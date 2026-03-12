РУС
ЕС предложил Украине миссию по инспекции трубопровода "Дружба": ждет ответа Киева

Европейская комиссия обратилась к Украине с просьбой разрешить провести миссию по инспекции нефтепровода "Дружба", поврежденного вследствие российских обстрелов в январе.

Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга, передает Цензор.НЕТсо ссылкой на Суспільне.

Детали

"Мы ведем интенсивные дискуссии и контактируем с Украиной по этому вопросу уже в течение нескольких недель, а также с государствами-членами, которые наиболее обеспокоены. Я могу сообщить, что мы предложили миссию по инспекции трубопровода в Украине и ждем ответа", - сообщила пресс-секретарь.

Относительно делегации, которую в Украину направила Венгрия, пресс-секретарь сказала, что "не имеет никаких подробностей".

"Лучше спросить непосредственно у венгерских коллег... Мы все еще контактируем с украинцами, с нашими государствами-членами, но я пока не располагаю никакими деталями", - добавила Анна-Кайса Итконен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Член венгерской делегации из Закарпатья отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации, - СМИ

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба". 
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были прекращены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о прекращении экспорта дизтоплива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте также: Орбан посоветовал венгерской делегации "быть вежливыми" в Киеве и поручил осмотреть "Дружбу"

Топ комментарии
+8
ПНХ, Да розберіть вже той нафтопровід на металобрухт. Скільки нас ще ним будуть шантажувати виродки *бучі. Зовсім подуріли, нас ******** а ми ще й повинні працювати на ворогів і качати іншим ворогам нафту щоб у людоїдів були гроші на зброю і на війну ще на нескінченні роки
12.03.2026 22:47 Ответить
+5
спочатку має бути українська місія до погоджених словако- угорських підписів, під наданням Українв ЄС 90 МЛРД ,,,
12.03.2026 22:51 Ответить
+4
саме про це і мова .,,,"ДРУЖБА" мадярів і словаків про ненадання Україні допомоги війскової і фінансової, тягнеться з самого початку війни, отже прийшов час розрахуватися баблом
12.03.2026 22:57 Ответить
та ми не проти місії. Головне щоб у ній не було осіб з подвійним громадянством, а то є високий ризик що ТЦК можуть мобілізувати.
12.03.2026 22:46 Ответить
ПНХ, Да розберіть вже той нафтопровід на металобрухт. Скільки нас ще ним будуть шантажувати виродки *бучі. Зовсім подуріли, нас ******** а ми ще й повинні працювати на ворогів і качати іншим ворогам нафту щоб у людоїдів були гроші на зброю і на війну ще на нескінченні роки
12.03.2026 22:47 Ответить
Раніше діставали аміакопроводом - алярма! Через те, що Україна не пускає сросійський аміак і невідвантажує через Південний (Южний), діти в Африці від голоду помирають! Весь світ на грані голоду!! Не вимерли ж й забули про той аміакопровід, бо його вчасно добили.

Тепер теж саме з сросійською нафтою! Європа загинається без пального. Треба добити його й забути про нього, як страшний сон. Й залишки всього кацапського викорчувати.
12.03.2026 23:00 Ответить
Ну за транзит гам враги тоже платят и на эти же деньги мы с ними воюем .Как говорится это бизнес и ничего личного
12.03.2026 23:02 Ответить
Калавур, Сігізмундав акружают!
12.03.2026 22:49 Ответить
спочатку має бути українська місія до погоджених словако- угорських підписів, під наданням Українв ЄС 90 МЛРД ,,,
12.03.2026 22:51 Ответить
Не тот случай. Утром дружба - вечером бабло, но не наоборот .
12.03.2026 22:53 Ответить
саме про це і мова .,,,"ДРУЖБА" мадярів і словаків про ненадання Україні допомоги війскової і фінансової, тягнеться з самого початку війни, отже прийшов час розрахуватися баблом
12.03.2026 22:57 Ответить
Коли вже сам ЄС рішив пройтися по дружбі - донору якось не відкажеш
12.03.2026 22:54 Ответить
Як швидко засуєтились і все організували. Чому так не працюєте коли кацапські підстилки блокують допомогу Україні?
12.03.2026 22:57 Ответить
Якби в наших керівників трохи клепки вистачало ,то заявили що без розблокування Угорщиною кридиту в 90 мільярдів євро від ЄС, подальше транспортування рос. нафти неприпустимо ,Але де там , без тих коштів в травні в нас не буде чим виплачувати зарплати ,пенсії та утримувати армію.А то пусті розмови "найвеличнішого" ні про що.
12.03.2026 23:04 Ответить
 
 