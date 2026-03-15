Ідея мобілізації нардепів: Веніславський прокоментував слова Зеленського про відправлення депутатів на фронт

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував дискусію щодо можливої мобілізації народних депутатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі Radio NV.

За словами парламентаря, подібні заяви мають політичний характер і навряд чи здатні вплинути на мотивацію народних депутатів до роботи у Верховній Раді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Веніславський назвав заяви про мобілізацію депутатів політичними

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливість обговорення законопроєкту щодо мобілізації народних депутатів, Веніславський наголосив, що в умовах воєнного стану припинити повноваження Верховної Ради неможливо.

"Будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді, я думаю, – це політичні заяви", – зазначив Веніславський.

Він висловив сумнів, що подібні ініціативи можуть реально підвищити мотивацію парламентарів до активнішої роботи.

Також читайте: У Вінниці створять 31 мобільну групу для вручення повісток

Депутат закликав до системного діалогу між владою

На думку Веніславського, головною проблемою нині є відсутність системного діалогу між ключовими гілками влади. Йдеться про взаємодію між парламентом, урядом та Офісом президента.

За словами депутата, важливо обговорювати необхідність ухвалення певних рішень і пояснювати причини, через які вони приймаються навіть в умовах бюджетного дефіциту.

Також Веніславський зазначив, що формально парламентська коаліція зберігається відповідно до списочного складу депутатів.

Водночас, за його словами, народні депутати мають право голосувати відповідно до власних переконань і не зобов’язані підтримувати всі рішення коаліції.

Раніше Зеленський заявив, що депутати повинні працювати у Раді або йти на фронт. "Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - зазначив президент.

Також читайте: Зеленський - остання людина, від якої нам потрібна допомога, - Трамп