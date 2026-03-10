УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13941 відвідувач онлайн
Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині
7 406 59

Парламент Угорщини схвалив резолюцію, що відкидає членство України в ЄС

Угорщина голосує за відмову від підтримки вступу України до ЄС

Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію про відмову підтримки вступу України до ЄС.

Про це пише ATV, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Також у резолюції виступають проти  подальшого фінансування військових потреб України країнами Євросоюзу.

За проголосували 142 члени парламенту, 28 - проти, 4 - утрималися.

"У резолюції зазначено: Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки Україна перебуває у стані війни, і її вступ зробить Європейський Союз стороною у війні. Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, і тому уряд закликають не сприяти суттєвому початку переговорів України про вступ і не підтримувати членство України в ЄС", - пише видання.

У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні, а також зробити все можливе, щоб запобігти втягуванню Угорщини та Європейського Союзу у російсько-українську війну.

Читайте: Угорщина погрожує новими операціями через ситуацію з "Дружбою"

Автори також стверджують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, частково коштом скорочення сільськогосподарських субсидій.

Там також заявили, що план відновлення України, за підрахунком авторів резолюції, коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів (понад 3,6 тис. євро).

У резолюції вітають запит уряду про опитування населення Угорщини щодо подальшого фінансування України у формі національної петиції.

Читайте: Угорщина ухвалила рішення про вилучення коштів та золота "Ощадбанку", - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (3024) Євросоюз (15239)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Тільки 28 проти, що це показує? Що більшість ******* ніколи не були дружніми до України. Нехай нащадки запам'ятають, хто друг, а хто ******.
показати весь коментар
10.03.2026 14:02 Відповісти
+12
Угорський парламент себе поховав.
показати весь коментар
10.03.2026 13:55 Відповісти
+12
МУДЬЯри МУДЬЯРІЇ.
І навіщо їх Святослав Хоробрий пропустив коли вони драпали піджав облізлі хвости від монголів? Зараз би МУДЬЯрами і не смерділо на наших кордонах.
показати весь коментар
10.03.2026 13:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ооооо, Гандон *********, ти знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші шоб плюнути гівном в наш бік?
Як там у нас, на Параші? Твій папка самоваром з СВО ще не повернувся? А дружбана в чорному чувалі привезли? Шо, ще ні? Мабуть їого свинні з'їли. От коли растане сніг, я тобі його, пропущеного через свиню, можу вислати у короботці. Куди слати? На Пензу?
показати весь коментар
10.03.2026 14:04 Відповісти
А віслюк це ти і не в дулю а йух на всю ротяку кацапську
показати весь коментар
10.03.2026 14:08 Відповісти
У цього касаба-пензюка, Гондона **********, замість моркаини на вудці спереду кадирівський пісюн встромлен сзаду.
показати весь коментар
10.03.2026 14:16 Відповісти
Угорський парламент себе поховав.
показати весь коментар
10.03.2026 13:55 Відповісти
Бо співають в унісон з московитами.
показати весь коментар
10.03.2026 14:13 Відповісти
А наш? Він суб'єктний?
показати весь коментар
10.03.2026 14:14 Відповісти
МУДЬЯри МУДЬЯРІЇ.
І навіщо їх Святослав Хоробрий пропустив коли вони драпали піджав облізлі хвости від монголів? Зараз би МУДЬЯрами і не смерділо на наших кордонах.
показати весь коментар
10.03.2026 13:58 Відповісти
Не фантазуй... По-перше, через південне прикордоння їх пропускав не Святослав, а Володимир. А, по-друге - монголами тоді й не пахло... Там були печеніги, яких до наших кордонів привів саме Святослав, розгромивши Хозарський каганат, який і тримав печенігів, за Волгою... Думав, що матиме союзників - а Русь "отримала шпичку в сраці", більш ніж на століття... І прохід мадяр, саме через рубежі Русі, був пов"язаний саме з недружніми стосунками мадяр, з печенігами...
показати весь коментар
10.03.2026 15:08 Відповісти
Яре мадярів навіть Ігор не зміг би пропустити - хто би шпендюка малого питався про це ? Я до того шо переселення мадярів було в 9 столітті а не в 10 . Печеніги вже були в наших степах коли був Святослав - а Хазарія , ну а Хазарія була лише блідою тінню себе . Можете не дякувати - кожен помиляється - чи не так ?
показати весь коментар
10.03.2026 15:45 Відповісти
"Якщо людина не бажає вести з тобою суперечку, не факт, що ти правий... Може вона розуміє, що ти - ідіот?..."
показати весь коментар
10.03.2026 15:48 Відповісти
Є два варіанти - або ви суперечите фактам або ви помиляєтесь ( є звісно третій варіант але яв нього не вірю - доросла людина не буде подібного робити ).
показати весь коментар
10.03.2026 15:59 Відповісти
..................................................
показати весь коментар
10.03.2026 16:00 Відповісти
Святослав, Володимир, монголи, печеніги, яка різниця хто, як шо ми таке лайно біля себе маємо.
показати весь коментар
10.03.2026 15:49 Відповісти
Я просто уточнюю... Бо знайдеться "гімно", подібне тому, що встряло в наш діалог, і почне "срать тобі на хвіст", розказуючи, у чому ти "неправий"... Підніми очі вище... Бачиш, що понаписував? Сплутав Олега з Святославом, назвавши Ігоря, Святославового батька, "малим шпендюком". Переплутав 9-те століття, з 10-тим... Володимир уже Корсунь штурмом взяв, на сестрі імператора одружився, Русь хрестив - а мадяри тільки торби пакували, для переселення...
показати весь коментар
10.03.2026 15:58 Відповісти
Яре ось вам документ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 . 800 роки то 9 століття 900 відповідно 10 . Тобто ви далі будете стояти на тому шо не помилилися ?
показати весь коментар
10.03.2026 16:02 Відповісти
................................................
показати весь коментар
10.03.2026 16:11 Відповісти
Як то кажуть - Но Комент .
показати весь коментар
10.03.2026 16:15 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2026 14:00 Відповісти
Тільки 28 проти, що це показує? Що більшість ******* ніколи не були дружніми до України. Нехай нащадки запам'ятають, хто друг, а хто ******.
показати весь коментар
10.03.2026 14:02 Відповісти
Та і у нас така сама "пропорція" ... "Зелена гімнобільшість", і трохи "опозиції"...
показати весь коментар
10.03.2026 15:09 Відповісти
Це доказує лише те, що в Орбана більшість в парламенті, ось і все. Коли до влади прийде інша партія, вона зможе скасувати цю резолюцію.
показати весь коментар
10.03.2026 15:10 Відповісти
"У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні" - а до цього так потужно надсилали
показати весь коментар
10.03.2026 14:03 Відповісти
Нічого, коли дорослі дяді будуть ухвалювати рішення, представника Угорщини (якщо він буде мати якусь пиинципову позицію) відпрявлять пити каву
показати весь коментар
10.03.2026 14:06 Відповісти
Ще одна куриця півнем заспівала
показати весь коментар
10.03.2026 14:11 Відповісти
та і х* й на їх парламентську морду ліца ... шось мені підказує ,шо дуже скоро угорщині буде напереливкі...
показати весь коментар
10.03.2026 14:06 Відповісти
"план відновлення України, за підрахунком авторів резолюції, коштуватиме кожній угорській родині" - яким чином коштувати??? Угорщина ані центу на це не виділяє. Чи "коштувати" - це означає, що Угорщина хотіла б отримати ці кошти замість України? А які у Угорщини проблеми, що їй потрібні зовнішні кошти? У них війна? Чи просто Орбан докерувався?
показати весь коментар
10.03.2026 14:11 Відповісти
Зебри Орбана хочуть соковитої травички круглий рік. Це вам не якісь дрібні страуси януковича, а ЗЕБРИ ОРБАНА.
показати весь коментар
10.03.2026 16:07 Відповісти
Це путінський шістці кремлівські політтехнологи фсб порадили так угорських виборців залякувати. Ніколи жодного форінта на допомогу Україні не виділяли, самі фінансову допомогу ЄС отримують, а тут - ось-тобі, одразу по 3,6К Євро з кожної угорської родини...
Мабуть щоб полегшити когнітивний шок, "політик- європеєць" Орбан пограбував український банк та поцупив авто українських інкасаторів.
показати весь коментар
10.03.2026 16:34 Відповісти
Бомжі живуть на подачки а розпушили пір,я
показати весь коментар
10.03.2026 14:13 Відповісти
А тепер орбарня ї@ана, візьміть цю резолюцію,скрутіть в трубочку та засуньте собі в сраку.
показати весь коментар
10.03.2026 14:14 Відповісти
Сьогоднішній лайномет від Орбанщіни заслуговує як мінімум на призупинення права голосу в ЄС, якщо не призупинення її членства за потурання над правовими загально прийнятими правилами ЄС.
показати весь коментар
10.03.2026 14:14 Відповісти
Між Тисою і ******* здається мало різниці. Навіть якщо Орбан програє проблема не зникне
показати весь коментар
10.03.2026 14:16 Відповісти
кацапські сраколизники це і мадяри...
показати весь коментар
10.03.2026 14:18 Відповісти
Довступалися? Приєдналися? Отож... Орбан...
показати весь коментар
10.03.2026 14:22 Відповісти
Конфіскуйте все угорське в Україні та й діла
показати весь коментар
10.03.2026 14:24 Відповісти
Татишооо!
І шо?
показати весь коментар
10.03.2026 14:29 Відповісти
Пузатому орбану сейчас нужен любой визг. По этому успокойтесь.
Если этот ***** с помощью кацапов останется у власти, нам уже похер будет, тогда и бодаться. А если не останется, так может выйти новое решение парламерта.
показати весь коментар
10.03.2026 14:35 Відповісти
А шо там у ЄС кажуть про викрадення грошей і людей - це можна?
показати весь коментар
10.03.2026 14:39 Відповісти
Виходить що так. І де тоді корупція і державний бандитизм?
показати весь коментар
10.03.2026 15:43 Відповісти
Корюківську трагедію (масове вбивство 6700 мешканців 1-2 березня 1943 року) вчинили загони угорської військової жандармерії
. Ця каральна операція була спрямована проти місцевого населення, яке звинуватили у підтримці партизанів, і супроводжувалася повним спаленням селища.
Wikipedia

Основні факти про виконавців:

Хто палив: Угорські військові частини, що діяли на окупованій території України.Причина: Помста за напад партизанів на гарнізон, що знаходився у Корюківці.Масштаб: Знищено майже 7 тисяч людей та спалено понад 1200 хат.
показати весь коментар
10.03.2026 14:54 Відповісти
Спільна операція Зеленского, Орбана і Пуйла завершилась успішно.
показати весь коментар
10.03.2026 14:54 Відповісти
Злочини проти людяності не мають термінів давності
де позови ?
показати весь коментар
10.03.2026 14:56 Відповісти
Результат потужної зовнішньої політики чувака з 5-6 моцними менеджерами.
показати весь коментар
10.03.2026 15:04 Відповісти
Ну а решта в ес тільки й раді тому. Будуть казати ...блаблабла консенсус,рішення всіма членами і таке інше.

Коротше двері відкриті і будуємо міст
показати весь коментар
10.03.2026 15:11 Відповісти
Ну і який їм тепер нафтопровід? Нехай смокчуть ноги...
показати весь коментар
10.03.2026 15:42 Відповісти
До речі а чому угорський OTP банк (який належить одному з найближчих до Орбана олігархів) є одним із банків, що обслуговує ЗСУ?
показати весь коментар
10.03.2026 16:56 Відповісти
Мадяри свого часу довго верещали, щоб його вивели з "чорного списку" (за роботу на кацапії)
показати весь коментар
10.03.2026 18:47 Відповісти
1. Думаю прийшов час провести делька навчаннь з готовності сил оборони з захисту Закрпаття. З повним закриттям кордону, наприклад на тиждень. Потім ще раз - на два. І т.д. Мадярський транспорт на інших ділянках перевіряти максимально прискіпливо і довго.

2. Окремо провести "душевні бесіди" з власниками великих торгівельних мереж з приводу доцільності закупівлі мадярської продукції.
показати весь коментар
10.03.2026 18:52 Відповісти
а кажуть, то орбан поганий. Там вся країна орбанів
показати весь коментар
11.03.2026 02:05 Відповісти
А мандярія, котра, як терористи, як сомалійські пірати, викрадає українських громадян та чужі золото і валюту має право бути в Європейському Союзі? Якщо Євросоюз дійсно такий цивілізований та правовий, то чому він *сором'язливо* закриває очі на ці неподобства путлерівських памперсів?
показати весь коментар
11.03.2026 16:25 Відповісти
 
 