МИД об обвинениях Сийярто во лжи: Украина предлагала Венгрии согласовать другие даты визита делегации

Венгрия сообщила Украине о планах визита венгерской делегации для переговоров о возобновлении работы нефтепровода "Дружба" 10 марта. В тот же день Министерство иностранных дел Украины предложило согласовать другие сроки визита.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили дипломатические источники.

Визит венгров

11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по поводу "Дружбы".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что представители Венгрии не имеют официального статуса делегации в Украине и что у них нет запланированных официальных встреч. Впоследствии это подтвердил президент Владимир Зеленский.

Вечером 11 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи, утверждая, что Венгрия направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации за день до этого.

Реакция МИД Украины

В ноте, которую обнародовал Сийярто, говорится, что венгерская делегация планирует пересечь границу Украины утром 11 марта, а 12 и 13 марта будет находиться в Киеве.

Однако дипломатические источники предоставили изданию ноту Министерства иностранных дел Украины, которая была отправлена в ответ на ноту посольства Венгрии в тот же день, 10 марта.

В документе отмечается, что Украине не подходят предложенные сроки визита, а МИД Украины предлагал согласовать по дипломатическим каналам новые даты.

Нота Министерства иностранных дел Украины от 10 марта 2026 года / Фото предоставлено hromadske

В Офисе президента также ответили, что официальный визит — это результат договоренности, а не отправки ноты.

