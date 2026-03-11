Орбан: "Українці погрожують моїй родині, усьому є межа"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його родина нібито почала отримувати погрози з боку українців на тлі його передвиборчої кампанії.
Як передає Цензор.НЕТ, відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.
Заява політика
"Українці вже погрожують моїй родині, дітям і онукам. Усі в порядку, але все має свою межу!" - заявив Орбан.
На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.
"Послухай, ти напевно побачиш у новинах, що українці тепер погрожують не тільки мені, а й вам. Вони погрожують дітям, тому я дзвоню тобі, щоб ти не лякалася. Якщо щось не так або ти щось бачиш, скажи про це, але, на мою думку, треба ставитися до цього серйозно, але не лякатися... У такі моменти родина збирається разом, вони в порядку. Я попросив усіх ставитися до цього серйозно, але не хвилюватися. Я думаю, вони не злякалися. Хоча це незвично для нашого життя, але ми придумаємо, як до цього пристосуватися", - сказав він у відео.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Жодного разу за цю наволоч не голосував. Як і за теперішню.
"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......
владу у світі захопили клоуни-****** !
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" я дам тєфончік Орбана ЗСУ, пусть анє єму пазванят, гі, гі, гі..."
не вистачає "капітана Америка" і "лапотного підполковника".
але перший в Персії священослужителям гланди вириває, а другий в бункері заникався
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у квітні побачимо
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Могилєвисч з фсбшниками, переборщили з орбаном!!….
Сам вигадав, сам повірив, сам оприлюднив, сам збентежився (с) орбанокремлядь
А все почалося з дебільного стендапу найвеличнішого про пузо орбана, продовжилося "адресою для ЗСУ" і має своє продовження в останній заяві лідОра племені, що найвелиніший нєзнайка не знає, що тут робить делегація Угорщини...
бидлоДипломатія найвищого рівня!
Нехай цей підорюга тремтить.
Хоча скоріш за все напиЗЕдів
-Єгеж! Коли дістав 3 погріба картоплю: маxав був дулею до москальшини! Цей, як його кажуть "xвашист!
І шо? І де?