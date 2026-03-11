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Новини Відносини України та Угорщини Транзит нафти через Дружбу
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МЗС про звинувачення Сійярто у брехні: Україна пропонувала Угорщині узгодити інші дати візиту делегації

угорщина

Угорщина повідомила Україну про плани візиту угорської делегації для переговорів про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" 10 березня. Того ж дня Міністерство закордонних справ України запропонувало узгодити інші терміни візиту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили дипломатичні джерела.

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Візит угорців

11 березня стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з парламентським держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для нібито переговорів стосовно "Дружби".

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що представники Угорщини не мають офіційного статусу делегації в Україні й що у них немає запланованих офіційних зустрічей. Згодом це підтвердив заявляв президент Володимир Зеленський.

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Увечері 11 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні Зеленського, стверджуючи, що Угорщина надіслала дипломатичну ноту Україні про приїзд делегації за день до цього.

Реакція МЗС України

У ноті, яку оприлюднив Сійярто, йдеться, що угорська делегація планує перетнути кордон України вранці 11 березня, а 12 і 13 березня перебуватиме в Києві.

  • Однак дипломатичні джерела надали виданню ноту Міністерства закордонних справ України, яка була надіслана у відповідь на ноту посольства Угорщини того ж дня, 10 березня.

У документі зазначають, що Україні не підходять запропоновані терміни візиту, а МЗС України пропонувало узгодити дипломатичними каналами нові дати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група угорців, які прибули для інспектування "Дружби", не має офіційного статусу, - МЗС України

Нота Міністерства закордонних справ України 10 березня 2026 року
Нота Міністерства закордонних справ України від 10 березня 2026 року / Фото надано hromadske

В Офісі президента також відповіли, що офіційний візит — це результат домовленості, а не надсилання ноти.

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Угорщина (3027) візит (1773) МЗС (4347) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+10
Що тобі не так ? Потрібно було перед угорцями простелити червону доріжку і коровай на рушнику винести ? Чи роту почесної варти може задіяти ?
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11.03.2026 23:31 Відповісти
+3
Брехуни змагаються...
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11.03.2026 23:18 Відповісти
+3
НАФІГ УЗГОДЖУВАТИ? - проігноруйте і все. Доки не вернуть цінності банку хай дзвонять в колокола
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11.03.2026 23:21 Відповісти
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Брехуни змагаються...
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11.03.2026 23:18 Відповісти
Що тобі не так ? Потрібно було перед угорцями простелити червону доріжку і коровай на рушнику винести ? Чи роту почесної варти може задіяти ?
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11.03.2026 23:31 Відповісти
Джонсон, не малюй мені вуса..
У цій виставі з "делегаціями", "нотами" і "дозволами" розрахованій на виклик бурхливих емоцій і вивід з рівноваги, мені ніхто не симпатичний...
Це гра під назвою"Чиї гроші брудніші", а той псевдодипломатичний дріблінг - це не за честь країни, а якраз за брудні гроші...
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12.03.2026 00:08 Відповісти
Ахрєнєть який ти прозорливий (( Тобі б рентгеном на митниці працювати , жоден контрабасист не пройшов би непоміченим . Одна проблема - фактажу потужності енергоустановки не вистачає. Вас , "правильних" , у справі Ощаду понесло як після оселедців з огірками , не знаю як ви і зупинитеся. Так би верещали коли мільярдами на великому крадівництві тягли , щось тоді такої одностайності у коментарях не спостерігав ....
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12.03.2026 00:22 Відповісти
Хто на кому одностайно стояв, кому верещав, і куди тягли, після того, як понесло?
Ну щоб зрозуміти, про кого ти...
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12.03.2026 00:40 Відповісти
Щоб мені бідоласі, не переплутати "наших і нємців" правильних і неправильних ...
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12.03.2026 00:53 Відповісти
Перш аніж відповідати на твій "хід конем " - то що там по фактах "брудних грошей " - за що, кому і куди везли ? Відповіси - я поясню про кого я ..........
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12.03.2026 00:54 Відповісти
Щокомукуди це про інкасаторів?
Чесно скажу, не знаю, так само, як і ти...
Мова про значно більші гроші і масштабніші домовленості... Труба, нафта, договір до 30-го року, не повірю щоб фігуранти на цьому не прикурювали, в тепер "ображена сторона" методами гоп-стопа "вимагає сатисфакції" (відновити кормову базу) і попутно намагається виправити електоральний провал (в кацапи вплив у регіоні)

в інкасатори ощада, можливо, просто не в той час і не в тому місці...
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12.03.2026 01:31 Відповісти
Мда...... "потужний" аргумент " я не вірю " ..... На все добре !
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12.03.2026 12:43 Відповісти
Ну що, любителю аргументів, вже, мабуть, бачив, як почало випливати те, про що вчора була мова?...
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12.03.2026 22:45 Відповісти
Ти про те що злодії вирішили авто віддати , чи що орбік плачеться по телефону ? Ага , я ж забувся про "інспекторів " (( Не повірю що " інспектори " безпідставно приїхали без "масштабних домовленостей" (( Ти недарма собі такий нік взяв, ніби і прикольний, а насправді - зрадливо- токсичний,як пліснява . P.S. а угряки все ж виявилися дрібними крисами - украли нещасних вісімдесят мільйонів , блакитні злодюжки ......
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13.03.2026 00:50 Відповісти
Якраз оцтом плісняву і прибирають, неук...
Я не про плач обрана, в про те, хто і який гешефт мав з труби, в історія з інкасаторами - то відголосок...
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13.03.2026 01:03 Відповісти
Як подивлюся - ти телепень не тільки у питанні виведення плісняви , а і у гешефті . Таке буває, з цим живуть, але мати з тобою справу, коли ти весь проріс міцелієм, не маю бажання . Бувай , не кашляй , і саме головне - хоч при кашлі оцет не застосовуй бо "допоможе" як із пліснявою ))
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13.03.2026 01:12 Відповісти
Судячи з бажання відпетляти, ти зрозумів, що ПП правий.
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13.03.2026 09:24 Відповісти
Сказав А - кажи Б ! У чому саме я "відпетляв" ? У тому що написав : "потужний" аргумент " я не вірю " ? Ну давай тепер ти докази наводь що Ощадбанк перевозив крадені гроші , а якщо не наведеш , то ти - балабол, якщо культурно ! А перший аргумент на доказ правоти Ощадбанку - те що вчора угри авто повернули . Якщо ти не в курсі, то у цій ситуації авто ніби "знаряддя злочину" і "речовий доказ" і тут такий фортель , - "знаряддя" повертають "злочинцям" , повідомляючи при цьому що і гроші може повернуть як трубу ми запустимо (((
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13.03.2026 11:42 Відповісти
1.Якщо все чисто, де позов?
2. Пункта 1 достатньо.
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13.03.2026 12:28 Відповісти
1. Скільки ти особисто позовів подавав та у якій галузі права ?
2. Щоб дати відповідь на твоє запитання - мені достатньо буде твоєї на моє, щоб розуміти ступінь твого невігластва у тому самому праві, а без того ніяк - "курси юристів" не тут ((
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13.03.2026 15:14 Відповісти
НАФІГ УЗГОДЖУВАТИ? - проігноруйте і все. Доки не вернуть цінності банку хай дзвонять в колокола
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11.03.2026 23:21 Відповісти
Такий дипломатичний протокол . Учора всі тут розпиналися що " все потрібно робити згідно правил дипломатії "
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11.03.2026 23:33 Відповісти
Нашому міністру енергетики немає чого робити, як тільки спекти пиріг, обрати рушник, нафарбувати губи і сидіти та чекати на якусь делегацію?
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12.03.2026 08:44 Відповісти
 
 