Член венгерской делегации из Закарпатья отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации, - СМИ
Делегация Венгрии из пяти человек,возглавляемая венгерским заместителем министра энергетики Габором Цепеком, должна была оценить состояние нефтепровода "Дружба" во время визита в Украину, но одиниз членов делегации отказался от поездки, опасаясь юридических последствий.
Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, один из членов делегации в последний момент отказался ехать из-за опасений юридических последствий и мобилизации в ряды ВСУ. Мужчина родился в Закарпатье и, кроме венгерского, до сих пор имеет украинский паспорт.
Он опасался, что после ухудшения отношений между странами власти Украины не сделают для него исключения как для члена миссии иностранного государства. Он предположил, что его могут задержать и напомнить о гражданском долге –- защите Родины, поэтому он решил перестраховаться и не поехал, пишет медиа.
Делегация была создана в соответствии с решением правительства Венгрии от 4 марта. В ее состав должны были войти Габор Цепек, два госслужащих, опытных в международных отношениях, и два специалиста нефтяной компании MOL. Фамилии участников, кроме председателя, не разглашаются.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за его слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.
-
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
-
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
-
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
