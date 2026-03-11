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Орбан: "Українці погрожують моїй родині, усьому є межа"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його родина нібито почала отримувати погрози з боку українців на тлі його передвиборчої кампанії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Заява політика

"Українці вже погрожують моїй родині, дітям і онукам. Усі в порядку, але все має свою межу!" - заявив Орбан.

На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах, що українці тепер погрожують не тільки мені, а й вам. Вони погрожують дітям, тому я дзвоню тобі, щоб ти не лякалася. Якщо щось не так або ти щось бачиш, скажи про це, але, на мою думку, треба ставитися до цього серйозно, але не лякатися... У такі моменти родина збирається разом, вони в порядку. Я попросив усіх ставитися до цього серйозно, але не хвилюватися. Я думаю, вони не злякалися. Хоча це незвично для нашого життя, але ми придумаємо, як до цього пристосуватися", - сказав він у відео. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Мені невідомо, що в Україні робить угорська делегація

Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: Важливо, щоб між Угорщиною та Росією "завжди було щось, що можна назвати Україною"

Автор: 

Угорщина (3027) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+24
На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......

владу у світі захопили клоуни-****** !

.
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11.03.2026 19:42 Відповісти
+22
Коли вже ті ****** вибори - доки він буде колотити цим світом
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11.03.2026 19:32 Відповісти
+19
Краще би ти у батька на трусах засох
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11.03.2026 19:32 Відповісти
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Да, зеленський тебе з під землі дістане!, за свої 100млн.$...
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11.03.2026 19:31 Відповісти
Зєлєнскій навіть під наркозом не нападе на єврейку та її дітей якою є дружина Орбана. Це тупий "орбанолізм".
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11.03.2026 19:39 Відповісти
Та Орбан напевно і сам єврей. Щось його прізище схоже на прізвище одного українського єврея. Я не кажу, що я щось проти Корбана маю. Просто схожість прізищ. Та й зовнішність у нього якось не типово угорська.
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11.03.2026 20:53 Відповісти
Накличе жаба на себе біду. Буде як с тим хлопчиком що кричав Вовки-Вовки! А потім прийшли чечени, вьіїбали його і зʼїли.
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11.03.2026 20:20 Відповісти
Это обычная политтехнология. Рашенские советники отрабатывают свою копеечку. Вспомните нашего яйцом вдаренного.
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11.03.2026 20:30 Відповісти
Не нашого а вашого
Жодного разу за цю наволоч не голосував. Як і за теперішню.
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12.03.2026 15:37 Відповісти
Он такой же мой как и ваш. Я тоже не голосовал. Но это не меняет суть.
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13.03.2026 02:13 Відповісти
Коли вже ті ****** вибори - доки він буде колотити цим світом
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11.03.2026 19:32 Відповісти
На відео він телефонує своїм дочкам та дружині та розповідає про "погрози" з боку українців.

"Послухай, ти напевно побачиш у новинах ......

владу у світі захопили клоуни-****** !

.
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11.03.2026 19:42 Відповісти
Ну, Орбан вдало розігрує дурня для угорських зебілів. Дякуючи Головзєбілу, який " пасонув" Орбану м'яча і заявою зробленою під дією заборонених речовин..
" я дам тєфончік Орбана ЗСУ, пусть анє єму пазванят, гі, гі, гі..."
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11.03.2026 19:54 Відповісти
"конкурс капітанів".
не вистачає "капітана Америка" і "лапотного підполковника".
але перший в Персії священослужителям гланди вириває, а другий в бункері заникався



.
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11.03.2026 20:08 Відповісти
Називається це - один нетряпкаякась допздівся , тримаючи при собі героїчне ЗСУ для тьорок на ктшталт з-під криворіжської падваротні ...
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11.03.2026 21:38 Відповісти
12 квітня
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11.03.2026 19:57 Відповісти
Може відмучиця
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11.03.2026 20:02 Відповісти
Краще би ти у батька на трусах засох
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11.03.2026 19:32 Відповісти
Дебiл - казкар
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11.03.2026 19:32 Відповісти
цікаво,який відсоток ЗЄлєні в Угорщині ?

у квітні побачимо

.
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11.03.2026 19:43 Відповісти
У Вітька є родина? Вотєта поворот!
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11.03.2026 19:32 Відповісти
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11.03.2026 20:06 Відповісти
На хрін ти кому треба. Ще і приплатять аби з'їхав куди подалі.
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11.03.2026 19:33 Відповісти
Выплядки его походу на него молятся 🤪ведь это он ворует бабло , а они жируют за его счёт …
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11.03.2026 19:43 Відповісти
треба домовлятись з кацапами і відкривати їм коридор в цю срану європу. ця **** таке гавкає тільки тому що знає, що кацапи поки що не нападуть на угорщину, бо тут застрягли.
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11.03.2026 19:33 Відповісти
А хіба не для того мудрий нарід обирав зелену наволоч?
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11.03.2026 19:45 Відповісти
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11.03.2026 20:43 Відповісти
кацапи недоговороспроможні.
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11.03.2026 20:48 Відповісти
Сам здивований. Де самокат? Альо?
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11.03.2026 19:33 Відповісти
На хіба ти нам потрібний, довбню? Невже в тебе вже зовсім совісті нема?
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11.03.2026 19:33 Відповісти
На фоні 1500 мільйонів замахів на ЗЄ прямо у бункері це якось не серйозно.
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11.03.2026 19:33 Відповісти
Свинина відчуває, що на виборах йому тризда.
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11.03.2026 19:34 Відповісти
****** йому телефонує, а орбан все це переводить на Українців!!??
Могилєвисч з фсбшниками, переборщили з орбаном!!….
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11.03.2026 19:34 Відповісти
Краще нехай мовчить. Від цього більше користі чим від погроз угорщині ЗСУ
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11.03.2026 20:12 Відповісти
це така гра в одні ворота - одні пздять що зеленьский багато пздить, ти пздиш що зеленський пздить мало. Щоб не пздів зеленський баднда довбйбів буде недовольна.
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11.03.2026 21:32 Відповісти
Мало сліз, тобі ніхто не повірить. Потренуйся ще.
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11.03.2026 19:38 Відповісти
Просто текст по дебільному написаний .......йому б гепу у суфлери ....
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11.03.2026 20:23 Відповісти
він розказав дружині що їй погрожують?
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11.03.2026 19:38 Відповісти
артист-клоун, що один, що інший
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11.03.2026 19:42 Відповісти
може і справді?????... після приїзду кац. "експертів" . САВПАДЄНІЄ? нє думаю,,,
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11.03.2026 19:43 Відповісти
Ще почуємо і не таке. Ви думаєте куди Юзік дівся? Поїхав на завдання. Буде орбана спокушати.
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11.03.2026 19:44 Відповісти
Сподіваюсь, що (опісля спокуси, в процесі реалізації спокушання) Юзік розчавить нафіг цю жабу, а потім його (Юзіка) заарештують, як банківський вантаж "Ощадбанку".
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11.03.2026 19:54 Відповісти
Лідар дасть Героя, посмертно....
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11.03.2026 19:57 Відповісти
👍
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11.03.2026 20:45 Відповісти
Скільки вам Юзік за свій піар платить?
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11.03.2026 20:51 Відповісти
Аби ж то! Я б брав по $10 за кіло його ваги... Бо 17грн за яйце, як у Рєзнікова було - навіть на пиво чи цигарки не вистачить
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11.03.2026 21:05 Відповісти
Я знав шо вони ******, але не думав настільки!
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11.03.2026 19:46 Відповісти
Це ще не вечір.
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11.03.2026 20:03 Відповісти
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11.03.2026 19:48 Відповісти
І тут Остапа понесло....
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11.03.2026 19:49 Відповісти
Да тобі єпанутому кожен українець готов яйця відбити і заставити з' їсти!!! Тварюка, воно ще і актор!!!
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11.03.2026 19:49 Відповісти
"Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю" (с) народна творчість
Сам вигадав, сам повірив, сам оприлюднив, сам збентежився (с) орбанокремлядь

А все почалося з дебільного стендапу найвеличнішого про пузо орбана, продовжилося "адресою для ЗСУ" і має своє продовження в останній заяві лідОра племені, що найвелиніший нєзнайка не знає, що тут робить делегація Угорщини...

бидлоДипломатія найвищого рівня!
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11.03.2026 19:51 Відповісти
Грає на публіку,на жалость давить.Артист погорілого театра,герой нєвідімого фронта.
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11.03.2026 19:52 Відповісти
Витя, про покушения, про покушения скажи. Украинский след, визитка Бандеры.. Ну, шо тебя учить...
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11.03.2026 19:54 Відповісти
Дзвонить у дзвони Іуда, На міді окалина. Б'є себе у пусті груди, А його міст спалено!
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11.03.2026 19:55 Відповісти
Да кому ти гівно собаче потрібне. А от гроші вкрадені віддай. Інакше ми теж будемо грабувати вугорські дележанси з грішми.
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11.03.2026 20:01 Відповісти
Треба подавати в суд.
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11.03.2026 21:57 Відповісти
Може він теж був "КВН"-щиком?. Непогано втілюється в образ.)
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11.03.2026 20:04 Відповісти
Передбачувано. Дякуючи Лоху Зеленскому, цей казьол скоро розкаже про пакушеніє, і набере собі ще плюси в рейтингу. Зеля, лошара, не спи, ляпни щось прохарю Орбана і мадярів!
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11.03.2026 20:05 Відповісти
За "потужним" не пропаде... відповість!)
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11.03.2026 20:28 Відповісти
Лайк.
Нехай цей підорюга тремтить.
Хоча скоріш за все напиЗЕдів
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11.03.2026 20:06 Відповісти
с агроімперією не треба жартувати, вітя. чим раніше накиваєш у ростов, тим краще
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11.03.2026 20:07 Відповісти
Боневтіку треба було б рота зашити зараз в бік Угорщини, бо там до роботи взялися кремлівські політтехнологі і буде як завжди багато лайна, щоб якось врятувати рейтинг
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11.03.2026 20:08 Відповісти
жалюгідна істота
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11.03.2026 20:09 Відповісти
********* залишилось недовго
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11.03.2026 20:10 Відповісти
Ну я навіть не знаю.. набери в рота гімна і плюй в них таких-сяких... хз що ще порадити.
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11.03.2026 20:23 Відповісти
от як заплаче в ефірі, то точно повірю. 😀
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11.03.2026 20:27 Відповісти
- Микола? я вчора погрожував орбану - довбану?
-Єгеж! Коли дістав 3 погріба картоплю: маxав був дулею до москальшини! Цей, як його кажуть "xвашист!
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11.03.2026 20:29 Відповісти
Ця "жертва" таки виграє вибори.
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11.03.2026 20:29 Відповісти
Ця жаба хоче вибори відмінити навіть ціною нападу на Україну як він і готувався це зробити в лютому 2022.
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11.03.2026 21:56 Відповісти
хто може дати номери телефонів родини орбанів? Хочу наняти на годину перекладача на угорську, та полякати його дітей та онуків.
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11.03.2026 20:46 Відповісти
Ну фсьо - тепер треба оголошувати НС і відміняти вибори !
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11.03.2026 20:50 Відповісти
Що ви говорите? Ходють вокруг дома, заглядывають в окна и все время страшно угрожають и жене, и теще...Звонють и молчать в трубку - запугивають. Голосуйте за мене, а то я боюсь очень. Ваш орбан.
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11.03.2026 20:51 Відповісти
А хто казав, шо українці вороги для орбана *****?! Це оголошення війни Україні!!!
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11.03.2026 20:52 Відповісти
вышлите орбану пару десятков кальсон
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11.03.2026 20:56 Відповісти
Сам придумав і сам озвучив!!! Молодчина!!! У Путлєра навчився?
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11.03.2026 21:14 Відповісти
Це вже предява до цілого народу. Ця жаба ненавидить всіх українців і сприяє ворожості до українців. За таке треба карати жорстко і як мінімум відізвати посла до Великодня.
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11.03.2026 21:52 Відповісти
Мова йде про начебтопро "погрози" Григорія Омельченка. Десь той старигань на якомусь каналі щось наплів. А Орбану тільки підставу дай!!! І понеслось!!!!!!!
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11.03.2026 22:13 Відповісти
Колись і його одно іменик (?) вітя хам так само розповідав про погрози онукам та ще комусь з родини.
І шо? І де?
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11.03.2026 22:34 Відповісти
Прям "Невловимий Джо", ***...😂🤣🤣
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11.03.2026 23:39 Відповісти
Схоже що угорці як і українці голосують за самих крикливих.
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11.03.2026 23:46 Відповісти
Орбан телефонує родині - Любі мої, ховайтеся. Українці пообіцяли затоптати всіх жаб!
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11.03.2026 23:59 Відповісти
це схоже на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а ЄС мовчить, але це не смішно. В росії обробляли населення роками для майбутньої війни. Для чого це робить влада Угорщини? ЄС байдуже? Я угорської не знаю, але якщо там сказано саме "українці", а не, наприклад. влада України чи якісь особи, то це мало б ЄС трохи зацікавити
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12.03.2026 00:02 Відповісти
 
 