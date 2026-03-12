Член венгерской делегации из Закарпатья отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации, - СМИ

Фото: Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек

Делегация Венгрии из пяти человек,возглавляемая венгерским заместителем министра энергетики Габором Цепеком, должна была оценить состояние нефтепровода "Дружба" во время визита в Украину, но одиниз членов делегации отказался от поездки, опасаясь юридических последствий.

Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, один из членов делегации в последний момент отказался ехать из-за опасений юридических последствий и мобилизации в ряды ВСУ. Мужчина родился в Закарпатье и, кроме венгерского, до сих пор имеет украинский паспорт.

Он опасался, что после ухудшения отношений между странами власти Украины не сделают для него исключения как для члена миссии иностранного государства. Он предположил, что его могут задержать и напомнить о гражданском долге –- защите Родины, поэтому он решил перестраховаться и не поехал, пишет медиа.

Делегация была создана в соответствии с решением правительства Венгрии от 4 марта. В ее состав должны были войти Габор Цепек, два госслужащих, опытных в международных отношениях, и два специалиста нефтяной компании MOL. Фамилии участников, кроме председателя, не разглашаются.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

