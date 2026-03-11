Орбан: "Украинцы угрожают моей семье, всему есть предел"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семья якобы начала получать угрозы со стороны украинцев на фоне его предвыборной кампании.
Как передает Цензор.НЕТ, видео он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
Заявление политика
"Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все в порядке, но все имеет свой предел!" - заявил Орбан.
На видео он звонит своим дочерям и жене и рассказывает о "угрозах" со стороны украинцев.
"Послушай, ты наверняка увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и вам. Они угрожают детям, поэтому я звоню тебе, чтобы ты не пугалась. Если что-то не так или ты что-то видишь, скажи об этом, но, по моему мнению, нужно относиться к этому серьезно, но не пугаться... В такие моменты семья собирается вместе, они в порядке. Я попросил всех относиться к этому серьезно, но не волноваться. Я думаю, они не испугались. Хотя это необычно для нашей жизни, но мы придумаем, как к этому приспособиться", - сказал он в видео.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в преднамеренном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за его слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семеро украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......
владу у світі захопили клоуни-****** !
.
" я дам тєфончік Орбана ЗСУ, пусть анє єму пазванят, гі, гі, гі..."
не вистачає "капітана Америка" і "лапотного підполковника".
але перший в Персії священослужителям гланди вириває, а другий в бункері заникався
.
у квітні побачимо
.
Могилєвисч з фсбшниками, переборщили з орбаном!!….
Сам вигадав, сам повірив, сам оприлюднив, сам збентежився (с) орбанокремлядь
А все почалося з дебільного стендапу найвеличнішого про пузо орбана, продовжилося "адресою для ЗСУ" і має своє продовження в останній заяві лідОра племені, що найвелиніший нєзнайка не знає, що тут робить делегація Угорщини...
бидлоДипломатія найвищого рівня!
Нехай цей підорюга тремтить.
Хоча скоріш за все напиЗЕдів
-Єгеж! Коли дістав 3 погріба картоплю: маxав був дулею до москальшини! Цей, як його кажуть "xвашист!