Украина будет работать с любым руководством Венгрии, если это не союзник Путина, - Зеленский

Украина готова работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком, который хочет жить в мире с Украиной и не является союзником российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Антиукраинские настроения

Так, Зеленский подчеркнул, что сегодняшнее правительство Венгрии распространяет среди венгерского общества антиукраинские настроения.

"Это плохо для всех. Мы же соседи. Это плохо для экономики между государствами, для послевоенной экономики и бизнеса, торговых отношений, для отношений между нашими людьми. Когда такие отношения между соседями создаются искусственно, ничего хорошего в этом нет. Мы ни в коем случае не распространяем негатив, ненависть или неуважение ни к людям Венгрии, ни к национальным меньшинствам, которые являются гражданами нашего государства. И все это знают. В отличие от того, что происходит в Венгрии по инициативе сегодняшнего правительства", - подчеркнул президент.

Информационная ненависть

Зеленский отметил, что на уровне руководства Венгрии поставлены соответствующие задачи и распространяется ненависть.

"И это никто не скрывает. Информационная, медийная - ненависть повсюду. И такие шаги, как фактически захват в плен наших инкассаторов, - тоже об этом. Также дипломатические отношения, различные месседжи мы слышим. Мы даже не говорим о блокировании денег для Украины - двухлетней поддержки, блокировании 20-го санкционного пакета. (…) Это последовательная политика сегодняшнего руководства в Венгрии. Они просто постоянно ищут поводы, чтобы что-то заблокировать и немного поддержать Россию", - убежден президент.

Украина будет работать с любым руководством Венгрии

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может сказать, что будет, если или когда сменится руководство Венгрии. "Мы не влияем на этот выбор и не хотим этого делать. Мы не занимаемся какими-то политическими технологиями внутри Венгрии. Слышал соответствующие сообщения, но доказательств нет, это ложь. А "русские" политтехнологи этим занимаются. Они находятся на территории Венгрии и помогают сегодняшнему правительству в избирательном процессе", - отметил глава государства, добавив, что это внутренние венгерские вопросы и вопросы Европейского Союза.

"Мы будем работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком в Венгрии, который хочет работать, жить в мире с Украиной, не блокировать наш геополитический выбор, быть хорошими соседями. Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора", - подытожил президент.