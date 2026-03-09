Визит в ТЦК отныне можно спланировать через "Резерв+", - Минобороны

Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Преимущества электронной очереди

В ведомстве отметили, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:

выбирать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне;

не стоять в очередях;

видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;

отменить запись или оставить отзыв;

получать напоминания в виде push-уведомлений.

В то же время сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.

В Минобороны добавили, что запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.

