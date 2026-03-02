РУС
В Резерв+ появилась отсрочка для многодетных родителей независимо от семейного положения

Новое обновление "Резерв+": онлайн-отсрочка для многодетных родителей

В приложении "Резерв+" запустили отсрочку для многодетных родителей независимо от семейного положения.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны продолжает расширять перечень отсрочек от мобилизации, которые можно оформить в приложении Резерв+. Это упрощает жизнь гражданам, которые хотят воспользоваться правом на отсрочку, и снимает дополнительную нагрузку с государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Теперь подать запрос онлайн могут военнообязанные, которые:

  • имеют троих или более детей до 18 лет – все рожденные в Украине; учитываются дети независимо от семейного положения: рожденные в одном или разных браках или вне брака;
  • не являются должниками по уплате алиментов – то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;
  • имеют корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, РНОКПП) в государственных реестрах.

"Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по уплате алиментов превышает три месяца, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию и погасить долг по алиментам, после чего подать запрос повторно", - рассказали в ведомстве. 

Как получить отсрочку онлайн

  • Подайте запрос в приложении "Резерв+".
  • Система автоматически проверит основания через государственные реестры.
  • Если основания подтверждаются – отсрочка предоставляется автоматически, а информация о ней появляется в электронном военно-учетном документе.

В Минобороны подчеркнули, что процесс полностью автоматизирован, без справок, бумажных заявлений и визитов в ТЦК или ЦНАП. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Доступны уже 11 типов онлайн-отсрочек

Также в министерстве напомнили, что сейчас в "Резерв+" доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить быстро и без бюрократии, для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.

... отак і демографія покращиться!
02.03.2026 21:37 Ответить
Новый квест для маминих черешеньок....знайди трьох своїх байстрюків
02.03.2026 21:39 Ответить
На Чикагському фронті без змін?
02.03.2026 22:04 Ответить
 
 