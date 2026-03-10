Парламент Венгрии одобрил резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС

Национальная ассамблея Венгрии одобрила резолюцию об отказе поддержать вступление Украины в ЕС.

Об этом пишет ATV, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также в резолюции выступают против дальнейшего финансирования военных нужд Украины странами Евросоюза.

За проголосовали 142 члена парламента, 28 - против, 4 - воздержались.

"В резолюции указано: Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку Украина находится в состоянии войны, и ее вступление сделает Европейский Союз стороной в войне. Украина не соответствует критериям членства в ЕС, и поэтому правительство призывают не способствовать существенному началу переговоров Украины о вступлении и не поддерживать членство Украины в ЕС", - пишет издание.

В резолюции также призывают правительство сделать все возможное для поддержки международных мирных усилий, не посылать деньги и оружие Украине, а также сделать все возможное, чтобы предотвратить втягивание Венгрии и Европейского Союза в российско-украинскую войну.

Авторы также утверждают, что доля финансирования Украины в следующем семилетнем бюджете ЕС может превысить 360 миллиардов евро, частично за счет сокращения сельскохозяйственных субсидий.

Там также заявили, что план восстановления Украины, по подсчетам авторов резолюции, будет стоить каждой венгерской семье почти 1,4 миллиона форинтов (более 3,6 тыс. евро).

В резолюции приветствуется запрос правительства об опросе населения Венгрии относительно дальнейшего финансирования Украины в форме национальной петиции.

