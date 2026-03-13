Почуття Зеленського щодо цинізму Орбана зрозумілі, але останні заяви були контрпродуктивними, - угорський науковець

Останні заяви президента Зеленського про Віктора Орбана в контексті передвиборчої кампанії в Угорщині були контрпродуктивними.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив науковий співробітник Інституту регіональних досліджень та лектор департаменту соціальної та економічної географії університету Eötvös Loránd Петер Балог.

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Подробиці

"Такі висловлювання видаються дещо контрпродуктивними. Спочатку було це висловлювання про Орбана і його великий живіт. З одного боку, це помітно, що Орбан відростив собі великий живіт, і я розумію Зеленського, але...", - зазначив він.

Балог вважає, що про це мають казати угорці, а не президент України.

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"І такі висловлювання легко використовувати: дивіться, Зеленський сказав щось образливе про нашого прем’єра! Я інколи дивлюся державні медіа — в основному для того, щоб довідатись, як працює машина пропаганди. І так, вони повідомляють: Зеленський зробив такий коментар про фізичну форму прем’єра — ну і так далі.

Але головним було не це висловлювання, а погроза, яку Зеленський зробив днями, коли сказав, що Україна знає, де і куди пересувається Орбан, де він їсть, живе, і ми можемо передати його адресу у ЗСУ...

Я дуже симпатизую українцям і розумію їхні почуття і почуття самого Зеленського, якому доводиться мати справу з цинізмом Орбана. Але в контексті передвиборчої кампанії, що триває, повторю: це може бути дещо контрпродуктивно", - додав науковець.

За словами Балога, уряд Орбана робить ставку на зовнішню політику в цілому і на питанні України зокрема.

"Причиною тому — важкі внутрішні виклики. Цей уряд не в змозі забезпечити населенню переваги; угорська економіка упродовж 4 років перебуває у застої. І, судячи з усього, обрана така стратегія: аби відвернути увагу від внутрішніх викликів, робиться акцент на Україну", - додав він.

Повний текст матеріалу про відносини України та Угорщини читайте за посиланням.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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