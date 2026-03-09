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Візит до ТЦК відтепер можна спланувати через "Резерв+", - Міноборони

візит до центрів комплектування відтепер доступний за записом у "Резерв+"

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Переваги електронної черги 

У відомстві зазначили, що електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

  • обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
  • не стояти в чергах;
  • бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
  • скасувати запис або залишити відгук;
  • отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

У Міноборони додали, що запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

  • Раніше повідомлялося, що у застосунку "Резерв+" запустили відстрочку для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану.

Читайте також: Без візиту до ТЦК: відтепер стати на військовий облік можна у Резерв+

Автор: 

візит (1772) Міноборони (7877) ТЦК та СП (1212) Резерв+ (129)
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Топ коментарі
+13
обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні та бусік з мордоворотами в балаклавах приїде до тебе у квартиру
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09.03.2026 18:15 Відповісти
+7
...ну просто все для людей... і в зручний для вас час, і абсолютно безкоштовно, і ВЛК за 2 хвилинки...
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09.03.2026 19:25 Відповісти
+4
Цифрова бусифікація 2.0 Т-технологічно😂😂😂
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09.03.2026 18:43 Відповісти
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Давно б так - приємно та зручно.
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09.03.2026 18:15 Відповісти
...ну просто все для людей... і в зручний для вас час, і абсолютно безкоштовно, і ВЛК за 2 хвилинки...
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09.03.2026 19:25 Відповісти
обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні та бусік з мордоворотами в балаклавах приїде до тебе у квартиру
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09.03.2026 18:15 Відповісти
Лучше проверьте работу ВЛК, почему не соблюдается время назначенное в резерв+ для прохождения мед. осмотра? В ВЛК вообще куй забили на ту очередь и "осматривают" только привезенных тцк на бусах, некоторые не могут попасть уже по пол-года.
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09.03.2026 18:25 Відповісти
Головне що не прийдеться стояти в чергах...Ухилянти цього дуже не *******...
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09.03.2026 18:41 Відповісти
Цифрова бусифікація 2.0 Т-технологічно😂😂😂
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09.03.2026 18:43 Відповісти
А якщо сервіс тимчасово недоступний, завжди на допомогу прийде застосунок БУСІК+.
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09.03.2026 19:45 Відповісти
Вибирати зупинку, куди буса сама заїде ? Все для людей
Аби тільки продовжували абонемент економічного бронювання ( ЗАО "дай дяді на лапу" )
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09.03.2026 20:34 Відповісти
Достойное обслуживание, приятные люди. Безопасная и комфортная доставка в пункт назначения. Оформление платиновой и золотой брони прямо на месте и за пол часа.
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09.03.2026 21:00 Відповісти
 
 