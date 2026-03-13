Треба почекати 2 місяці, і Угорщина поверне Україні гроші. Це просто елемент шантажу, - ексдипломат

Угорщина може повернути Україні кошти, вилучені в українських інкасаторів, коли завершиться виборчий цикл.

Про це заявив ексдипломат, обізнаний у питаннях українсько-угорських відносин, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Треба почекати 2 місяці, після цього вони нам ці гроші повернуть "без шуму і пилі". Пам’ятаєте "шпіонську історію" рік тому? Ми взяли двох їхніх біля Ужгорода. Наступного дня взяли нашого колишнього працівника, просто ресторатора, посеред вулиці, в штанцях. Плюс іншу людину, яка до цієї ситуації не мала жодного стосунку.

Це тільки щоб показати, що "ми теж можемо". І якщо по одному було слідство, то другого виставили через 24 години. Але шпигунів не виставляють за 24 години! Їх притримують, намагаючись витягнути з них інформацію і оголосити йому довічне ув’язнення за заподіяння шкоди. А що тут? І давно вже всі про них забули", - зазначив він.

Співрозмовник вважає, що суть цього скандалу: хайп має бути сьогодні.

"Завтра те, що ми зробили, не має ніякого значення. Як у тому анекдоті: "Ах у вас немає доньки? Тепер підіть і докажіть". Просто, але працює на 100 %. Це розраховано на всі верстви населення. У них же немає незалежної преси, суцільний "єдиний марафон". Те, що каже ящик, тому вони і вірять. А CNN вони не дивляться", - додав він.

Повний текст матеріалу про відносини України та Угорщини читайте за посиланням.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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