Надо подождать 2 месяца, и Венгрия вернет Украине деньги. Это просто элемент шантажа, - экс-дипломат
Венгрия может вернуть Украине средства, изъятые у украинских инкассаторов, после завершения избирательного цикла.
Об этом заявил экс-дипломат, знакомый с вопросами украинско-венгерских отношений, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Подробности
"Надо подождать 2 месяца, после этого они нам эти деньги вернут "без шума и пыли". Помните "шпионскую историю" год назад? Мы взяли двух их возле Ужгорода. На следующий день взяли нашего бывшего сотрудника, просто ресторатора, посреди улицы, в штанах. Плюс другого человека, который к этой ситуации не имел никакого отношения.
Это только для того, чтобы показать, что "мы тоже можем". И если по одному было следствие, то второго выпустили через 24 часа. Но шпионов не выпускают через 24 часа! Их задерживают, пытаясь вытянуть из них информацию и объявить ему пожизненное заключение за причинение вреда. А что здесь? И давно уже все о них забыли", — отметил он.
Собеседник считает, что суть этого скандала: хайп должен быть сегодня.
"Завтра то, что мы сделали, не имеет никакого значения. Как в том анекдоте: "Ах, у вас нет дочери? Теперь идите и докажите". Просто, но работает на 100 %. Это рассчитано на все слои населения. У них же нет независимой прессы, сплошной "единый марафон". То, что говорит ящик, тому они и верят. А CNN они не смотрят", — добавил он.
Полный текст материала об отношениях Украины и Венгрии читайте по ссылке.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
тобто в євросоюзі таке можливо?
жантажувати?
то, може нам підігнати підрозділи дшв на кордон з мадярами?
Це він про білоруську мата харі Кардаш,якій мають оголосити довічне за заподіяння шкоди?
Замість того щоб діяти по закону, через суди тут якесь інкогніто пропонує порешать по понятіям.
Це ідіотизм чи свідома провокація?