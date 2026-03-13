Почуття Зеленського щодо цинізму Орбана зрозумілі, але останні заяви були контрпродуктивними, - угорський науковець
Останні заяви президента Зеленського про Віктора Орбана в контексті передвиборчої кампанії в Угорщині були контрпродуктивними.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив науковий співробітник Інституту регіональних досліджень та лектор департаменту соціальної та економічної географії університету Eötvös Loránd Петер Балог.
Подробиці
"Такі висловлювання видаються дещо контрпродуктивними. Спочатку було це висловлювання про Орбана і його великий живіт. З одного боку, це помітно, що Орбан відростив собі великий живіт, і я розумію Зеленського, але...", - зазначив він.
Балог вважає, що про це мають казати угорці, а не президент України.
"І такі висловлювання легко використовувати: дивіться, Зеленський сказав щось образливе про нашого прем’єра! Я інколи дивлюся державні медіа — в основному для того, щоб довідатись, як працює машина пропаганди. І так, вони повідомляють: Зеленський зробив такий коментар про фізичну форму прем’єра — ну і так далі.
Але головним було не це висловлювання, а погроза, яку Зеленський зробив днями, коли сказав, що Україна знає, де і куди пересувається Орбан, де він їсть, живе, і ми можемо передати його адресу у ЗСУ...
Я дуже симпатизую українцям і розумію їхні почуття і почуття самого Зеленського, якому доводиться мати справу з цинізмом Орбана. Але в контексті передвиборчої кампанії, що триває, повторю: це може бути дещо контрпродуктивно", - додав науковець.
За словами Балога, уряд Орбана робить ставку на зовнішню політику в цілому і на питанні України зокрема.
"Причиною тому — важкі внутрішні виклики. Цей уряд не в змозі забезпечити населенню переваги; угорська економіка упродовж 4 років перебуває у застої. І, судячи з усього, обрана така стратегія: аби відвернути увагу від внутрішніх викликів, робиться акцент на Україну", - додав він.
Повний текст матеріалу про відносини України та Угорщини читайте за посиланням.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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