МЗС про звинувачення Сійярто у брехні: Україна пропонувала Угорщині узгодити інші дати візиту делегації
Угорщина повідомила Україну про плани візиту угорської делегації для переговорів про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" 10 березня. Того ж дня Міністерство закордонних справ України запропонувало узгодити інші терміни візиту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили дипломатичні джерела.
Візит угорців
11 березня стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з парламентським держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для нібито переговорів стосовно "Дружби".
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що представники Угорщини не мають офіційного статусу делегації в Україні й що у них немає запланованих офіційних зустрічей. Згодом це підтвердив заявляв президент Володимир Зеленський.
Увечері 11 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні Зеленського, стверджуючи, що Угорщина надіслала дипломатичну ноту Україні про приїзд делегації за день до цього.
Реакція МЗС України
У ноті, яку оприлюднив Сійярто, йдеться, що угорська делегація планує перетнути кордон України вранці 11 березня, а 12 і 13 березня перебуватиме в Києві.
- Однак дипломатичні джерела надали виданню ноту Міністерства закордонних справ України, яка була надіслана у відповідь на ноту посольства Угорщини того ж дня, 10 березня.
У документі зазначають, що Україні не підходять запропоновані терміни візиту, а МЗС України пропонувало узгодити дипломатичними каналами нові дати.
В Офісі президента також відповіли, що офіційний візит — це результат домовленості, а не надсилання ноти.
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У цій виставі з "делегаціями", "нотами" і "дозволами" розрахованій на виклик бурхливих емоцій і вивід з рівноваги, мені ніхто не симпатичний...
Це гра під назвою"Чиї гроші брудніші", а той псевдодипломатичний дріблінг - це не за честь країни, а якраз за брудні гроші...
фактажупотужності енергоустановки не вистачає. Вас , "правильних" , у справі Ощаду понесло як після оселедців з огірками , не знаю як ви і зупинитеся. Так би верещали коли мільярдами на великому крадівництві тягли , щось тоді такої одностайності у коментарях не спостерігав ....
Ну щоб зрозуміти, про кого ти...
"наших і нємців"правильних і неправильних ...
Чесно скажу, не знаю, так само, як і ти...
Мова про значно більші гроші і масштабніші домовленості... Труба, нафта, договір до 30-го року, не повірю щоб фігуранти на цьому не прикурювали, в тепер "ображена сторона" методами гоп-стопа "вимагає сатисфакції" (відновити кормову базу) і попутно намагається виправити електоральний провал (в кацапи вплив у регіоні)
в інкасатори ощада, можливо, просто не в той час і не в тому місці...
Я не про плач обрана, в про те, хто і який гешефт мав з труби, в історія з інкасаторами - то відголосок...
2. Пункта 1 достатньо.
2. Щоб дати відповідь на твоє запитання - мені достатньо буде твоєї на моє, щоб розуміти ступінь твого невігластва у тому самому праві, а без того ніяк - "курси юристів" не тут ((