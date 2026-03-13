Надо подождать 2 месяца, и Венгрия вернет Украине деньги. Это просто элемент шантажа, - экс-дипломат

Венгрия может вернуть Украине средства, изъятые у украинских инкассаторов, после завершения избирательного цикла.

Об этом заявил экс-дипломат, знакомый с вопросами украинско-венгерских отношений, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробности

"Надо подождать 2 месяца, после этого они нам эти деньги вернут "без шума и пыли". Помните "шпионскую историю" год назад? Мы взяли двух их возле Ужгорода. На следующий день взяли нашего бывшего сотрудника, просто ресторатора, посреди улицы, в штанах. Плюс другого человека, который к этой ситуации не имел никакого отношения.

Это только для того, чтобы показать, что "мы тоже можем". И если по одному было следствие, то второго выпустили через 24 часа. Но шпионов не выпускают через 24 часа! Их задерживают, пытаясь вытянуть из них информацию и объявить ему пожизненное заключение за причинение вреда. А что здесь? И давно уже все о них забыли", — отметил он.

Собеседник считает, что суть этого скандала: хайп должен быть сегодня.

"Завтра то, что мы сделали, не имеет никакого значения. Как в том анекдоте: "Ах, у вас нет дочери? Теперь идите и докажите". Просто, но работает на 100 %. Это рассчитано на все слои населения. У них же нет независимой прессы, сплошной "единый марафон". То, что говорит ящик, тому они и верят. А CNN они не смотрят", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

