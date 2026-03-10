РУС
Парламент Венгрии одобрил резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС

Венгрия голосует за отказ от поддержки вступления Украины в ЕС

Национальная ассамблея Венгрии одобрила резолюцию об отказе поддержать вступление Украины в ЕС.

Об этом пишет ATV, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также в резолюции выступают против дальнейшего финансирования военных нужд Украины странами Евросоюза.

За проголосовали 142 члена парламента, 28 - против, 4 - воздержались.

"В резолюции указано: Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку Украина находится в состоянии войны, и ее вступление сделает Европейский Союз стороной в войне. Украина не соответствует критериям членства в ЕС, и поэтому правительство призывают не способствовать существенному началу переговоров Украины о вступлении и не поддерживать членство Украины в ЕС", - пишет издание.

В резолюции также призывают правительство сделать все возможное для поддержки международных мирных усилий, не посылать деньги и оружие Украине, а также сделать все возможное, чтобы предотвратить втягивание Венгрии и Европейского Союза в российско-украинскую войну.

Читайте: Венгрия угрожает новыми операциями из-за ситуации с "Дружбой"

Авторы также утверждают, что доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 миллиардов евро, частично за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий.

Там также заявили, что план восстановления Украины, по подсчетам авторов резолюции, будет стоить каждой венгерской семье почти 1,4 миллиона форинтов (более 3,6 тыс. евро).

В резолюции приветствуется запрос правительства об опросе населения Венгрии относительно дальнейшего финансирования Украины в форме национальной петиции.

Читайте: Венгрия приняла решение об изъятии средств и золота "Ощадбанка", - СМИ

Топ комментарии
+5
МУДЬЯри МУДЬЯРІЇ.
І навіщо їх Святослав Хоробрий пропустив коли вони драпали піджав облізлі хвости від монголів? Зараз би МУДЬЯрами і не смерділо на наших кордонах.
10.03.2026 13:58 Ответить
+4
Тільки 28 проти, що це показує? Що більшість ******* ніколи не були дружніми до України. Нехай нащадки запам'ятають, хто друг, а хто ******.
10.03.2026 14:02 Ответить
+2
"У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні" - а до цього так потужно надсилали
10.03.2026 14:03 Ответить
Ооооо, Гандон *********, ти знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші шоб плюнути гівном в наш бік?
Як там у нас, на Параші? Твій папка самоваром з СВО ще не повернувся? А дружбана в чорному чувалі привезли? Шо, ще ні? Мабуть їого свинні з'їли. От коли растане сніг, я тобі його, пропущеного через свиню, можу вислати у короботці. Куди слати? На Пензу?
10.03.2026 14:04 Ответить
Привіт і тобі Обісцяний 🤣🤣🤣все ховаєшся на печі ??🤣🤣🤣
10.03.2026 14:21 Ответить
А віслюк це ти і не в дулю а йух на всю ротяку кацапську
10.03.2026 14:08 Ответить
У цього касаба-пензюка, Гондона **********, замість моркаини на вудці спереду кадирівський пісюн встромлен сзаду.
10.03.2026 14:16 Ответить
Бачу тебе Обісцяний кадирівці познайомили з своїми пісунами?🤣🤣🤣🤣
10.03.2026 14:22 Ответить
Угорський парламент себе поховав.
10.03.2026 13:55 Ответить
Бо співають в унісон з московитами.
10.03.2026 14:13 Ответить
А наш? Він суб'єктний?
10.03.2026 14:14 Ответить
10.03.2026 13:58 Ответить
10.03.2026 14:00 Ответить
"У резолюції також закликають уряд зробити все можливе для підтримки міжнародних мирних зусиль, не надсилати гроші та зброю Україні" - а до цього так потужно надсилали
10.03.2026 14:03 Ответить
Нічого, коли дорослі дяді будуть ухвалювати рішення, представника Угорщини (якщо він буде мати якусь пиинципову позицію) відпрявлять пити каву
10.03.2026 14:06 Ответить
Ще одна куриця півнем заспівала
10.03.2026 14:11 Ответить
та і х* й на їх парламентську морду ліца ... шось мені підказує ,шо дуже скоро угорщині буде напереливкі...
10.03.2026 14:06 Ответить
"план відновлення України, за підрахунком авторів резолюції, коштуватиме кожній угорській родині" - яким чином коштувати??? Угорщина ані центу на це не виділяє. Чи "коштувати" - це означає, що Угорщина хотіла б отримати ці кошти замість України? А які у Угорщини проблеми, що їй потрібні зовнішні кошти? У них війна? Чи просто Орбан докерувався?
10.03.2026 14:11 Ответить
Бомжі живуть на подачки а розпушили пір,я
10.03.2026 14:13 Ответить
А тепер орбарня ї@ана, візьміть цю резолюцію,скрутіть в трубочку та засуньте собі в сраку.
10.03.2026 14:14 Ответить
Сьогоднішній лайномет від Орбанщіни заслуговує як мінімум на призупинення права голосу в ЄС, якщо не призупинення її членства за потурання над правовими загально прийнятими правилами ЄС.
10.03.2026 14:14 Ответить
Між Тисою і ******* здається мало різниці. Навіть якщо Орбан програє проблема не зникне
10.03.2026 14:16 Ответить
кацапські сраколизники це і мадяри...
10.03.2026 14:18 Ответить
Довступалися? Приєдналися? Отож... Орбан...
10.03.2026 14:22 Ответить
 
 