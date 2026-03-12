ЕС предложил Украине миссию по инспекции трубопровода "Дружба": ждет ответа Киева

Европейская комиссия обратилась к Украине с просьбой разрешить провести миссию по инспекции нефтепровода "Дружба", поврежденного вследствие российских обстрелов в январе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

"Мы ведем интенсивные дискуссии и контактируем с Украиной по этому вопросу уже в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, которые наиболее обеспокоены. Я могу сообщить, что мы предложили миссию по инспекции трубопровода в Украине и ждем ответа", - сообщила пресс-секретарь.

Относительно делегации, которую в Украину направила Венгрия, пресс-секретарь сказала, что "не имеет никаких подробностей".

"Лучше спросить непосредственно у венгерских коллег... Мы все еще контактируем с украинцами, с нашими государствами-членами, но я пока не располагаю никакими деталями", - добавила Анна-Кайса Итконен.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были прекращены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о прекращении экспорта дизтоплива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

