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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Почуття Зеленського щодо цинізму Орбана зрозумілі, але останні заяви були контрпродуктивними, - угорський науковець

Заяви Зеленського про Орбана: який вплив мають на вибори?

Останні заяви президента Зеленського про Віктора Орбана в контексті передвиборчої кампанії в Угорщині були контрпродуктивними.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив науковий співробітник Інституту регіональних досліджень та лектор департаменту соціальної та економічної географії університету Eötvös Loránd Петер Балог.

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Подробиці

"Такі висловлювання видаються дещо контрпродуктивними. Спочатку було це висловлювання про Орбана і його великий живіт. З одного боку, це помітно, що Орбан відростив собі великий живіт, і я розумію Зеленського, але...", - зазначив він.

Балог вважає, що про це мають казати угорці, а не президент України.

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"І такі висловлювання легко використовувати: дивіться, Зеленський сказав щось образливе про нашого прем’єра! Я інколи дивлюся державні медіа — в основному для того, щоб довідатись, як працює машина пропаганди. І так, вони повідомляють: Зеленський зробив такий коментар про фізичну форму прем’єра — ну і так далі.

Але головним було не це висловлювання, а погроза, яку Зеленський зробив днями, коли сказав, що Україна знає, де і куди пересувається Орбан, де він їсть, живе, і ми можемо передати його адресу у ЗСУ...

Я дуже симпатизую українцям і розумію їхні почуття і почуття самого Зеленського, якому доводиться мати справу з цинізмом Орбана. Але в контексті передвиборчої кампанії, що триває, повторю: це може бути дещо контрпродуктивно", - додав науковець.

За словами Балога, уряд Орбана робить ставку на зовнішню політику в цілому і на питанні України зокрема.

"Причиною тому — важкі внутрішні виклики. Цей уряд не в змозі забезпечити населенню переваги; угорська економіка упродовж 4 років перебуває у застої. І, судячи з усього, обрана така стратегія: аби відвернути увагу від внутрішніх викликів, робиться акцент на Україну", - додав він.

Повний текст матеріалу про відносини України та Угорщини читайте за посиланням

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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Автор: 

Угорщина (3028) Зеленський Володимир (28080) Орбан Віктор (949)
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Топ коментарі
+11
Треба було діяти законними методами - просто подати до суду на партію Орбана за незаконне використання фейса Зе в бігбордах передвиборних... Суд би зацікавив мадярські ЗМІ, був би скандал!
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13.03.2026 14:08 Відповісти
+8
Можна вивести паяца із шапіто, але шапіто із паяца ніколи. Особливо, коли паяц тупе, нагле і недолуге створіння. Акторик, який грає роль, абсолютно не тямлячи, що воно робить чи що озвучує.
Партія хером на роялі продовжується вже сьомий рік. Але то вже зовсім не смішно, бо занадто дорого воно нам коштує.
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13.03.2026 14:28 Відповісти
+7
На трускавецьких курсах такого не вчили
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13.03.2026 14:12 Відповісти

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