Украина будет работать с любым руководством Венгрии, если это не союзник Путина, - Зеленский

Зеленский о Венгрии

Украина готова работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком, который хочет жить в мире с Украиной и не является союзником российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Антиукраинские настроения

Так, Зеленский подчеркнул, что сегодняшнее правительство Венгрии распространяет среди венгерского общества антиукраинские настроения.

"Это плохо для всех. Мы же соседи. Это плохо для экономики между государствами, для послевоенной экономики и бизнеса, торговых отношений, для отношений между нашими людьми. Когда такие отношения между соседями создаются искусственно, ничего хорошего в этом нет. Мы ни в коем случае не распространяем негатив, ненависть или неуважение ни к людям Венгрии, ни к национальным меньшинствам, которые являются гражданами нашего государства. И все это знают. В отличие от того, что происходит в Венгрии по инициативе сегодняшнего правительства", - подчеркнул президент.

Читайте: Страны Балтии давно "играют по нотам" Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу Украины, - Сийярто

Информационная ненависть

Зеленский отметил, что на уровне руководства Венгрии поставлены соответствующие задачи и распространяется ненависть.

"И это никто не скрывает. Информационная, медийная - ненависть повсюду. И такие шаги, как фактически захват в плен наших инкассаторов, - тоже об этом. Также дипломатические отношения, различные месседжи мы слышим. Мы даже не говорим о блокировании денег для Украины - двухлетней поддержки, блокировании 20-го санкционного пакета. (…) Это последовательная политика сегодняшнего руководства в Венгрии. Они просто постоянно ищут поводы, чтобы что-то заблокировать и немного поддержать Россию", - убежден президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Венгрии одобрил резолюцию, отвергающую членство Украины в ЕС

Украина будет работать с любым руководством Венгрии

В то же время Зеленский подчеркнул, что не может сказать, что будет, если или когда сменится руководство Венгрии. "Мы не влияем на этот выбор и не хотим этого делать. Мы не занимаемся какими-то политическими технологиями внутри Венгрии. Слышал соответствующие сообщения, но доказательств нет, это ложь. А "русские" политтехнологи этим занимаются. Они находятся на территории Венгрии и помогают сегодняшнему правительству в избирательном процессе", - отметил глава государства, добавив, что это внутренние венгерские вопросы и вопросы Европейского Союза.

Читайте: Украина ненавидит Венгрию и использует "чистый шантаж" для давления, - Сийярто

"Мы будем работать с любым руководством Венгрии, с любым человеком в Венгрии, который хочет работать, жить в мире с Украиной, не блокировать наш геополитический выбор, быть хорошими соседями. Мы готовы дружески работать, если этот человек не является союзником Путина, именно государства-агрессора", - подытожил президент.

Очевидно, пан живе в Ізраїлі?
15.03.2026 14:40 Ответить
Дивно, що потужно-незламна банда мародерів не подає в суд на Угорщину щодо повернення конфіскованих коштів. Очевидно, не все там так прозоро, як це розповідає зеленому племені дегенератів їх залізнояйцевий сонцесяйний вожак
15.03.2026 14:44 Ответить
ЄС теж мовчить, орбан таки зловив пейсатого на вивезенні грошей та золота з України
15.03.2026 14:47 Ответить
Потужно сказав - як відрізав. Тепер маєш право на маленький косяк - той, що у твоїй кишені, а не в українському бюджеті, не переплутай.
15.03.2026 14:35 Ответить
Літаки вже не летять бомбіть Орбана, віддай гроші та кредит на 90 млрд. Жартів не розумієшь, жиробасіна ти така.
15.03.2026 14:36 Ответить
Підтримую свого Президента,це Президент моєї країни!
15.03.2026 14:37 Ответить
Сильно сомневаюсь, шо в Израиле избрали бы такого президента).
15.03.2026 14:55 Ответить
Він не зрадник, але влада зіпсувала його. Зараз це дурний, впертий, марнославний диктатор. Він дуже боїться залишитися в історії, як той, хто підписав капітуляцію своєї країни. В результаті веде країну до повного краху.
15.03.2026 14:52 Ответить
Це не інтервю з журналістами, там не було жодного незалежного журналіста, жодного незручного чи несподіваного запитання.
Це пропагандистська вистава для бидла
15.03.2026 14:45 Ответить
А ти не думав як отримати 90 мільярдів євро що заблокувала Угорщина ,чи тобі байдуже ?
15.03.2026 14:46 Ответить
Чому всі забули , що сьогодні річниця битви на Червоному полі ?
Як раз можна і мадярам нагадати ...
15.03.2026 14:47 Ответить
Нагадати як вони перемогли? Навіщо?
15.03.2026 15:01 Ответить
Нагадати про окупацію мадярами Закарпаття !
15.03.2026 15:08 Ответить
Не потрібно їм ідеї підкидати. Вже і з Іраном воюємо. Третій фронт нам зовсім не потрібен.
15.03.2026 15:18 Ответить
Третій фронт вже і так є. Якби Київ впав у лютому 2022 то війська Унгрії, які стояли і чекали коли можна роздерти труп України, кинулись би з заходу вбивати українців як вони це робили під час Другої світової війни. Чому? Бо не були покарані за це як Німеччина.
15.03.2026 15:38 Ответить
Ні. Не кинулися б.
15.03.2026 15:56 Ответить
Так, Україна до тебе Голобородько і після тебе буде успішно працювати з любим урядом Угорщини. Ніхто не буде сусіду погрожувати і обзивати його за великий живіт. Криворізька дипломатія відійде назавжди в минуле, як велика ганьба України.
15.03.2026 14:48 Ответить
Із за дій Угорщини загинуло багато українців. Тут потрібно було розірвати дипломатичні відносини і визнати Унгрію союзником ворога як і Бляхоруссію. Іранського посла також треба поперти з Києва. Може хоч тоді Україну почнуть трохи поважати. Бо хто себе не поважає того не поважає ніхто.
15.03.2026 15:13 Ответить
Зміюка підколодна. Вже пізно шось казати - уся Венгрія укліяна твоїми пакатами, а не уйла, і ворог для мад'яр саме ти.
15.03.2026 14:55 Ответить
Так ти правий, українці ворог мадяр як і під час Другої світової війни коли мадяр навіть в полон не брали за звірства проти мирняка гірші ніж робили німці.
15.03.2026 15:06 Ответить
Там вже, як і у нас, не залишилось жодного живого свідка тих подій - може всеж таки жити майбутьнім, як кажуть мудрі люди, ну в крайньому випадку ********.
15.03.2026 15:13 Ответить
Нема значення залишаються свідки злочину чи ні злочин повинен бути визнаний і не забутий. Ізраїль тут правильно робить що про Холокост не забув. Ти пропонуєш українцям забути замордованих українців бо свідків не залишилося це покривання злочину геноциду. Чим ти краще за злочинців?
15.03.2026 15:20 Ответить
Унгрія укліяна пакатами з фейсом Зеленського навіть більше ніж Північна корея плакатами з мордою Хомяка. Зеленський Бох Унгрії. Унгрія пробила дно бо такого не робила ні одна країна в світі навіть росія.
15.03.2026 15:03 Ответить
Прикольно буде коли через місяць з'ясується , що в Угорщині , на виборах , переміг не Орбан чи Мадьяр , а Зеленський !
15.03.2026 15:10 Ответить
Точно так Жаба орбан і говорить своїм виборцям, Зеленський або я. 🤣Це мені розповів колега мадяр який приїхав з Унгарії.
15.03.2026 15:24 Ответить
15.03.2026 15:22 Ответить
Перший раз бачу. Один почерк. Сема Могилевич попрацював і тут.
15.03.2026 15:30 Ответить
Який Володя молодець!
За Україну і сусідів переживає!
А найбільше переживає за гроші та золото!

Коли закінчиться війна і Володя "пролетить" на перших повоєнних виборах, то Усейн Болт позаздрить швидкості, з якою Зеленський буде втікати з України.
Бо Зеленський патріот!!!
15.03.2026 15:14 Ответить
Вова своєю черговою балаканиною знову підвищує рейтинг товстодупого Вітька.
15.03.2026 15:28 Ответить
А хто союзник путіна-то він сам особисто визначатиме.
Хоча,що тут неясного: хто проти зе-той агентпутіна,як тут,так і закордоном.Тільки не алі-баба.
15.03.2026 16:09 Ответить
 
 