Чувства Зеленского по поводу цинизма Орбана понятны, но последние заявления были контрпродуктивными, - венгерский ученый

Последние заявления президента Зеленского о Викторе Орбане в контексте предвыборной кампании в Венгрии оказались контрпродуктивными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил научный сотрудник Института региональных исследований и лектор кафедры социальной и экономической географииуниверситета Eötvös Loránd Петер Балог.

"Такие высказывания кажутся несколько контрпродуктивными. Сначала было это высказывание об Орбане и его большом животе. С одной стороны, это заметно, что Орбан отростил себе большой живот, и я понимаю Зеленского, но...", — отметил он.

Балог считает, что об этом должны говорить венгры, а не президент Украины.

"И такие высказывания легко использовать: смотрите, Зеленский сказал что-то оскорбительное о нашем премьере! Я иногда смотрю государственные СМИ — в основном для того, чтобы узнать, как работает пропагандистская машина. И да, они сообщают: Зеленский сделал такой комментарий о физической форме премьера — ну и так далее.

Но главным было не это высказывание, а угроза, которую Зеленский высказал на днях, когда сказал, что Украина знает, где и куда передвигается Орбан, где он ест, живет, и мы можем передать его адрес в ВСУ...

Я очень симпатизирую украинцам и понимаю их чувства и чувства самого Зеленского, которому приходится иметь дело с цинизмом Орбана. Но в контексте продолжающейся предвыборной кампании повторю: это может быть несколько контрпродуктивно", — добавил ученый.

По словам Балога, правительство Орбана делает ставку на внешнюю политику в целом и на вопросе Украины в частности.

"Причина тому — тяжелые внутренние вызовы. Это правительство не в состоянии обеспечить населению преимущества; венгерская экономика на протяжении 4 лет находится в застое. И, судя по всему, выбрана такая стратегия: чтобы отвлечь внимание от внутренних вызовов, делается акцент на Украине", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

