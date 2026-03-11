РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7429 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии Транзит нефти через Дружбу
1 053 5

МИД об обвинениях Сийярто во лжи: Украина предлагала Венгрии согласовать другие даты визита делегации

угорщина

Венгрия сообщила Украине о планах визита венгерской делегации для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" 10 марта. В тот же день Министерство иностранных дел Украины предложило согласовать другие сроки визита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили дипломатические источники.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Визит венгров

11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замена для "Дружбы": Венгрия начинает тестировать альтернативный нефтепровод

Вечером 11 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи, утверждая, что Венгрия направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации за день до этого.

Реакция МИД Украины

В ноте, которую обнародовал Сийярто, говорится, что венгерская делегация планирует пересечь границу Украины утром 11 марта, а 12 и 13 марта будет находиться в Киеве.

  • Однако дипломатические источники предоставили изданию ноту Министерства иностранных дел Украины, которая была отправлена в ответ на ноту посольства Венгрии в тот же день, 10 марта.

В документе отмечается, что Украине не подходят предложенные сроки визита, а МИД Украины предлагал согласовать по дипломатическим каналам новые даты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа венгров, прибывших для инспекции "Дружбы", не имеет официального статуса, - МИД Украины

Нота Министерства иностранных дел Украины от 10 марта 2026 года
Нота Министерства иностранных дел Украины от 10 марта 2026 года / Фото предоставлено hromadske

В Офисе президента также ответили, что официальный визит — это результат договоренности, а не отправки ноты.

Читайте также: Провенгерская политическая группа в Европарламенте требовала осудить "угрозы" Зеленского Орбану

Автор: 

Венгрия (866) визит (562) МИД (688) Сийярто Петер (214)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехуни змагаються...
показать весь комментарий
11.03.2026 23:18 Ответить
Що тобі не так ? Потрібно було перед угорцями простелити червону доріжку і коровай на рушнику винести ? Чи роту почесної варти може задіяти ?
показать весь комментарий
11.03.2026 23:31 Ответить
Джонсон, не малюй мені вуса..
У цій виставі з "делегаціями", "нотами" і "дозволами" розрахованій на виклик бурхливих емоцій і вивід з рівноваги, мені ніхто не симпатичний...
Це гра під назвою"Чиї гроші брудніші", а той псевдодипломатичний дріблінг - це не за честь країни, а якраз за брудні гроші...
показать весь комментарий
12.03.2026 00:08 Ответить
НАФІГ УЗГОДЖУВАТИ? - проігноруйте і все. Доки не вернуть цінності банку хай дзвонять в колокола
показать весь комментарий
11.03.2026 23:21 Ответить
Такий дипломатичний протокол . Учора всі тут розпиналися що " все потрібно робити згідно правил дипломатії "
показать весь комментарий
11.03.2026 23:33 Ответить
 
 