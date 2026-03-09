РУС
Визит в ТЦК отныне можно спланировать через "Резерв+", - Минобороны

визит в центры комплектования отныне доступен по записи в "Резерв+"

Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Преимущества электронной очереди 

В ведомстве отметили, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:

  • выбирать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне;
  • не стоять в очередях;
  • видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
  • отменить запись или оставить отзыв;
  • получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

В Минобороны добавили, что запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

  • Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.

Читайте также: Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в Резерв+

визит (557) Минобороны (1803) ТЦК (759) Резерв+ (85)
Давно б так - приємно та зручно.
09.03.2026 18:15 Ответить
...ну просто все для людей... і в зручний для вас час, і абсолютно безкоштовно, і ВЛК за 2 хвилинки...
09.03.2026 19:25 Ответить
обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні та бусік з мордоворотами в балаклавах приїде до тебе у квартиру
09.03.2026 18:15 Ответить
щоб конкуренти не перехватили...
09.03.2026 18:18 Ответить
Лучше проверьте работу ВЛК, почему не соблюдается время назначенное в резерв+ для прохождения мед. осмотра? В ВЛК вообще куй забили на ту очередь и "осматривают" только привезенных тцк на бусах, некоторые не могут попасть уже по пол-года.
09.03.2026 18:25 Ответить
Головне що не прийдеться стояти в чергах...Ухилянти цього дуже не *******...
09.03.2026 18:41 Ответить
Цифрова бусифікація 2.0 Т-технологічно😂😂😂
09.03.2026 18:43 Ответить
А якщо сервіс тимчасово недоступний, завжди на допомогу прийде застосунок БУСІК+.
09.03.2026 19:45 Ответить
 
 