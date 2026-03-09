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Візит до ТЦК відтепер можна спланувати через "Резерв+", - Міноборони
Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Переваги електронної черги
У відомстві зазначили, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:
- обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
- не стояти в чергах;
- бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
- скасувати запис або залишити відгук;
- отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.
Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.
У Міноборони додали, що запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.
Топ коментарі
+13 Григорий Сковорода #400648
показати весь коментар09.03.2026 18:15 Відповісти Посилання
+7 Олександр Петров #550901
показати весь коментар09.03.2026 19:25 Відповісти Посилання
+4 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар09.03.2026 18:43 Відповісти Посилання
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Аби тільки продовжували абонемент економічного бронювання ( ЗАО "дай дяді на лапу" )