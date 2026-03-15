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Новини Мобілізація в Україні
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Ідея мобілізації нардепів: Веніславський прокоментував слова Зеленського про відправлення депутатів на фронт

Веніславський про мобілізацію нардепів

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський прокоментував дискусію щодо можливої мобілізації народних депутатів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в ефірі Radio NV.

За словами парламентаря, подібні заяви мають політичний характер і навряд чи здатні вплинути на мотивацію народних депутатів до роботи у Верховній Раді.

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Веніславський назвав заяви про мобілізацію депутатів політичними

Коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливість обговорення законопроєкту щодо мобілізації народних депутатів, Веніславський наголосив, що в умовах воєнного стану припинити повноваження Верховної Ради неможливо.

"Будь-які заяви щодо якихось негативних наслідків для депутатів, якщо вони перестануть працювати у Верховній Раді, я думаю, – це політичні заяви", – зазначив Веніславський.

Він висловив сумнів, що подібні ініціативи можуть реально підвищити мотивацію парламентарів до активнішої роботи.

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Депутат закликав до системного діалогу між владою

На думку Веніславського, головною проблемою нині є відсутність системного діалогу між ключовими гілками влади. Йдеться про взаємодію між парламентом, урядом та Офісом президента.

За словами депутата, важливо обговорювати необхідність ухвалення певних рішень і пояснювати причини, через які вони приймаються навіть в умовах бюджетного дефіциту.

Також Веніславський зазначив, що формально парламентська коаліція зберігається відповідно до списочного складу депутатів.

Водночас, за його словами, народні депутати мають право голосувати відповідно до власних переконань і не зобов’язані підтримувати всі рішення коаліції.

  • Раніше Зеленський заявив, що депутати повинні працювати у Раді або йти на фронт. "Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", - зазначив президент. 

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Автор: 

ВР (15180) депутат (1895) Зеленський Володимир (28128) мобілізація (3454) Веніславський Федір (309)
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Топ коментарі
+32
А тричі ухилянт Зеленський не хоче відправити себе на фронт?
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15.03.2026 19:41 Відповісти
+24
Як казав один зелений пропагандист - ви що, й* обнулись? - коли його запитали чого він не йде на фронт.
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15.03.2026 19:41 Відповісти
+24
Думка про те що окрім зеленського немає кому очолити країну,може прийти тількі в порожню макітру безмозглого імбецила.Ну і наратив про " може ти приїдеш,а що ти пропонуєш і тд" з тієї ж катигорії безмозгих,тупих запитань.
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15.03.2026 20:17 Відповісти

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