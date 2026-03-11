Орбан: "Українці погрожують моїй родині, усьому є межа"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його родина нібито почала отримувати погрози з боку українців на тлі його передвиборчої кампанії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Заява політика

"Українці вже погрожують моїй родині, дітям і онукам. Усі в порядку, але все має свою межу!" - заявив Орбан.

На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах, що українці тепер погрожують не тільки мені, а й вам. Вони погрожують дітям, тому я дзвоню тобі, щоб ти не лякалася. Якщо щось не так або ти щось бачиш, скажи про це, але, на мою думку, треба ставитися до цього серйозно, але не лякатися... У такі моменти родина збирається разом, вони в порядку. Я попросив усіх ставитися до цього серйозно, але не хвилюватися. Я думаю, вони не злякалися. Хоча це незвично для нашого життя, але ми придумаємо, як до цього пристосуватися", - сказав він у відео.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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