Член угорської делегації із Закарпаття відмовився їхати в Україну через страх мобілізації, - ЗМІ

Фото: Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек

Делегація Угорщини з п'яти осіб, яку очолює угорський заступник міністра енергетики Габор Цепек, мала оцінити стан нафтопроводу "Дружба" під час візиту в Україну, але один із членів делегації відмовився від поїздки, побоюючись юридичних наслідків.

Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, один із членів делегації в останній момент відмовився їхати через побоювання юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ. Чоловік народився на Закарпатті та, крім угорського, досі має український паспорт.

Він побоювався, що після погіршення відносин між країнами влада України не зробить для нього винятку як для члена місії іноземної держави. Він припустив, що його можуть затримати та нагадати про громадянський обов'язок –– захист батьківщини, тому він вирішив перестрахуватися і не поїхав, пише медіа.

Делегація була створена згідно з рішенням уряду Угорщини від 4 березня. До її складу мали увійти Габор Цепек, двоє держслужбовців, досвідчених у міжнародних відносинах, та двоє фахівців нафтової компанії MOL. Прізвища учасників, окрім голови, не розголошуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація