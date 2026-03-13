Чувства Зеленского по поводу цинизма Орбана понятны, но последние заявления были контрпродуктивными, - венгерский ученый
Последние заявления президента Зеленского о Викторе Орбане в контексте предвыборной кампании в Венгрии оказались контрпродуктивными.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил научный сотрудник Института региональных исследований и лектор кафедры социальной и экономической географииуниверситета Eötvös Loránd Петер Балог.
Подробности
"Такие высказывания кажутся несколько контрпродуктивными. Сначала было это высказывание об Орбане и его большом животе. С одной стороны, это заметно, что Орбан отростил себе большой живот, и я понимаю Зеленского, но...", — отметил он.
Балог считает, что об этом должны говорить венгры, а не президент Украины.
"И такие высказывания легко использовать: смотрите, Зеленский сказал что-то оскорбительное о нашем премьере! Я иногда смотрю государственные СМИ — в основном для того, чтобы узнать, как работает пропагандистская машина. И да, они сообщают: Зеленский сделал такой комментарий о физической форме премьера — ну и так далее.
Но главным было не это высказывание, а угроза, которую Зеленский высказал на днях, когда сказал, что Украина знает, где и куда передвигается Орбан, где он ест, живет, и мы можем передать его адрес в ВСУ...
Я очень симпатизирую украинцам и понимаю их чувства и чувства самого Зеленского, которому приходится иметь дело с цинизмом Орбана. Но в контексте продолжающейся предвыборной кампании повторю: это может быть несколько контрпродуктивно", — добавил ученый.
По словам Балога, правительство Орбана делает ставку на внешнюю политику в целом и на вопросе Украины в частности.
"Причина тому — тяжелые внутренние вызовы. Это правительство не в состоянии обеспечить населению преимущества; венгерская экономика на протяжении 4 лет находится в застое. И, судя по всему, выбрана такая стратегия: чтобы отвлечь внимание от внутренних вызовов, делается акцент на Украине", — добавил он.
Полный текст материала об отношениях Украины и Венгрии читайте по ссылке.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Партія хером на роялі продовжується вже сьомий рік. Але то вже зовсім не смішно, бо занадто дорого воно нам коштує.
На адресу своєї країни,її людей ,робив,м'яко кажучи,контрпродуктивні заявки,до свого обрання на посаду.
А мудак мутить далі,щоби продовжувати.