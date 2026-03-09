Візит до ТЦК відтепер можна спланувати через "Резерв+", - Міноборони

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Переваги електронної черги

У відомстві зазначили, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

не стояти в чергах;

бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

скасувати запис або залишити відгук;

отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

У Міноборони додали, що запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану.

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