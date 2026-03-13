РУС
Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 255 19

Надо подождать 2 месяца, и Венгрия вернет Украине деньги. Это просто элемент шантажа, - экс-дипломат

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Венгрия может вернуть Украине средства, изъятые у украинских инкассаторов, после завершения избирательного цикла.

Об этом заявил экс-дипломат, знакомый с вопросами украинско-венгерских отношений, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

"Надо подождать 2 месяца, после этого они нам эти деньги вернут "без шума и пыли". Помните "шпионскую историю" год назад? Мы взяли двух их возле Ужгорода. На следующий день взяли нашего бывшего сотрудника, просто ресторатора, посреди улицы, в штанах. Плюс другого человека, который к этой ситуации не имел никакого отношения.

Это только для того, чтобы показать, что "мы тоже можем". И если по одному было следствие, то второго выпустили через 24 часа. Но шпионов не выпускают через 24 часа! Их задерживают, пытаясь вытянуть из них информацию и объявить ему пожизненное заключение за причинение вреда. А что здесь? И давно уже все о них забыли", — отметил он.

Собеседник считает, что суть этого скандала: хайп должен быть сегодня.

"Завтра то, что мы сделали, не имеет никакого значения. Как в том анекдоте: "Ах, у вас нет дочери? Теперь идите и докажите". Просто, но работает на 100 %. Это рассчитано на все слои населения. У них же нет независимой прессы, сплошной "единый марафон". То, что говорит ящик, тому они и верят. А CNN они не смотрят", — добавил он.

Полный текст материала об отношениях Украины и Венгрии читайте по ссылке.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Венгрия (879) выборы (1818)
+4
Е ні, за цей час вже набіжить така пеня, що тОрбану доведеться обидві свої нирки продати на чорному ринку
13.03.2026 14:42 Ответить
+2
А як же поламані списи тисяч "небайдужих громадян" ?
13.03.2026 14:38 Ответить
+2
заїбісь!
тобто в євросоюзі таке можливо?
жантажувати?
то, може нам підігнати підрозділи дшв на кордон з мадярами?
13.03.2026 14:43 Ответить
Дурні вони гроші повертати.
13.03.2026 14:38 Ответить
А як же поламані списи тисяч "небайдужих громадян" ?
13.03.2026 14:38 Ответить
Wag the dog
13.03.2026 14:43 Ответить
Дякуючи твоїй пораді - один з моїх улюблених фільмів.
13.03.2026 14:45 Ответить
Е ні, за цей час вже набіжить така пеня, що тОрбану доведеться обидві свої нирки продати на чорному ринку
13.03.2026 14:42 Ответить
заїбісь!
тобто в євросоюзі таке можливо?
жантажувати?
то, може нам підігнати підрозділи дшв на кордон з мадярами?
13.03.2026 14:43 Ответить
Краще не перейматися
13.03.2026 14:48 Ответить
🤣
13.03.2026 15:39 Ответить
приводити приклад з затриманням двох людей і з мульйонами валюти та 9 кг золота смішно... тому і ексдипломатом став...
13.03.2026 14:45 Ответить
У нас, щоб стати дипломатом, достатньо мати доступ до зеленого тіла на Банковій.
13.03.2026 14:53 Ответить
Яке дерево , такий клин.який "зелений пре3,14здент" такі його слуги
13.03.2026 14:56 Ответить
але, якщо немає криміналу зі сторони української, він таки присутній з іншої. і хтось має за це відповіси!...
13.03.2026 14:46 Ответить
"Але шпигунів не виставляють за 24 години! Їх притримують, намагаючись витягнути з них інформацію і оголосити йому довічне ув'язнення за заподіяння шкоди"-ексдипломат Чардаш.
Це він про білоруську мата харі Кардаш,якій мають оголосити довічне за заподіяння шкоди?
13.03.2026 14:53 Ответить
Все вказує на те, що після виборів жаба з цими грошима поскаче до гадюки на болота.
13.03.2026 14:54 Ответить
Угоршина має не тільки повернути загарбане, а й понести покарання за рейдерство. Має бути накладено штраф і ті дебіли які планували і реалізовували пограбування України мають заплатити. До суду вже подали. Побачимо як в ЄС прореагують.
13.03.2026 15:11 Ответить
Нічого цього не буде, бо спливе цілий оберемок схематозу... Партнерам точно не сподобається
13.03.2026 15:28 Ответить
побачимо... а раптом "щось у лісі здохло"...
13.03.2026 15:54 Ответить
це якась маячня. Шо це за вкид, які "подождать",... "без шуму і пилі".
Замість того щоб діяти по закону, через суди тут якесь інкогніто пропонує порешать по понятіям.
Це ідіотизм чи свідома провокація?
13.03.2026 15:47 Ответить
 
 