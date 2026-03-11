РУС
4 583 69

Орбан: "Украинцы угрожают моей семье, всему есть предел"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семья якобы начала получать угрозы со стороны украинцев на фоне его предвыборной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ, видео он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Заявление политика

"Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все в порядке, но все имеет свой предел!" - заявил Орбан.

На видео он звонит своим дочерям и жене и рассказывает о "угрозах" со стороны украинцев.

"Послушай, ты наверняка увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и вам. Они угрожают детям, поэтому я звоню тебе, чтобы ты не пугалась. Если что-то не так или ты что-то видишь, скажи об этом, но, по моему мнению, нужно относиться к этому серьезно, но не пугаться... В такие моменты семья собирается вместе, они в порядке. Я попросил всех относиться к этому серьезно, но не волноваться. Я думаю, они не испугались. Хотя это необычно для нашей жизни, но мы придумаем, как к этому приспособиться", - сказал он в видео. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Мне неизвестно, что в Украине делает венгерская делегация

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Важно, чтобы между Венгрией и Россией "всегда было что-то, что можно назвать Украиной"

Автор: 

Венгрия (866) Орбан Виктор (482)
Топ комментарии
+14
Краще би ти у батька на трусах засох
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
+14
На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......

владу у світі захопили клоуни-****** !

.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:42 Ответить
+12
Да, зеленський тебе з під землі дістане!, за свої 100млн.$...
показать весь комментарий
11.03.2026 19:31 Ответить
Да, зеленський тебе з під землі дістане!, за свої 100млн.$...
показать весь комментарий
11.03.2026 19:31 Ответить
Зєлєнскій навіть під наркозом не нападе на єврейку та її дітей якою є дружина Орбана. Це тупий "орбанолізм".
показать весь комментарий
11.03.2026 19:39 Ответить
Та Орбан напевно і сам єврей. Щось його прізище схоже на прізвище одного українського єврея. Я не кажу, що я щось проти Корбана маю. Просто схожість прізищ. Та й зовнішність у нього якось не типово угорська.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:53 Ответить
Накличе жаба на себе біду. Буде як с тим хлопчиком що кричав Вовки-Вовки! А потім прийшли чечени, вьіїбали його і зʼїли.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:20 Ответить
Это обычная политтехнология. Рашенские советники отрабатывают свою копеечку. Вспомните нашего яйцом вдаренного.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:30 Ответить
Коли вже ті ****** вибори - доки він буде колотити цим світом
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......

владу у світі захопили клоуни-****** !

.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:42 Ответить
Ну, Орбан вдало розігрує дурня для угорських зебілів. Дякуючи Головзєбілу, який " пасонув" Орбану м'яча і заявою зробленою під дією заборонених речовин..
" я дам тєфончік Орбана ЗСУ, пусть анє єму пазванят, гі, гі, гі..."
показать весь комментарий
11.03.2026 19:54 Ответить
"конкурс капітанів".
не вистачає "капітана Америка" і "лапотного підполковника".
але перший в Персії священослужителям гланди вириває, а другий в бункері заникався



.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:08 Ответить
12 квітня
показать весь комментарий
11.03.2026 19:57 Ответить
Може відмучиця
показать весь комментарий
11.03.2026 20:02 Ответить
Краще би ти у батька на трусах засох
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
Дебiл - казкар
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
цікаво,який відсоток ЗЄлєні в Угорщині ?

у квітні побачимо

.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:43 Ответить
У Вітька є родина? Вотєта поворот!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:32 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 20:06 Ответить
На хрін ти кому треба. Ще і приплатять аби з'їхав куди подалі.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:33 Ответить
Выплядки его походу на него молятся 🤪ведь это он ворует бабло , а они жируют за его счёт …
показать весь комментарий
11.03.2026 19:43 Ответить
треба домовлятись з кацапами і відкривати їм коридор в цю срану європу. ця **** таке гавкає тільки тому що знає, що кацапи поки що не нападуть на угорщину, бо тут застрягли.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:33 Ответить
А хіба не для того мудрий нарід обирав зелену наволоч?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:45 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 20:43 Ответить
кацапи недоговороспроможні.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:48 Ответить
Сам здивований. Де самокат? Альо?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:33 Ответить
На хіба ти нам потрібний, довбню? Невже в тебе вже зовсім совісті нема?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:33 Ответить
На фоні 1500 мільйонів замахів на ЗЄ прямо у бункері це якось не серйозно.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:33 Ответить
Свинина відчуває, що на виборах йому тризда.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:34 Ответить
****** йому телефонує, а орбан все це переводить на Українців!!??
Могилєвисч з фсбшниками, переборщили з орбаном!!….
показать весь комментарий
11.03.2026 19:34 Ответить
Зеля чомусь потужно мовчить,як остання лошара, стосовно наших (а може його) бабок. Яким би гадом не був Орбан та Сірьят... Сирьрято, як там цю паскуду, так вести себе не можна! Для цього повинен бути якійсь шут, шо озвучує, тіпа Жиріка чи Медведева. Бубочка потужно занюхнула, а нам страждати.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:34 Ответить
Краще нехай мовчить. Від цього більше користі чим від погроз угорщині ЗСУ
показать весь комментарий
11.03.2026 20:12 Ответить
Мало сліз, тобі ніхто не повірить. Потренуйся ще.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:38 Ответить
Просто текст по дебільному написаний .......йому б гепу у суфлери ....
показать весь комментарий
11.03.2026 20:23 Ответить
він розказав дружині що їй погрожують?
показать весь комментарий
11.03.2026 19:38 Ответить
артист-клоун, що один, що інший
показать весь комментарий
11.03.2026 19:42 Ответить
може і справді?????... після приїзду кац. "експертів" . САВПАДЄНІЄ? нє думаю,,,
показать весь комментарий
11.03.2026 19:43 Ответить
Ще почуємо і не таке. Ви думаєте куди Юзік дівся? Поїхав на завдання. Буде орбана спокушати.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:44 Ответить
Сподіваюсь, що (опісля спокуси, в процесі реалізації спокушання) Юзік розчавить нафіг цю жабу, а потім його (Юзіка) заарештують, як банківський вантаж "Ощадбанку".
показать весь комментарий
11.03.2026 19:54 Ответить
Лідар дасть Героя, посмертно....
показать весь комментарий
11.03.2026 19:57 Ответить
👍
показать весь комментарий
11.03.2026 20:45 Ответить
Скільки вам Юзік за свій піар платить?
показать весь комментарий
11.03.2026 20:51 Ответить
Аби ж то! Я б брав по $10 за кіло його ваги... Бо 17грн за яйце, як у Рєзнікова було - навіть на пиво чи цигарки не вистачить
показать весь комментарий
11.03.2026 21:05 Ответить
Я знав шо вони ******, але не думав настільки!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:46 Ответить
Це ще не вечір.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:03 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 19:48 Ответить
І тут Остапа понесло....
показать весь комментарий
11.03.2026 19:49 Ответить
Да тобі єпанутому кожен українець готов яйця відбити і заставити з' їсти!!! Тварюка, воно ще і актор!!!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:49 Ответить
"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю" (с) народна творчість
Сам вигадав, сам повірив, сам оприлюднив, сам збентежився (с) орбанокремлядь

А все почалося з дебільного стендапу найвеличнішого про пузо орбана, продовжилося "адресою для ЗСУ" і має своє продовження в останній заяві лідОра племені, що найвелиніший нєзнайка не знає, що тут робить делегація Угорщини...

бидлоДипломатія найвищого рівня!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:51 Ответить
Грає на публіку,на жалость давить.Артист погорілого театра,герой нєвідімого фронта.
показать весь комментарий
11.03.2026 19:52 Ответить
Витя, про покушения, про покушения скажи. Украинский след, визитка Бандеры.. Ну, шо тебя учить...
показать весь комментарий
11.03.2026 19:54 Ответить
Дзвонить у дзвони Іуда, На міді окалина. Б'є себе у пусті груди, А його міст спалено!
показать весь комментарий
11.03.2026 19:55 Ответить
Да кому ти гівно собаче потрібне. А от гроші вкрадені віддай. Інакше ми теж будемо грабувати вугорські дележанси з грішми.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:01 Ответить
Може він теж був "КВН"-щиком?. Непогано втілюється в образ.)
показать весь комментарий
11.03.2026 20:04 Ответить
Передбачувано. Дякуючи Лоху Зеленскому, цей казьол скоро розкаже про пакушеніє, і набере собі ще плюси в рейтингу. Зеля, лошара, не спи, ляпни щось прохарю Орбана і мадярів!
показать весь комментарий
11.03.2026 20:05 Ответить
За "потужним" не пропаде... відповість!)
показать весь комментарий
11.03.2026 20:28 Ответить
Лайк.
Нехай цей підорюга тремтить.
Хоча скоріш за все напиЗЕдів
показать весь комментарий
11.03.2026 20:06 Ответить
с агроімперією не треба жартувати, вітя. чим раніше накиваєш у ростов, тим краще
показать весь комментарий
11.03.2026 20:07 Ответить
Боневтіку треба було б рота зашити зараз в бік Угорщини, бо там до роботи взялися кремлівські політтехнологі і буде як завжди багато лайна, щоб якось врятувати рейтинг
показать весь комментарий
11.03.2026 20:08 Ответить
жалюгідна істота
показать весь комментарий
11.03.2026 20:09 Ответить
********* залишилось недовго
показать весь комментарий
11.03.2026 20:10 Ответить
Ну я навіть не знаю.. набери в рота гімна і плюй в них таких-сяких... хз що ще порадити.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:23 Ответить
от як заплаче в ефірі, то точно повірю. 😀
показать весь комментарий
11.03.2026 20:27 Ответить
- Микола? я вчора погрожував орбану - довбану?
-Єгеж! Коли дістав 3 погріба картоплю: маxав був дулею до москальшини! Цей, як його кажуть "xвашист!
показать весь комментарий
11.03.2026 20:29 Ответить
Ця "жертва" таки виграє вибори.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:29 Ответить
хто може дати номери телефонів родини орбанів? Хочу наняти на годину перекладача на угорську, та полякати його дітей та онуків.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:46 Ответить
Ну фсьо - тепер треба оголошувати НС і відміняти вибори !
показать весь комментарий
11.03.2026 20:50 Ответить
Що ви говорите? Ходють вокруг дома, заглядывають в окна и все время страшно угрожають и жене, и теще...Звонють и молчать в трубку - запугивають. Голосуйте за мене, а то я боюсь очень. Ваш орбан.
показать весь комментарий
11.03.2026 20:51 Ответить
А хто казав, шо українці вороги для орбана *****?! Це оголошення війни Україні!!!
показать весь комментарий
11.03.2026 20:52 Ответить
вышлите орбану пару десятков кальсон
показать весь комментарий
11.03.2026 20:56 Ответить
 
 