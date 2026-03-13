РУС
Новости Антиукраинская позиция Орбана
1 213 29

Чувства Зеленского по поводу цинизма Орбана понятны, но последние заявления были контрпродуктивными, - венгерский ученый

Заявления Зеленского об Орбане: какое влияние они оказывают на выборы?

Последние заявления президента Зеленского о Викторе Орбане в контексте предвыборной кампании в Венгрии оказались контрпродуктивными.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил научный сотрудник Института региональных исследований и лектор кафедры социальной и экономической географииуниверситета Eötvös Loránd Петер Балог.

Подробности

"Такие высказывания кажутся несколько контрпродуктивными. Сначала было это высказывание об Орбане и его большом животе. С одной стороны, это заметно, что Орбан отростил себе большой живот, и я понимаю Зеленского, но...", — отметил он.

Балог считает, что об этом должны говорить венгры, а не президент Украины.

"И такие высказывания легко использовать: смотрите, Зеленский сказал что-то оскорбительное о нашем премьере! Я иногда смотрю государственные СМИ — в основном для того, чтобы узнать, как работает пропагандистская машина. И да, они сообщают: Зеленский сделал такой комментарий о физической форме премьера — ну и так далее.

Но главным было не это высказывание, а угроза, которую Зеленский высказал на днях, когда сказал, что Украина знает, где и куда передвигается Орбан, где он ест, живет, и мы можем передать его адрес в ВСУ...

Я очень симпатизирую украинцам и понимаю их чувства и чувства самого Зеленского, которому приходится иметь дело с цинизмом Орбана. Но в контексте продолжающейся предвыборной кампании повторю: это может быть несколько контрпродуктивно", — добавил ученый.

По словам Балога, правительство Орбана делает ставку на внешнюю политику в целом и на вопросе Украины в частности.

"Причина тому — тяжелые внутренние вызовы. Это правительство не в состоянии обеспечить населению преимущества; венгерская экономика на протяжении 4 лет находится в застое. И, судя по всему, выбрана такая стратегия: чтобы отвлечь внимание от внутренних вызовов, делается акцент на Украине", — добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

+4
Треба було діяти законними методами - просто подати до суду на партію Орбана за незаконне використання фейса Зе в бігбордах передвиборних... Суд би зацікавив мадярські ЗМІ, був би скандал!
13.03.2026 14:08 Ответить
+3
На трускавецьких курсах такого не вчили
13.03.2026 14:12 Ответить
+2
"контрпродуктивними"в перекладі з дипломатичної-тупими.
13.03.2026 14:05 Ответить
Про заяви повністю згоден, АЛЕ ЦЕЙ СКОТ І МЕНЕ УЖЕ ВИБІСИВ. А в мене угорське прізвище взагалі
13.03.2026 14:04 Ответить
Скота просто проігнорувати було потрібно.А не оце все що в резутьтаті нагкодило і ще аукнеться нам
13.03.2026 14:06 Ответить
Треба було діяти законними методами - просто подати до суду на партію Орбана за незаконне використання фейса Зе в бігбордах передвиборних... Суд би зацікавив мадярські ЗМІ, був би скандал!
13.03.2026 14:08 Ответить
На трускавецьких курсах такого не вчили
13.03.2026 14:12 Ответить
Та ну, Зе ж із шоу-бізнесу, ці всі поп-звьозди ж постійно судяться за фоточки з папарацці, мав би доперти...
13.03.2026 14:14 Ответить
В їхньому розумінні політика набагато простіше ніж шоубізнес.Але гадаю що рояльті за використання фейсу попросить
13.03.2026 14:16 Ответить
"контрпродуктивними"в перекладі з дипломатичної-тупими.
13.03.2026 14:05 Ответить
орбан угорський жид,член сіоністської секти хабад,вся ця мішпуха лише для гоїв
13.03.2026 14:06 Ответить
О,божевільний з амарики зявився
13.03.2026 14:07 Ответить
Ох,бот жидівський зі своїми фантазіями пітушиними,не скавчи свиня жидівська
13.03.2026 14:09 Ответить
До сліз....
13.03.2026 14:09 Ответить
не скавчи жидівське свинособаче рило
13.03.2026 14:13 Ответить
Іди нахер дебіл
13.03.2026 14:21 Ответить
збочена хвойда жидівська не скавчи
13.03.2026 14:24 Ответить
То може вибачитися? Подякувати? Відремонтувати "дрючбу" і відновити перекачку?
13.03.2026 14:09 Ответить
Ні,краще всіх послати і поставити знак питання на допомозі єс і хрест на членстві в єс.Як вже хрест на членстві в нато стоїть
13.03.2026 14:11 Ответить
Як краще? На колінах? Чи просто низенько вклонитися тричі? Можна ще руку поцілувати.
13.03.2026 14:14 Ответить
Йому не вперше.Так як з трампом,спочатку нахамив а тепер дякує-передякує при кожній згадці.
13.03.2026 14:17 Ответить
Щодо "нахамив трампу". Конкретні приклади можна?
13.03.2026 14:43 Ответить
Оте що в овальному кабінеті було як називається?Може скажеш він шевченка йому цитував?Так,були провокації від амерів,але він одразу режим бика уввімкнув.Результат-припинення допомоги.
13.03.2026 14:48 Ответить
Навіть не пробуй, ті створіння не здатні щось втямити.
13.03.2026 14:29 Ответить
Не пробую.Просто дуже сумно лишній раз переконуватися в обмеженості українців.Сумно і боляче
13.03.2026 14:35 Ответить
Надто шляхетна оцінка висловлюванням Zевилупка
13.03.2026 14:09 Ответить
маючи українську трубу "дружбу" у своїй задниці ,через яку тече рашистська нафта для блага Угорщини і угорського народу,всі чотири роки рашистської війни в України .за'яви і дії мадярського холуя Орбана ,по відношенні до України і її народу були і є (культурно сказати"контрпродуктивними") не кажучи про те,що вони вже давно заслуговували на те, щоб український президент Зеленський, післав Орбана культурно"а ось Вам".
13.03.2026 14:11 Ответить
Можна вивести паяца із шапіто, але шапіто із паяца ніколи. Особливо, коли паяц тупе, нагле і недолуге створіння. Акторик, який грає роль, абсолютно не тямлячи, що воно робить чи що озвучує.
Партія хером на роялі продовжується вже сьомий рік. Але то вже зовсім не смішно, бо занадто дорого воно нам коштує.
13.03.2026 14:28 Ответить
Контрпродуктивні заявки той робив не лише на адресу угорського лідера в час передвиборчих перегонів там.
На адресу своєї країни,її людей ,робив,м'яко кажучи,контрпродуктивні заявки,до свого обрання на посаду.
13.03.2026 14:29 Ответить
Але ж весело, па-пріколу! хоть паржьом!
13.03.2026 14:30 Ответить
До паржьом мені далеко: два родичі-воєнні поховані на одному цвинтарі,рідний брат 59р. дотепер на війні,з березня 22-го.
А мудак мутить далі,щоби продовжувати.
13.03.2026 14:40 Ответить
Ті, що в могилах, хай в Бога спочивають. А брата хай Бог береже.
13.03.2026 14:44 Ответить
 
 