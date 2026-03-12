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Новини Відносини України та Угорщини Транзит нафти через Дружбу
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Член угорської делегації із Закарпаття відмовився їхати в Україну через страх мобілізації, - ЗМІ

Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек
Фото: Заступник міністра енергетики Угорщини Габор Цепек

Делегація Угорщини з п'яти осіб, яку очолює угорський заступник міністра енергетики Габор Цепек, мала оцінити стан нафтопроводу "Дружба" під час візиту в Україну, але один із членів делегації відмовився від поїздки, побоюючись юридичних наслідків.

Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, один із членів делегації в останній момент відмовився їхати через побоювання юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ. Чоловік народився на Закарпатті та, крім угорського, досі має український паспорт.

Він побоювався, що після погіршення відносин між країнами влада України не зробить для нього винятку як для члена місії іноземної держави. Він припустив, що його можуть затримати та нагадати про громадянський обов'язок –– захист батьківщини, тому він вирішив перестрахуватися і не поїхав, пише медіа.

Делегація була створена згідно з рішенням уряду Угорщини від 4 березня. До її складу мали увійти Габор Цепек, двоє держслужбовців, досвідчених у міжнародних відносинах, та двоє фахівців нафтової компанії MOL. Прізвища учасників, окрім голови, не розголошуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

  • Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
  • В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
  • Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
  • Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
  • Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
  • МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
  • Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
  • Нацполіція України розпочала провадження.
  • В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
  • Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

  • У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація

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Угорщина (3028) візит (1773) мобілізація (3452)
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Топ коментарі
+27
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12.03.2026 17:55 Відповісти
+24
Чого тільки одного? - всю п"ятірку в окопи
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12.03.2026 17:55 Відповісти
+21
То позбавте його українського.
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12.03.2026 17:56 Відповісти
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12.03.2026 17:53 Відповісти
Чого тільки одного? - всю п"ятірку в окопи
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12.03.2026 17:55 Відповісти
на пару діб на підвал ТЦК і стануть добровольцями . ну це якщо вірити тіктокам і іншій хріні, що пишуть.
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12.03.2026 21:23 Відповісти
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12.03.2026 17:55 Відповісти
Справедливо побоюватися на його місці. МЗС ніякого дозволу не давав. Тому це туристична місія, а не дипломатична.
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12.03.2026 17:56 Відповісти
То позбавте його українського.
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12.03.2026 17:56 Відповісти
А скільки у нас ще має друге громадянство Ізраіля чи расеї ?
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12.03.2026 17:59 Відповісти
Та отож
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12.03.2026 18:00 Відповісти
Вважаю що й таких випадкових блогерів на фоні кідарських ганчірок теж потрібно позбавляти громадянства, які могли задзвонити до банку й урегулювати це питання, а не розводити хайп й гадити в адресу успішної банківської установи.
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12.03.2026 18:15 Відповісти
Паспорт України вигідно показувати в Угорщині для безвізового в'їзду (до 90 днів) або отримання тимчасового захисту/соціальної допомоги. Угорський паспорт краще використовувати в Угорщині та ЄС для працевлаштування, проживання та вільного пересування. В Україні слід пред'являти паспорт України, оскільки подвійне громадянство не визнається.
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12.03.2026 19:00 Відповісти
Хто вам таке сказав? вже прийняли закон згідно якого громадянин України має право мати подвійне, потрійне та інш громадянства
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12.03.2026 19:55 Відповісти
Крім ворожих країн. Цікаво, але Угорщина одночасно у ЄС і ворожа до нас...як бути в такому випадку?
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12.03.2026 22:46 Відповісти
навіщо? нехай боїться.
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12.03.2026 21:24 Відповісти
Бач, а українського паспорта всетаки не позбувся... Хоче родіну любити на рАстАянії... Ну ***** є ***** хоч і паспорт громадянина України має.
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12.03.2026 17:57 Відповісти
Вы видимо не в курсе, что лишится украинского гражданства не так уж легко и быстро. Так что дело не обязательно в любви. Иногда просто нет ни желания, ни времени, чтоб тратить его на процедуру отказа от гражданства.
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12.03.2026 18:19 Відповісти
Шо, мабуть проходили таку процедуру?
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12.03.2026 18:22 Відповісти
Тут щось непристойне чи кримінальне в цьому?
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12.03.2026 18:30 Відповісти
Чудик Реєстрація: 10.03.2026

Це ганьба для українця.
Навіть російськомовного.
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12.03.2026 19:05 Відповісти
Дивитись реєстраціє першим пунктом у пам*ятці ???
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12.03.2026 19:07 Відповісти
Коли я когось бачу перший раз, а він пише незрозумілу маячню - обовʼязково.
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12.03.2026 19:14 Відповісти
Я думаю,що в тебе трохи не всі вдома
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12.03.2026 19:21 Відповісти
А в нас точно Президент - колишній шоумен ?
Таке чудове шоу пропадає дарма !
Можна ж зробити онлайн-шоу для нас , а головне - для угорців ! Назвати його - "Пригоди мадярських туристів в Україні" 🤪
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12.03.2026 18:02 Відповісти
Про це https://24.hu/kulfold/2026/03/12/baratsag-vezetek-ukrajna-czepek/ пише угорське видання 24.hu
=========================
Мда....Всю вищенаписану херню тільки угорське видання і могло накарлякати.Орбан редагував напевно.
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12.03.2026 18:13 Відповісти
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12.03.2026 18:17 Відповісти
Джаббу хатта
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12.03.2026 18:28 Відповісти
Ось вам яскравий приклад "множинного громадянства" - "родіна там гдє жопа в тєплє". Пропоную припинити цей фарс з громадянством і згідно Конституції позбавити громадянства України всіх хто в дорослому віці в здоровому глузді і при добрій памяті добровільно прийняв іноземне громадянство і присягнув на вірність іншій країні. Всі "космополіти", "громадяни світу", "свабодниє люді" чи як вони ще себе називають є зрадниками України і дефакто самі відмовились від українського громадянства. Це потрібно узаконити раз і назавжди. Що стосується угорців які мають угорські паспорти то цих депортувати в материнську країну - кордон поряд. Ну от нафіг нам потрібна оця "пята колона" будь якого чеергового диктатора який пообіцяє мадярам відшматувати шматок України, як це зробив *****? З чого живуть "українські мадяри"? З контрабанди. Угорщина зобовязана прийняти всіх своїх громадян і забезпечити їх усім необхідним в Угорщині.
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12.03.2026 18:25 Відповісти
Щось нюхаєш?Яка зрада.Міграція існувала з моменту появи людини
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12.03.2026 18:31 Відповісти
Міграція існувала з моменту появи людини - так а хто проти, бажаеш виїхати назавжди- відмовляйся від громадянства і мігруй собі скіка хош...
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12.03.2026 18:55 Відповісти
Трудова та безпекова міграція відрізняється від прийняття громадянства іншої держави. Це абсолютно різні речі. Міграція тимчасова. Прийняття громадянства остаточне рішення.
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12.03.2026 18:59 Відповісти
Я не про трудову написав!!
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12.03.2026 19:23 Відповісти
А про що? В тебе інакше визначення міграції?
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12.03.2026 19:29 Відповісти
Є постійна міграція.Не чув,не бачив,не читав?
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12.03.2026 19:31 Відповісти
Ти мабуть з них. Скільки мов знаєш? Скільки паспортів маєш? А може все простіше - ти бомж і голодранець без батьківщини, власної хати, егоїст без честі і совісті. Таких називають маргіналами. Ординець, кочівник, циган... ну ти в курсі...
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12.03.2026 19:37 Відповісти
По твоїй логіці людини висорозвиненої цілий континент Австалія населений якимись підорасами .
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12.03.2026 19:58 Відповісти
Попервах колонізація здійснювалася переважно шляхом створення британьських військово-каторжних поселень. Всього в Австралію до остаточного припинення заслання в 1868 році було зіслано близько 155 тисяч осіб, серед яких було багато політичних злочинців - ірландських повстанців, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC чартистів та інших.
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13.03.2026 01:00 Відповісти
Бо вони нам наголосують жабу якусь..
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12.03.2026 19:09 Відповісти
Хто вам жабу наголосував в 2019р ?Чи то ще не жаба?Я багатьох жаболюбів знаю.Зараз кажуть,що то не вони ,вже забули
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12.03.2026 19:25 Відповісти
Ті, хто й вам.
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12.03.2026 22:47 Відповісти
НБ? Тобі требо поцікавитись скільки українців з інших країн надсилає грошей до України та підтримує цим економіку країни! Ще це природньо , що людина хоче жити у різних країнах, для цього треба мати відносини с державними органами, щоб знаходитися довгий час в країні та мати можливість працювати. Як що діяти за твоєю позицією то після війни може статися так, що міста будуть порожні… требо думати інколи
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12.03.2026 20:04 Відповісти
Я б вам повірив якби не провів багато років за кордоном. Більшість з тих хто виїхали не повернеться ніколи. І це остаточна втрата. Гроші їм самим потрібні. Зараз дехто з працюючих за високу зарплату ще допомагає своїм батькам, які скоро помруть. Я повернувся, догледів батьків, отримав спадок і сиджу тепер тут заручником власного патріотизму. Не варто було повертатися. Тут досі совок і корупція, а джерелом добробуту є не чесна праця а посада у владних структурах. Це не змінилось протягом війни і не зміниться після війни. Міста порожніми не будуть. Приїдуть нові мешканці. Українці віддали свою країну корумпованим покидькам, продовжують гавкати кацапською і терпіти всіляких корумпованих інородців у владі. Підозрюю що на наступних виборах вони знову оберуть інородців які пообіцяють їм якусь дурню з дулею в кишені. А далі неоколоніалізм.
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12.03.2026 20:26 Відповісти
100%
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12.03.2026 20:49 Відповісти
"..позбавити громадянства України.." -це виглядає як заохочення, а не покарання
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12.03.2026 20:50 Відповісти
а ось і гівно починає спливати...
https://www.unian.ua/economics/finance/zatrimannya-inkasatoriv-ukrajinciv-zatrimali-v-ugorshchini-cherez-vidmovu-pracyuvati-z-drugom-orbana-13313265.html?utm_source=ukrnet_news Українських інкасаторів затримали в Угорщині через відмову працювати з другом Орбана
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12.03.2026 18:35 Відповісти
Хто б сумнівався ... тут головне - якомога ширше залучати , до цього , європейські структури , бо ця проблєма стосується їх також !
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12.03.2026 18:41 Відповісти
Кажуть,що негаразд з супроводжуючими документами там,а європейцям що?
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12.03.2026 19:27 Відповісти
Ха ха ха
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12.03.2026 19:17 Відповісти
Інфопривід для того, щоби за кордоном розказати, як ми мобілізуємо людей. Походу такі руські там взялися за сценаріі капітально
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12.03.2026 19:31 Відповісти
Обісрався раніше, ніж перетне кордон....
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12.03.2026 19:37 Відповісти

Прорахувався.. але ж де
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12.03.2026 19:54 Відповісти
Угорський ухилянт.Як це прекрасно звучить. Ще й працює на кацапських посіпак.Вже повинні внести на Миротворець.
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12.03.2026 20:01 Відповісти
"От бач, злякався, йо..ний сцікун!" (с)
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12.03.2026 20:42 Відповісти
Не весь час же Україною воловодити. Треба і силу продемонструвати. Козлам не треба стрибати, роги поламають.
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12.03.2026 20:52 Відповісти
от ****! чуйка його таки не підвела.
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12.03.2026 21:45 Відповісти
 
 