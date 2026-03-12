Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав свою делегацію, яка напередодні прибула до України, домогтися зустрічі з українськими урядовцями та оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".
Про це він заявив під час відеодзвінка з заступником міністра енергетики Габором Цепеком, передає Цензор.НЕТ.
Заява Орбана
Під час розмови угорський прем’єр дав настанови посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні та "бути ввічливими". Орбан також наголосив, що важливо показати всім, що Угорщина прагне домовитися з Україною.
"Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти", - заявив Орбан.
Про "Дружбу"
- Крім того, Орбан закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу, домовившись або з українцями, або "через високе посольство".
- Орбан у розмові пожартував про те, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".
Зі свого боку Цепек повідомив, що делегація вже розпочала переговори у Києві, однак їх перервала повітряна тривога.
За його словами, наразі представники Угорщини перебувають у бомбосховищі, однак робота над перемовинами триває.
"Київська серія переговорів з енергетики, на жаль, була перервана повітряною тривогою. Ми перебуваємо тут, у бомбосховищі, але і тут, і під час переговорів панує спокій. Ми знову написали київському енергетичному уряду, що ми готові до переговорів. Ми спокійно чекаємо на можливість, бо наша мета – вирішити питання нафтопроводу "Дружба" за столом переговорів", – зазначив Цепек.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мадяри просто знущаються над Україною .
- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки
тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
https://uimg.pravda.com.ua/buckets/upstatic/images/doc/f/0/784742/f0a2b79a41fbb37572b3aa10be3c06e1.jpeg
про щось розмовляти без узгодженоі зустрічі??
Женіть цих чортів на ......уй 👹
- наївні ... вони ще не знають сили нашої бюрократії ...
"Вам было сказано приходите завтра? А вы чего приперлись сегодня? Приходите завтра"
можна ввічливо зневажати, а можна робити добру справу матюкаючись
"восток дєло тонкоє", вітюха
наші відверті вороги були завжди і є сьогодні !!
Нехай повернуть цілими інкасаторські машини з грішми
і золотом , які вони нагло вкрали !!
Я прошу, будь чемна
Бо буду бити
.......
.......
Залізною трубою...©
Щось Кузьма передбачав...
Туь всьо просто - віддаєш що вкрав, вибачаєшся і відшкодовуєш то що робив - тоді Україна подумає чи ремонтувати трубу, чи ні і ремонт оплачують мадяри.
Если кто-то напишет, что американская армия в Иране вешает геев на подъемных кранах, люди скажут - ты идиот! Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что в Мюнхене израильтяне на грузовиках въезжают в молящуюся толпу во время Рамадана, люди скажут - ты что, идиот, что ли? Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что приближенное лицо президента Финляндии возит в Москву миллионы долларов чемоданами, люди скажут - ты что, идиот что ли? Этого в жизни не может быть.
Но если кто-то напишет, что в Венгрии гопник Орбан отжал украинские деньги, люди скажут - а хрен его знает. Может, это и вправду инкассаторская банковская доставка. А может, это и схематоз и очередной отмыв. Мы не знаем. После двушечки на Москву может быть и то, и то. И все теперь надо доказывать. Мы больше не верим. Презумпция невиновности в нашем случае больше не работает.
Это называется репутация.
И у нынешней украинской и венгерской власти она именно такова.
Доручив перевірити власність України в Україні?
Це що за гопстоп?
І не придумали причину завернути їх прямо на кордоні?