МЗС про звинувачення Сійярто у брехні: Україна пропонувала Угорщині узгодити інші дати візиту делегації

Угорщина повідомила Україну про плани візиту угорської делегації для переговорів про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" 10 березня. Того ж дня Міністерство закордонних справ України запропонувало узгодити інші терміни візиту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили дипломатичні джерела.

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Візит угорців

11 березня стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з парламентським держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком для нібито переговорів стосовно "Дружби".

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що представники Угорщини не мають офіційного статусу делегації в Україні й що у них немає запланованих офіційних зустрічей. Згодом це підтвердив заявляв президент Володимир Зеленський.

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Увечері 11 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив у брехні Зеленського, стверджуючи, що Угорщина надіслала дипломатичну ноту Україні про приїзд делегації за день до цього.

Реакція МЗС України

У ноті, яку оприлюднив Сійярто, йдеться, що угорська делегація планує перетнути кордон України вранці 11 березня, а 12 і 13 березня перебуватиме в Києві.

Однак дипломатичні джерела надали виданню ноту Міністерства закордонних справ України, яка була надіслана у відповідь на ноту посольства Угорщини того ж дня, 10 березня.

У документі зазначають, що Україні не підходять запропоновані терміни візиту, а МЗС України пропонувало узгодити дипломатичними каналами нові дати.

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Нота Міністерства закордонних справ України від 10 березня 2026 року / Фото надано hromadske

В Офісі президента також відповіли, що офіційний візит — це результат домовленості, а не надсилання ноти.

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