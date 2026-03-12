ЄС запропонував Україні місію з інспекції трубопроводу "Дружба": чекає на відповідь Києва
Європейська комісія звернулася до України з проханням дозволити провести місію з інспекції нафтопроводу "Дружба", пошкодженого через російські обстріли у січні.
Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Деталі
"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь", - повідомила речниця.
Щодо делегації, яку в Україну надіслала Угорщина, речниця сказала, що "не має жодних деталей".
"Найкраще запитати безпосередньо в угорських колег... Ми все ще контактуємо з українцями, з нашими державами-членами, але я поки що не маю жодних деталей", - додала Анна-Кайса Ітконен.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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Тепер теж саме з сросійською нафтою! Європа загинається без пального. Треба добити його й забути про нього, як страшний сон. Й залишки всього кацапського викорчувати.
Ви десь побачили, в моєму допису, про здачу? Навіщо додумувати те, чого не було?
Разве такой длинный трубопровод не может в любой момент времени "порваться" в другом месте ? Опять же, есть фактор вражеских диверсантов...