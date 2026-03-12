УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16645 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
4 432 36

Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав свою делегацію, яка напередодні прибула до України, домогтися зустрічі з українськими урядовцями та оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Про це він заявив під час відеодзвінка з заступником міністра енергетики Габором Цепеком, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Орбана

Під час розмови угорський прем’єр дав настанови посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні та "бути ввічливими". Орбан також наголосив, що важливо показати всім, що Угорщина прагне домовитися з Україною.

"Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти", - заявив Орбан.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про звинувачення Сійярто у брехні: Україна пропонувала Угорщині узгодити інші дати візиту делегації

Про "Дружбу"

  • Крім того, Орбан закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу,  домовившись або з українцями, або "через високе посольство".
  • Орбан у розмові пожартував про те, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".

Зі свого боку Цепек повідомив, що делегація вже розпочала переговори у Києві, однак їх перервала повітряна тривога.

За його словами, наразі представники Угорщини перебувають у бомбосховищі, однак робота над перемовинами триває.

"Київська серія переговорів з енергетики, на жаль, була перервана повітряною тривогою. Ми перебуваємо тут, у бомбосховищі, але і тут, і під час переговорів панує спокій. Ми знову написали київському енергетичному уряду, що ми готові до переговорів. Ми спокійно чекаємо на можливість, бо наша мета – вирішити питання нафтопроводу "Дружба" за столом переговорів", – зазначив Цепек.

Читайте також: Блокування Орбаном 90 млрд євро для України: Зеленський закликав ЄС розробити "план Б"

Автор: 

Угорщина (3028) візит (1773) дружба (167) Орбан Віктор (949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Нігуя собі! - а шо мали в Києві бикувати?
показати весь коментар
12.03.2026 16:11 Відповісти
+15
вітя, а шо там по розблокуванню допомоги Україні?
показати весь коментар
12.03.2026 16:11 Відповісти
+13
ВВІЧЛИВО

- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки

тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
показати весь коментар
12.03.2026 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вітя, а шо там по розблокуванню допомоги Україні?
показати весь коментар
12.03.2026 16:11 Відповісти
Нічого ! 🖕
Мадяри просто знущаються над Україною .
показати весь коментар
12.03.2026 16:42 Відповісти
По вказіваі пуйла зроблено напад і грабунок державних коштів це простр так для жаби не пройде буде скаулити як щеня і просить пробачення
показати весь коментар
12.03.2026 17:45 Відповісти
Нігуя собі! - а шо мали в Києві бикувати?
показати весь коментар
12.03.2026 16:11 Відповісти
Жалюгідні мадярські клоуни
показати весь коментар
12.03.2026 16:13 Відповісти
ВВІЧЛИВО

- віддайте вкрадені гроші
- розблокуйте кредити
- і не поводьте себе як утирки

тоді щось має сенс, а то - ми вас ограбили але ВВІЧЛИВО просимо дати те що хочемо
показати весь коментар
12.03.2026 16:13 Відповісти
+100.Ми у вас вкрали гроші,заблокували допомогу,а ви нам за це покажіть трубу і відновіть транзит.Сказать що вони уху іли,нічого не сказать.
показати весь коментар
12.03.2026 16:18 Відповісти
Згоден повністью а до того як все це буде виконано ввичливо послати нах
показати весь коментар
12.03.2026 16:32 Відповісти
Без дозволу т. Путіна, то фантастика, як побудова комунізму при СССР-КПСС
показати весь коментар
12.03.2026 16:41 Відповісти
Орбан спочатку наплював собі в тарілку з борщем та гуляшем, а тепер сам і сьорбає!!
показати весь коментар
12.03.2026 16:15 Відповісти
показати весь коментар
12.03.2026 16:19 Відповісти
Перше гроші, потім перемовини про можливі перемовини. Чи мамка не казала, шо брати чуже не можна??
показати весь коментар
12.03.2026 16:19 Відповісти
подивіться як діду руки крутять
https://uimg.pravda.com.ua/buckets/upstatic/images/doc/f/0/784742/f0a2b79a41fbb37572b3aa10be3c06e1.jpeg
показати весь коментар
12.03.2026 16:20 Відповісти
І після крадіжки , ця угорська банда пхається до Украіни
про щось розмовляти без узгодженоі зустрічі??
Женіть цих чортів на ......уй 👹
показати весь коментар
12.03.2026 16:47 Відповісти
А узгодити спочатку свій приїзд вони не пробували?
показати весь коментар
12.03.2026 16:20 Відповісти
А навіщо ? В цьому ж і є їхня мета - більше провокацій , більше галасу !
показати весь коментар
12.03.2026 16:35 Відповісти
на злодії та шапка горить
показати весь коментар
12.03.2026 16:21 Відповісти
...закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні Джерело: https://censor.net/ua/n3604930
- наївні ... вони ще не знають сили нашої бюрократії ...
показати весь коментар
12.03.2026 16:21 Відповісти
Сколько можно нагадувати?
"Вам было сказано приходите завтра? А вы чего приперлись сегодня? Приходите завтра"
показати весь коментар
12.03.2026 22:40 Відповісти
А шо, оціх незрозумілих уйобіків хтось допустить шось оглядати? Заарештуйте як МУДЬЯрських шпигунів яки шпигують на користь Параші.
показати весь коментар
12.03.2026 16:31 Відповісти
нащо Європі нафтопровід "дружба"? вони ж не збираються послаблювати санкції проти росії. Якщо санкції, то санкції.
показати весь коментар
12.03.2026 16:34 Відповісти
ввічливий і доброзичливий - різні речі
можна ввічливо зневажати, а можна робити добру справу матюкаючись
"восток дєло тонкоє", вітюха
показати весь коментар
12.03.2026 16:38 Відповісти
Орбанівська делегація МУДЬЯР вічливо намагаєтся зустрітися з посадовцями України.
показати весь коментар
12.03.2026 16:40 Відповісти
Злодіїв угорських потрібно гнати з Украіни , так як вони
наші відверті вороги були завжди і є сьогодні !!
Нехай повернуть цілими інкасаторські машини з грішми
і золотом , які вони нагло вкрали !!
показати весь коментар
12.03.2026 16:42 Відповісти
"Бидловатість" то є заразна річ... Його "патрон" із рфії переплутав бидловатість з імперскостю і ходить по "граблям" і цей ідіот за ним слідом...
показати весь коментар
12.03.2026 16:46 Відповісти
їх потрібно ввічливо провести в гей-клуб...і там показати їм "дружбу"
показати весь коментар
12.03.2026 16:47 Відповісти
Чувіха
Я прошу, будь чемна
Бо буду бити
.......
.......
Залізною трубою...©
Щось Кузьма передбачав...
показати весь коментар
12.03.2026 16:55 Відповісти
Сказав маски одіти.
Туь всьо просто - віддаєш що вкрав, вибачаєшся і відшкодовуєш то що робив - тоді Україна подумає чи ремонтувати трубу, чи ні і ремонт оплачують мадяри.
показати весь коментар
12.03.2026 16:58 Відповісти
А у нас що, можна кому хош шастити де завгодно?
показати весь коментар
12.03.2026 17:01 Відповісти
https://t.me/babchenko77/13907 Аркадій Бабченко:
Если кто-то напишет, что американская армия в Иране вешает геев на подъемных кранах, люди скажут - ты идиот! Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что в Мюнхене израильтяне на грузовиках въезжают в молящуюся толпу во время Рамадана, люди скажут - ты что, идиот, что ли? Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что приближенное лицо президента Финляндии возит в Москву миллионы долларов чемоданами, люди скажут - ты что, идиот что ли? Этого в жизни не может быть.
Но если кто-то напишет, что в Венгрии гопник Орбан отжал украинские деньги, люди скажут - а хрен его знает. Может, это и вправду инкассаторская банковская доставка. А может, это и схематоз и очередной отмыв. Мы не знаем. После двушечки на Москву может быть и то, и то. И все теперь надо доказывать. Мы больше не верим. Презумпция невиновности в нашем случае больше не работает.
Это называется репутация.
И у нынешней украинской и венгерской власти она именно такова.
показати весь коментар
12.03.2026 17:33 Відповісти
Ворбан вже керує Україною?
Доручив перевірити власність України в Україні?
Це що за гопстоп?
показати весь коментар
12.03.2026 17:48 Відповісти
Ханти-мансієць порадив ханти-мансійцям...
показати весь коментар
12.03.2026 17:48 Відповісти
Вибори! Вибори! А тут такого ресурсу позбавили. На передвиборчу паприку недостає.
показати весь коментар
12.03.2026 21:15 Відповісти
А мівіною в бомбосховищі простроченої з черв'яками не почастувати?
показати весь коментар
12.03.2026 21:16 Відповісти
Тобто до нас,по -сусідськи,без запрошення, завітали учні вєжлівих мальчіков?
І не придумали причину завернути їх прямо на кордоні?
показати весь коментар
13.03.2026 03:58 Відповісти
 
 