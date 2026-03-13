Литва виступила проти пропозиції Угорщини щодо російської нафти

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав ЄС не відновлювати закупівлі російської нафти, попри коливання світових цін через конфлікт на Близькому Сході. Він також різко розкритикував пропозицію Будапешта зняти санкції з російської нафти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Коли йдеться про наші рішення, які ухвалювались задля довгострокової незалежності Європи від Росії (...), ми не можемо переглядати їх просто тому, що нам загрожує "шок" на короткий період", – наголосив очільник МЗС Литви.

Він нагадав, що Європа вже успішно пережила непростий період високих цін.

"Згадайте ціни на електроенергію у Литві кілька років тому. І ми це пережили. Зараз Європа так само переживе це… Давайте не зводити питання до нинішніх цін – це стратегічна недалекоглядність", – зазначив Будріс.

Що передувало

Раніше в Європейському Союзі висловилися, що не планують скасовувати нафтові санкції проти РФ. Водночас США дозволили Індії відновити закупівлі російської нафти, щоб уникнути дефіциту енергоресурсів на світовому ринку.

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