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Новини Мобілізація в Україні
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У Вінниці створять 31 мобільну групу для вручення повісток

У Вінниці повістки носитимуть під двері квартир

У Вінниці планують запровадити мобільні групи для вручення повісток військовозобов’язаним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Документ передбачає організацію побудинкового обходу мешканців міста та громади.

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У громаді створять 31 мобільну групу

Згідно з розпорядженням, для виконання завдань буде сформовано 31 мобільну групу. Їхній склад залежатиме від типу житлової забудови.

У приватному секторі працюватимуть 20 груп, до яких увійдуть представник квартального комітету, поліцейський та працівник територіального центру комплектування.

Для багатоповерхових будинків із керуючими компаніями створено 7 груп. До них входитимуть представники компаній-управителів, поліції та ТЦК та СП.

Окремо передбачена одна група для будинків, де створені ОСББ. До її складу входитимуть представник міського відділу з розвитку ОСББ, представник об’єднання співвласників, а також поліція і ТЦК.

Ще три групи працюватимуть у старостинських округах. До них залучать представників старостатів, департаменту цивільного захисту та правоохоронців.

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Повістки вручатимуть під підпис

У документі зазначено, що повістку мають вручати особисто громадянину під підпис. У випадку, якщо людина відсутня вдома або відмовляється приймати документ, члени мобільної групи складатимуть відповідний акт.

Також міська влада може організувати надсилання повісток рекомендованими листами з повідомленням про вручення, якщо надійде відповідне доручення від територіального центру комплектування.

У розпорядженні зазначено, що відповідальні структури міської ради, старости та представники органів самоорганізації населення повинні щоденно звітувати про проведену роботу. Про факти вручення повісток або відмови від їх отримання необхідно повідомляти негайно.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на одного із заступників міського голови.

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Автор: 

Вінниця (670) Вінницька область (1169) мобілізація (3450) повістка (194) ТЦК та СП (1214) Вінницький район (69)
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Топ коментарі
+23
повісти всже давно всім вручені через Укрпошту, а це вже якась ***** нездорова
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11.03.2026 18:53 Відповісти
+23
По скільки там чоловік буде в тих групах? По десять? Якщо 10×31 це вийде 310 чоловік тільки в одному місті! "Нікому воювати"..
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11.03.2026 18:54 Відповісти
+18
'Представники громадськості' - це тітушки?

Бо в Одесі серед таких 'представників громадськості' місцеві якось впізнали бандита.
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11.03.2026 19:00 Відповісти
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Кількість нафронтниць і зелено-вьетнамської ботви зашкалює!
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11.03.2026 23:02 Відповісти
То нехай вручать повістки Гнойсману, Моргунову, гнойсмановським стратегам і недодепутатам містячковим, які тільки розкрадають місто. Гниди
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12.03.2026 06:39 Відповісти
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