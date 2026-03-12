РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8387 посетителей онлайн
Новости Отношения Украины и Венгрии Транзит нефти через Дружбу
2 646 20

Член венгерской делегации из Закарпатья отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации, - СМИ

Заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек
Фото: Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек

Делегация Венгрии из пяти человек,возглавляемая венгерским заместителем министра энергетики Габором Цепеком, должна была оценить состояние нефтепровода "Дружба" во время визита в Украину, но одиниз членов делегации отказался от поездки, опасаясь юридических последствий.

Об этом пишет венгерское издание 24.hu, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Как отмечается, один из членов делегации в последний момент отказался ехать из-за опасений юридических последствий и мобилизации в ряды ВСУ. Мужчина родился в Закарпатье и, кроме венгерского, до сих пор имеет украинский паспорт.

Он опасался, что после ухудшения отношений между странами власти Украины не сделают для него исключения как для члена миссии иностранного государства. Он предположил, что его могут задержать и напомнить о гражданском долге –- защите Родины, поэтому он решил перестраховаться и не поехал, пишет медиа.

Делегация была создана в соответствии с решением правительства Венгрии от 4 марта. В ее состав должны были войти Габор Цепек, два госслужащих, опытных в международных отношениях, и два специалиста нефтяной компании MOL. Фамилии участников, кроме председателя, не разглашаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан посоветовал венгерской делегации "быть вежливыми" в Киеве и поручил осмотреть "Дружбу"

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

  • Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
  • Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за его слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
  • МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
  • Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
  • Нацполиция Украины начала производство.
  • В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
  • Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

  • В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины заехала группа граждан Венгрии, которая не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мне неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация

Автор: 

Венгрия (874) визит (562) мобилизация (1384)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
12.03.2026 17:55 Ответить
+5
То позбавте його українського.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:56 Ответить
+4
Чого тільки одного? - всю п"ятірку в окопи
показать весь комментарий
12.03.2026 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.03.2026 17:53 Ответить
Чого тільки одного? - всю п"ятірку в окопи
показать весь комментарий
12.03.2026 17:55 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 17:55 Ответить
Справедливо побоюватися на його місці. МЗС ніякого дозволу не давав. Тому це туристична місія, а не дипломатична.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:56 Ответить
То позбавте його українського.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:56 Ответить
А скільки у нас ще має друге громадянство Ізраіля чи расеї ?
показать весь комментарий
12.03.2026 17:59 Ответить
Та отож
показать весь комментарий
12.03.2026 18:00 Ответить
Вважаю що й таких випадкових блогерів на фоні кідарських ганчірок теж потрібно позбавляти громадянства, які могли задзвонити до банку й урегулювати це питання, а не розводити хайп й гадити в адресу успішної банківської установи.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:15 Ответить
Бач, а українського паспорта всетаки не позбувся... Хоче родіну любити на рАстАянії... Ну ***** є ***** хоч і паспорт громадянина України має.
показать весь комментарий
12.03.2026 17:57 Ответить
Вы видимо не в курсе, что лишится украинского гражданства не так уж легко и быстро. Так что дело не обязательно в любви. Иногда просто нет ни желания, ни времени, чтоб тратить его на процедуру отказа от гражданства.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:19 Ответить
Шо, мабуть проходили таку процедуру?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:22 Ответить
Тут щось непристойне чи кримінальне в цьому?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:30 Ответить
А в нас точно Президент - колишній шоумен ?
Таке чудове шоу пропадає дарма !
Можна ж зробити онлайн-шоу для нас , а головне - для угорців ! Назвати його - "Пригоди мадярських туристів в Україні" 🤪
показать весь комментарий
12.03.2026 18:02 Ответить
Про це https://24.hu/kulfold/2026/03/12/baratsag-vezetek-ukrajna-czepek/ пише угорське видання 24.hu
=========================
Мда....Всю вищенаписану херню тільки угорське видання і могло накарлякати.Орбан редагував напевно.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:13 Ответить
показать весь комментарий
12.03.2026 18:17 Ответить
Джаббу хатта
показать весь комментарий
12.03.2026 18:28 Ответить
Ось вам яскравий приклад "множинного громадянства" - "родіна там гдє жопа в тєплє". Пропоную припинити цей фарс з громадянством і згідно Конституції позбавити громадянства України всіх хто в дорослому віці в здоровому глузді і при добрій памяті добровільно прийняв іноземне громадянство і присягнув на вірність іншій країні. Всі "космополіти", "громадяни світу", "свабодниє люді" чи як вони ще себе називають є зрадниками України і дефакто самі відмовились від українського громадянства. Це потрібно узаконити раз і назавжди. Що стосується угорців які мають угорські паспорти то цих депортувати в материнську країну - кордон поряд. Ну от нафіг нам потрібна оця "пята колона" будь якого чеергового диктатора який пообіцяє мадярам відшматувати шматок України, як це зробив *****? З чого живуть "українські мадяри"? З контрабанди. Угорщина зобовязана прийняти всіх своїх громадян і забезпечити їх усім необхідним в Угорщині.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:25 Ответить
Щось нюхаєш?Яка зрада.Міграція існувала з моменту появи людини
показать весь комментарий
12.03.2026 18:31 Ответить
а ось і гівно починає спливати...
https://www.unian.ua/economics/finance/zatrimannya-inkasatoriv-ukrajinciv-zatrimali-v-ugorshchini-cherez-vidmovu-pracyuvati-z-drugom-orbana-13313265.html?utm_source=ukrnet_news Українських інкасаторів затримали в Угорщині через відмову працювати з другом Орбана
показать весь комментарий
12.03.2026 18:35 Ответить
Хто б сумнівався ... тут головне - якомога ширше залучати , до цього , європейські структури , бо ця проблєма стосується їх також !
показать весь комментарий
12.03.2026 18:41 Ответить
 
 