В Резерв+ появилась отсрочка для многодетных родителей независимо от семейного положения

В приложении "Резерв+" запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

имеют троих или более детей до 18 лет – все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;

не являются должниками по уплате алиментов – то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

"Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно", - рассказали в ведомстве.

Читайте также: В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении "Резерв+".

Система автоматически проверит основания через государственные реестры.

Если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

В Минобороны подчеркнули, что процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Читайте также: Резерв+ запустил отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность

Доступны уже 11 типов онлайн-отсрочек

Также в министерстве напомнили, что сейчас в "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

Читайте также: Мобилизация через Резерв+: многодетные родители смогут оформить отсрочку без привязки к семейному положению