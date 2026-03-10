Парламент Угорщини схвалив резолюцію, що відкидає членство України в ЄС

Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію про відмову підтримки вступу України до ЄС.

Про це пише ATV, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Також у резолюції виступають проти подальшого фінансування військових потреб України країнами Євросоюзу.

За проголосували 142 члени парламенту, 28 - проти, 4 - утрималися.

"У резолюції зазначено: Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки Україна перебуває у стані війни, і її вступ зробить Європейський Союз стороною у війні. Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, і тому уряд закликають не сприяти суттєвому початку переговорів України про вступ і не підтримувати членство України в ЄС", - пише видання.

У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні, а також зробити все можливе, щоб запобігти втягуванню Угорщини та Європейського Союзу у російсько-українську війну.

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Автори також стверджують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, частково коштом скорочення сільськогосподарських субсидій.

Там також заявили, що план відновлення України, за підрахунком авторів резолюції, коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів (понад 3,6 тис. євро).

У резолюції вітають запит уряду про опитування населення Угорщини щодо подальшого фінансування України у формі національної петиції.

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