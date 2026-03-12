Член угорської делегації із Закарпаття відмовився їхати в Україну через страх мобілізації, - ЗМІ
Делегація Угорщини з п'яти осіб, яку очолює угорський заступник міністра енергетики Габор Цепек, мала оцінити стан нафтопроводу "Дружба" під час візиту в Україну, але один із членів делегації відмовився від поїздки, побоюючись юридичних наслідків.
Про це пише угорське видання 24.hu, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, один із членів делегації в останній момент відмовився їхати через побоювання юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ. Чоловік народився на Закарпатті та, крім угорського, досі має український паспорт.
Він побоювався, що після погіршення відносин між країнами влада України не зробить для нього винятку як для члена місії іноземної держави. Він припустив, що його можуть затримати та нагадати про громадянський обов'язок –– захист батьківщини, тому він вирішив перестрахуватися і не поїхав, пише медіа.
Делегація була створена згідно з рішенням уряду Угорщини від 4 березня. До її складу мали увійти Габор Цепек, двоє держслужбовців, досвідчених у міжнародних відносинах, та двоє фахівців нафтової компанії MOL. Прізвища учасників, окрім голови, не розголошуються.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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Це ганьба для українця.
Навіть російськомовного.
Таке чудове шоу пропадає дарма !
Можна ж зробити онлайн-шоу для нас , а головне - для угорців ! Назвати його - "Пригоди мадярських туристів в Україні" 🤪
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Мда....Всю вищенаписану херню тільки угорське видання і могло накарлякати.Орбан редагував напевно.
https://www.unian.ua/economics/finance/zatrimannya-inkasatoriv-ukrajinciv-zatrimali-v-ugorshchini-cherez-vidmovu-pracyuvati-z-drugom-orbana-13313265.html?utm_source=ukrnet_news Українських інкасаторів затримали в Угорщині через відмову працювати з другом Орбана
Прорахувався.. але ж де