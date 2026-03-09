Визит в ТЦК отныне можно спланировать через "Резерв+", - Минобороны
Военнообязанные, призывники и резервисты отныне могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение "Резерв+".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Преимущества электронной очереди
В ведомстве отметили, что электронная очередь в ТЦК и СП дает пользователям возможность:
- выбирать удобную дату и время визита за несколько кликов в смартфоне;
- не стоять в очередях;
- видеть свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи;
- отменить запись или оставить отзыв;
- получать напоминания в виде push-уведомлений.
В то же время сервис помогает работникам ТЦК и СП лучше планировать работу: все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным.
В Минобороны добавили, что запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди.
