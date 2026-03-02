В Резерв+ появилась отсрочка для многодетных родителей независимо от семейного положения
В приложении "Резерв+" запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений", - говорится в сообщении.
Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:
- имеют троих или более детей до 18 лет – все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;
- не являются должниками по уплате алиментов – то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
- имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.
"Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно", - рассказали в ведомстве.
Как получить отсрочку онлайн
- Подайте запрос в приложении "Резерв+".
- Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
- Если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.
В Минобороны подчеркнули, что процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Доступны уже 11 типов онлайн-отсрочек
Также в министерстве напомнили, что сейчас в "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
