Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав свою делегацію, яка напередодні прибула до України, домогтися зустрічі з українськими урядовцями та оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Про це він заявив під час відеодзвінка з заступником міністра енергетики Габором Цепеком, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Орбана

Під час розмови угорський прем’єр дав настанови посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні та "бути ввічливими". Орбан також наголосив, що важливо показати всім, що Угорщина прагне домовитися з Україною.

"Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти", - заявив Орбан.

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Про "Дружбу"

Крім того, Орбан закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу, домовившись або з українцями, або "через високе посольство".

Орбан у розмові пожартував про те, що "переговори можна вести з усіма, крім українців".

Зі свого боку Цепек повідомив, що делегація вже розпочала переговори у Києві, однак їх перервала повітряна тривога.

За його словами, наразі представники Угорщини перебувають у бомбосховищі, однак робота над перемовинами триває.

"Київська серія переговорів з енергетики, на жаль, була перервана повітряною тривогою. Ми перебуваємо тут, у бомбосховищі, але і тут, і під час переговорів панує спокій. Ми знову написали київському енергетичному уряду, що ми готові до переговорів. Ми спокійно чекаємо на можливість, бо наша мета – вирішити питання нафтопроводу "Дружба" за столом переговорів", – зазначив Цепек.

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