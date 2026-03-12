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ЄС запропонував Україні місію з інспекції трубопроводу "Дружба": чекає на відповідь Києва

дружба

Європейська комісія звернулася до України з проханням дозволити провести місію з інспекції нафтопроводу "Дружба", пошкодженого через російські обстріли у січні.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Деталі

"Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь", - повідомила речниця.

Щодо делегації, яку в Україну надіслала Угорщина, речниця сказала, що "не має жодних деталей".

"Найкраще запитати безпосередньо в угорських колег... Ми все ще контактуємо з українцями, з нашими державами-членами, але я поки що не маю жодних деталей", - додала Анна-Кайса Ітконен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Член угорської делегації із Закарпаття відмовився їхати в Україну через страх мобілізації, - ЗМІ

Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

  • 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
  • За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба". 
  • 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
  • Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

  • 11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

  • Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

  • Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

  • Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

Також читайте: Орбан порадив угорській делегації "бути ввічливими" в Києві та доручив оглянути "Дружбу"

Автор: 

Угорщина (3028) дружба (167) Єврокомісія (2455) місія (90) Євросоюз (15259)
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Топ коментарі
+33
ПНХ, Да розберіть вже той нафтопровід на металобрухт. Скільки нас ще ним будуть шантажувати виродки *бучі. Зовсім подуріли, нас ******** а ми ще й повинні працювати на ворогів і качати іншим ворогам нафту щоб у людоїдів були гроші на зброю і на війну ще на нескінченні роки
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12.03.2026 22:47 Відповісти
+19
Раніше діставали аміакопроводом - алярма! Через те, що Україна не пускає сросійський аміак і невідвантажує через Південний (Южний), діти в Африці від голоду помирають! Весь світ на грані голоду!! Не вимерли ж й забули про той аміакопровід, бо його вчасно добили.

Тепер теж саме з сросійською нафтою! Європа загинається без пального. Треба добити його й забути про нього, як страшний сон. Й залишки всього кацапського викорчувати.
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12.03.2026 23:00 Відповісти
+16
Не сміши. За транзит Україна отримує символічні копійки. А рашисти тільки по цьому нафтопроводу отримували по $20млн/день Тобто ціна 20 ракет якими рашисти по нас пуляють. Ми ж щоб збити ці ракети використовуємо в три рази дорожчі ракети і по дві ракети на перехоплення однієї рашистської. Ну і порахуй хто в такій війні скоріше програє. Я вже не кажу про мораль типу як в анекдоті про єврея який продав німцяв патрони якими його розстріляли
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12.03.2026 23:40 Відповісти
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та ми не проти місії. Головне щоб у ній не було осіб з подвійним громадянством, а то є високий ризик що ТЦК можуть мобілізувати.
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12.03.2026 22:46 Відповісти
ПНХ, Да розберіть вже той нафтопровід на металобрухт. Скільки нас ще ним будуть шантажувати виродки *бучі. Зовсім подуріли, нас ******** а ми ще й повинні працювати на ворогів і качати іншим ворогам нафту щоб у людоїдів були гроші на зброю і на війну ще на нескінченні роки
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12.03.2026 22:47 Відповісти
Раніше діставали аміакопроводом - алярма! Через те, що Україна не пускає сросійський аміак і невідвантажує через Південний (Южний), діти в Африці від голоду помирають! Весь світ на грані голоду!! Не вимерли ж й забули про той аміакопровід, бо його вчасно добили.

Тепер теж саме з сросійською нафтою! Європа загинається без пального. Треба добити його й забути про нього, як страшний сон. Й залишки всього кацапського викорчувати.
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12.03.2026 23:00 Відповісти
Так Україна запропонувала ЄС для транзиту Одеса- Броди , чому ті єврики морозяться з дружбою я не скажу .
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13.03.2026 01:29 Відповісти
Ну за транзит гам враги тоже платят и на эти же деньги мы с ними воюем .Как говорится это бизнес и ничего личного
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12.03.2026 23:02 Відповісти
За такий бізнес брити під час Другої світової вішали.
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12.03.2026 23:28 Відповісти
Не сміши. За транзит Україна отримує символічні копійки. А рашисти тільки по цьому нафтопроводу отримували по $20млн/день Тобто ціна 20 ракет якими рашисти по нас пуляють. Ми ж щоб збити ці ракети використовуємо в три рази дорожчі ракети і по дві ракети на перехоплення однієї рашистської. Ну і порахуй хто в такій війні скоріше програє. Я вже не кажу про мораль типу як в анекдоті про єврея який продав німцяв патрони якими його розстріляли
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12.03.2026 23:40 Відповісти
Це потрібно було зробити в 2022-му році, тоді б ніякі орбани/фіци і вякнути не посміли б. А тепер, коли Україна стримує кацапську орду, то все це гівно поспливало і займається рекетом та піратством...
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12.03.2026 23:32 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Чи пропонуєш здатися і змиритися? Я так не думаю. Потрібно землю рвати але перемогти і звільнити всю Україну. Інакше доля всіх українців буде дуже сумною. Даже тих хто думає що втік від війни за кордон
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12.03.2026 23:43 Відповісти
"Чи пропонуєш здатися і змиритися?"

Ви десь побачили, в моєму допису, про здачу? Навіщо додумувати те, чого не було?
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13.03.2026 00:28 Відповісти
Вам хочеться, щоб нафта тільки в китаї була недорогою? Хочеться, щоб у Європі товари, зброю, добрива, продукти харчування було не вигідно виробляти? Думаєте, якщо Україна мучиться, то й Європа має разом з вами страждати? Усі повинні землю рвати, щоб було не так сумно як у криму?
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13.03.2026 04:48 Відповісти
Нам хочеться, щоб у кацапів закінчилися гроші на війну-це єдине що може їх зупинити у поточних реаліях. Бо якщо Україна впаде, то ви в Європі будете страждати не від підняття цін на продукти харчування, а від збройної агресії болот.
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13.03.2026 13:34 Відповісти
Калавур, Сігізмундав акружают!
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12.03.2026 22:49 Відповісти
спочатку має бути українська місія до погоджених словако- угорських підписів, під наданням Українв ЄС 90 МЛРД ,,,
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12.03.2026 22:51 Відповісти
Не тот случай. Утром дружба - вечером бабло, но не наоборот .
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12.03.2026 22:53 Відповісти
саме про це і мова .,,,"ДРУЖБА" мадярів і словаків про ненадання Україні допомоги війскової і фінансової, тягнеться з самого початку війни, отже прийшов час розрахуватися баблом
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12.03.2026 22:57 Відповісти
Нє вопрос - дружба утром , но дєньгі впєрьод !
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13.03.2026 01:33 Відповісти
Не до погджених, а для ідентифікації поставлених.
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12.03.2026 23:29 Відповісти
обіцяних і до реальної ідентифікації недопоставлених , яка буде у своєму роді виносити звинувачення в лицемірній брехні починаючи з часів Будапештського лицемірно - брехливого фундаменту і до сьогоднішнього дня.
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13.03.2026 00:04 Відповісти
Ну ти й замутив
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13.03.2026 22:10 Відповісти
попробував Твій "мутняк" прояснити...
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13.03.2026 22:24 Відповісти
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13.03.2026 23:34 Відповісти
Коли вже сам ЄС рішив пройтися по дружбі - донору якось не відкажеш
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12.03.2026 22:54 Відповісти
Як швидко засуєтились і все організували. Чому так не працюєте коли кацапські підстилки блокують допомогу Україні?
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12.03.2026 22:57 Відповісти
Якби в наших керівників трохи клепки вистачало ,то заявили що без розблокування Угорщиною кридиту в 90 мільярдів євро від ЄС, подальше транспортування рос. нафти неприпустимо ,Але де там , без тих коштів в травні в нас не буде чим виплачувати зарплати ,пенсії та утримувати армію.А то пусті розмови "найвеличнішого" ні про що.
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12.03.2026 23:04 Відповісти
Для повноти картини та комісія в повному складі має проінспектувати всі посадки і позиції на ЛБЗ, куди прилітають КАБи і снаряди, виготовлені кацапами на гроші від експорту нафти по нафтопроводу Дружба.
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12.03.2026 23:34 Відповісти
КАБи та снаряди кацапи роблять на своїх верстатах, зі своїх вибухових речовин, зроблених зі своєї нафти, без застосування іноземних грошей. Нафту, на відміну від наших західних союзників вони собі не купують, тому вони недорогі.
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13.03.2026 07:59 Відповісти
для чого ЄС нафтопровід "дружба", якщо Європа не збирається послаблювати санкції проти росії? Якщо санкції, то санкції, а не десятилітня піздьож про них.
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12.03.2026 23:36 Відповісти
А навіщо це занепокоєним єврокуколдам?
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12.03.2026 23:38 Відповісти
ЕС хочет продолжать финансировать кaцапскую военную машину?
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12.03.2026 23:51 Відповісти
Не бачу проблем, хай приїздять, зараз щоденно тривоги тож далі підвалу вони не підуть, тільки но в автівку сядуть - сорян тривога айда у ванну ховатися, за кілька днів їм набридне самі поїдуть, а взагалі треба прямо сказати що народ України проти кацапської нафти на території нашої держави, можемо і рехферендум провести
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13.03.2026 00:14 Відповісти
Навіщо ті тривоги - допалить те що не догоріло і списати на черговий наліт , поклавши на узбіччі крило від хєрані .
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13.03.2026 01:36 Відповісти
Шо означає допалить? Хто буде цей герой який допалить держмайно? Взагалі навіщо ламати своє на зло комусь? треба перестати грати в піддавки і офіційно заборонити транзит будь чого з сосії яка визнана країною терористом, яка торгівля з терористом ? П'ятий рік жують соплі бо немає в зелених хащах дипломатів які б це все грамотно пропхали і зараз той самий момент коли це треба зробити щоб Вітя Орган не зміг використати все на свою користь, бо як ви там кажете допалить - то це Органу просто подарунок буде, не пустити Єврокомісію також не можна, це наші спонсори то ж єдиний логічний вихід - заборонити на рівні парламенту, але для цього треба щось тямити у політиці а не в сортирному гуморі
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13.03.2026 14:24 Відповісти
Якщо цiя труба так важлива для ЕС, то ЕС мала вимогати принятя України до НАТО, щоб забезпечити мiжнародний захист крiтичної для ЕС iнфраструктури.
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13.03.2026 01:01 Відповісти
пора вже цей трубопрівод перейменувати з "дружби" на "нужду", а ще ліпше звучало б трубопровод "большая нужда"
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13.03.2026 01:16 Відповісти
Ну це вже із Войновича , але там у 2042 такий функціонував , навіщо нам автора підставляти ((
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13.03.2026 01:38 Відповісти
Відправте їм цю трубу поштою - хай інспектують у безпечних умовах до всрачки.
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13.03.2026 01:33 Відповісти
Вранці обіцянки повної підтримки і допомоги, на обід - новий "пакет пекельних санкцій" проти рф, а на вечір пошук шляхів розблокування постачань кацапської нафти?
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13.03.2026 10:44 Відповісти
А взагалі-то, судячи з того скільки раз кацапи просочувалися в тили наших військ через такі труби, це питання національної безпеки - демонтаж 100 км усіх таких трубопроводів уздовж кордону/лінії зіткнення з парашою і білорашою
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13.03.2026 10:49 Відповісти
бессмысленная инспекция...
Разве такой длинный трубопровод не может в любой момент времени "порваться" в другом месте ? Опять же, есть фактор вражеских диверсантов...
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13.03.2026 11:07 Відповісти
Треба відповідати - "Ніякого бізнесу із агресором та його посіпаками"!
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13.03.2026 12:20 Відповісти
Чогось проінспектувати спалених в Оленівці полонених не поїхав ні Червоний хрест, ні комісія ЄС, Оглянути рзстріляний Охматдит і ще багато чого не цікаво...
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13.03.2026 14:44 Відповісти
 
 