Орбан: "Украинцы угрожают моей семье, всему есть предел"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его семья якобы начала получать угрозы со стороны украинцев на фоне его предвыборной кампании.

Как передает Цензор.НЕТ, видео он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Заявление политика

"Украинцы уже угрожают моей семье, детям и внукам. Все в порядке, но все имеет свой предел!" - заявил Орбан.

На видео он звонит своим дочерям и жене и рассказывает о "угрозах" со стороны украинцев.

"Послушай, ты наверняка увидишь в новостях, что украинцы теперь угрожают не только мне, но и вам. Они угрожают детям, поэтому я звоню тебе, чтобы ты не пугалась. Если что-то не так или ты что-то видишь, скажи об этом, но, по моему мнению, нужно относиться к этому серьезно, но не пугаться... В такие моменты семья собирается вместе, они в порядке. Я попросил всех относиться к этому серьезно, но не волноваться. Я думаю, они не испугались. Хотя это необычно для нашей жизни, но мы придумаем, как к этому приспособиться", - сказал он в видео.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

