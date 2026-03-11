МИД об обвинениях Сийярто во лжи: Украина предлагала Венгрии согласовать другие даты визита делегации
Венгрия сообщила Украине о планах визита венгерской делегации для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" 10 марта. В тот же день Министерство иностранных дел Украины предложило согласовать другие сроки визита.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили дипломатические источники.
Визит венгров
11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".
Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.
Вечером 11 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи, утверждая, что Венгрия направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации за день до этого.
Реакция МИД Украины
В ноте, которую обнародовал Сийярто, говорится, что венгерская делегация планирует пересечь границу Украины утром 11 марта, а 12 и 13 марта будет находиться в Киеве.
- Однако дипломатические источники предоставили изданию ноту Министерства иностранных дел Украины, которая была отправлена в ответ на ноту посольства Венгрии в тот же день, 10 марта.
В документе отмечается, что Украине не подходят предложенные сроки визита, а МИД Украины предлагал согласовать по дипломатическим каналам новые даты.
В Офисе президента также ответили, что официальный визит — это результат договоренности, а не отправки ноты.
