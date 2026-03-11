У Вінниці створять 31 мобільну групу для вручення повісток

У Вінниці планують запровадити мобільні групи для вручення повісток військовозобов’язаним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розпорядженні міського голови.

Документ передбачає організацію побудинкового обходу мешканців міста та громади.

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У громаді створять 31 мобільну групу

Згідно з розпорядженням, для виконання завдань буде сформовано 31 мобільну групу. Їхній склад залежатиме від типу житлової забудови.

У приватному секторі працюватимуть 20 груп, до яких увійдуть представник квартального комітету, поліцейський та працівник територіального центру комплектування.

Для багатоповерхових будинків із керуючими компаніями створено 7 груп. До них входитимуть представники компаній-управителів, поліції та ТЦК та СП.

Окремо передбачена одна група для будинків, де створені ОСББ. До її складу входитимуть представник міського відділу з розвитку ОСББ, представник об’єднання співвласників, а також поліція і ТЦК.

Ще три групи працюватимуть у старостинських округах. До них залучать представників старостатів, департаменту цивільного захисту та правоохоронців.

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Повістки вручатимуть під підпис

У документі зазначено, що повістку мають вручати особисто громадянину під підпис. У випадку, якщо людина відсутня вдома або відмовляється приймати документ, члени мобільної групи складатимуть відповідний акт.

Також міська влада може організувати надсилання повісток рекомендованими листами з повідомленням про вручення, якщо надійде відповідне доручення від територіального центру комплектування.

У розпорядженні зазначено, що відповідальні структури міської ради, старости та представники органів самоорганізації населення повинні щоденно звітувати про проведену роботу. Про факти вручення повісток або відмови від їх отримання необхідно повідомляти негайно.

Контроль за виконанням цього рішення покладено на одного із заступників міського голови.

Раніше повідомлялося, що візит до ТЦК відтепер можна спланувати через "Резерв+".

Також ми писали, що у застосунку "Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану.

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