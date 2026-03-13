Треба почекати 2 місяці, і Угорщина поверне Україні гроші. Це просто елемент шантажу, - ексдипломат
Угорщина може повернути Україні кошти, вилучені в українських інкасаторів, коли завершиться виборчий цикл.
Про це заявив ексдипломат, обізнаний у питаннях українсько-угорських відносин, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Треба почекати 2 місяці, після цього вони нам ці гроші повернуть "без шуму і пилі". Пам’ятаєте "шпіонську історію" рік тому? Ми взяли двох їхніх біля Ужгорода. Наступного дня взяли нашого колишнього працівника, просто ресторатора, посеред вулиці, в штанцях. Плюс іншу людину, яка до цієї ситуації не мала жодного стосунку.
Це тільки щоб показати, що "ми теж можемо". І якщо по одному було слідство, то другого виставили через 24 години. Але шпигунів не виставляють за 24 години! Їх притримують, намагаючись витягнути з них інформацію і оголосити йому довічне ув’язнення за заподіяння шкоди. А що тут? І давно вже всі про них забули", - зазначив він.
Співрозмовник вважає, що суть цього скандалу: хайп має бути сьогодні.
"Завтра те, що ми зробили, не має ніякого значення. Як у тому анекдоті: "Ах у вас немає доньки? Тепер підіть і докажіть". Просто, але працює на 100 %. Це розраховано на всі верстви населення. У них же немає незалежної преси, суцільний "єдиний марафон". Те, що каже ящик, тому вони і вірять. А CNN вони не дивляться", - додав він.
Повний текст матеріалу про відносини України та Угорщини читайте за посиланням.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто в євросоюзі таке можливо?
жантажувати?
то, може нам підігнати підрозділи дшв на кордон з мадярами?