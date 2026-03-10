Парламент Угорщини схвалив резолюцію, що відкидає членство України в ЄС
Національна асамблея Угорщини схвалила резолюцію про відмову підтримки вступу України до ЄС.
Про це пише ATV, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також у резолюції виступають проти подальшого фінансування військових потреб України країнами Євросоюзу.
За проголосували 142 члени парламенту, 28 - проти, 4 - утрималися.
"У резолюції зазначено: Угорщина виступає проти членства України в ЄС, оскільки Україна перебуває у стані війни, і її вступ зробить Європейський Союз стороною у війні. Україна не відповідає критеріям членства в ЄС, і тому уряд закликають не сприяти суттєвому початку переговорів України про вступ і не підтримувати членство України в ЄС", - пише видання.
У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні, а також зробити все можливе, щоб запобігти втягуванню Угорщини та Європейського Союзу у російсько-українську війну.
Автори також стверджують, що частка фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС може перевищити 360 мільярдів євро, частково коштом скорочення сільськогосподарських субсидій.
Там також заявили, що план відновлення України, за підрахунком авторів резолюції, коштуватиме кожній угорській родині майже 1,4 мільйона форинтів (понад 3,6 тис. євро).
У резолюції вітають запит уряду про опитування населення Угорщини щодо подальшого фінансування України у формі національної петиції.
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Як там у нас, на Параші? Твій папка самоваром з СВО ще не повернувся? А дружбана в чорному чувалі привезли? Шо, ще ні? Мабуть їого свинні з'їли. От коли растане сніг, я тобі його, пропущеного через свиню, можу вислати у короботці. Куди слати? На Пензу?
І навіщо їх Святослав Хоробрий пропустив коли вони драпали піджав облізлі хвости від монголів? Зараз би МУДЬЯрами і не смерділо на наших кордонах.
Мабуть щоб полегшити когнітивний шок, "політик- європеєць" Орбан пограбував український банк та поцупив авто українських інкасаторів.
І шо?
Если этот ***** с помощью кацапов останется у власти, нам уже похер будет, тогда и бодаться. А если не останется, так может выйти новое решение парламерта.
. Ця каральна операція була спрямована проти місцевого населення, яке звинуватили у підтримці партизанів, і супроводжувалася повним спаленням селища.
Wikipedia
Основні факти про виконавців:
Хто палив: Угорські військові частини, що діяли на окупованій території України.Причина: Помста за напад партизанів на гарнізон, що знаходився у Корюківці.Масштаб: Знищено майже 7 тисяч людей та спалено понад 1200 хат.
де позови ?
Коротше двері відкриті і будуємо міст
2. Окремо провести "душевні бесіди" з власниками великих торгівельних мереж з приводу доцільності закупівлі мадярської продукції.