і в розсадник корупції.Те, що між ними зараз відбувається, не міжнародні відносини,не політика і не дипломатія, а змагання "хто смішніше хрюкне.") Це вже агонія здорового глузду в обох.
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11.03.2026 09:09 Відповісти
А хто ж регулярно підливає масло у вогонь цієї ненависті, нездаро?
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11.03.2026 09:15 Відповісти
@ (в перекладі):
"Якщо Угорщина, ігноруючи ЄС, могла забрати українські гроші, то чому ЄС не може, ігноруючи Угорщину, передати Україні 90 млрд?"
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11.03.2026 09:20 Відповісти
Цей Чурбан-орбан явно не любить дітей Авраама Це антисемітизм.Це кримінальна стаття.🙃
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11.03.2026 09:24 Відповісти
Дибіл.Просто дибіл.
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11.03.2026 09:26 Відповісти
Все "ненавидят" бедного Бубочку: Орбан, }{уйло. Один только мудрий нарiт его "боготворит".
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11.03.2026 09:31 Відповісти
Памʼятаю як один клоун також будував свою передвиборну кампанію на ненависті до України та українців і навіть переконав цим 73% ідіотів.
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11.03.2026 09:34 Відповісти
Клоун думає лише за корито і як уникнути щоб невідповідати за шашлики
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11.03.2026 09:47 Відповісти
Ти ж у 2019 році робив те саме - обʼєктом твоєї ненависті були Порошенко і українці!
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11.03.2026 10:00 Відповісти
Ненависть до тебе вже збудована серед українців якщо ти не знав, поїдь на передову до хлопців в окопи, почуєш неприємну правду про себе.
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11.03.2026 11:04 Відповісти
Та він молиться на тебе. Ти так підняв орбану рейтинг, що його пожиттєво переобрати готові. А от хто тебе дійсно ненавидить, так це українці. Не всі, звісно, але кількість щоденно зростає.
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11.03.2026 11:56 Відповісти
Схоже Орбан перекрив награбоване 95кварталом в Україні, ЗЕ не провів вчасно вибори, ЗЕ є гарант Брехні та Підлості
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12.03.2026 08:38 Відповісти
 
 