1 971 42

Резерв+ запустил отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность

Еще больше автоматизации: в Резерв+ появилась новая онлайн-услуга для военнообязанных

Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку в приложении Резерв+, которую могут получить военнообязанные, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Процесс полностью автоматизирован, а решение появляется в военно-учетном документе за несколько минут или часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
  3. Если основания подтверждаются — отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

  • актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;
  • корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАГС);
  • в актовой записи о рождении должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны — нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через Резерв+.

Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

Сейчас в Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить прозрачно, быстро и без бюрократии. Для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.

+5
так це давно так. бо справа не в інвалідності а в тому що здоровий бугай виїздить за кордон "по догляду" за братом-інвалідом. при тому що брат інвалід може самостійно пересуватися хоч і з проблемами, сам їздить на машині, сам працює, має здорову дружину і здорових батьків.
То про яку мобілізацію можна говорити в таких умовах вічного корупційного квартало-шапіто?
28.11.2025 14:53 Ответить
+4
Ахренеть! Поверьте мне, врачу с 40ка летним стажем, призывать будет теперь вообще некого.
28.11.2025 14:42 Ответить
+3
тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?

раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби.
28.11.2025 14:57 Ответить
Комментировать
Ахренеть! Поверьте мне, врачу с 40ка летним стажем, призывать будет теперь вообще некого.
28.11.2025 14:42 Ответить
так це давно так. бо справа не в інвалідності а в тому що здоровий бугай виїздить за кордон "по догляду" за братом-інвалідом. при тому що брат інвалід може самостійно пересуватися хоч і з проблемами, сам їздить на машині, сам працює, має здорову дружину і здорових батьків.
То про яку мобілізацію можна говорити в таких умовах вічного корупційного квартало-шапіто?
28.11.2025 14:53 Ответить
тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?

раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби.
28.11.2025 14:57 Ответить
я недавно в Туреччину їздив. Офіційно. У відпустку.

якщо ти вважаєш себе рабом тільки тому що сидиш безвилазно у мамки під спідницею - це твої власні психічні проблеми, запишись до спеціаліста хоча б онлайн - і тобі обов'язково допоможуть.
28.11.2025 15:00 Ответить
офіційно? ти чиновник чи в погонах ходиш?
прокурор? тцкашнік? провладний блохер? чи "валантьор"?
може просто брехло?
28.11.2025 15:03 Ответить
я військовослужбовець ЗСУ з березня 2022, добровільно мобілізувався.

що ще раба цікавить ?
28.11.2025 15:09 Ответить
оце ти міцний. 4 роки на фронті? моя повага!
як там ужгородський фронт?
28.11.2025 15:12 Ответить
На фронті був рік. Тепер в тилу. Служу в "технологічній" частині, за своєю спеціальністю. Можу виїздити за кордон. Одна біда - ЗП в 10 раз менша за ринкову. Ну але ж я не раб, а вільний громадянин - то мушу чимось жертвувати на загальне благо.
28.11.2025 15:28 Ответить
так і пиши одразу що ти тиловий.

я теж можу виїжджати, і що тепер?
28.11.2025 15:30 Ответить
раб який може виїжджати? це щось цікаве. А ти як виїжджаєш? Інвалід дитинства? Заброньований?
28.11.2025 15:41 Ответить
так я не раб
28.11.2025 15:42 Ответить
а хто? в якій якості ти виїзний?
28.11.2025 15:46 Ответить
"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав - це його проблеми", - заявив Камельчук. Джерело: https://censor.net/ua/v3587496
28.11.2025 15:48 Ответить
Ти з цим Камельчуком отак погранцям і заявив?
Чи ти насправді нікуди не виїжджав а просто "можеш" ?
28.11.2025 15:53 Ответить
так, я не виїжджав, вважаю що зараз є більш важливі речі куди витратити гроші (у нас повномастабна війна і воїнам багато чого потрібно), а не на ****** в туреччині. ти ж, я бачу, іншої думки.
28.11.2025 15:58 Ответить
якщо ти не виїжджав то нащо ****** про те що можеш виїздити?
А яким таким воїнам ти допомагаєш? Ти хотів напевне написати - рабам?
28.11.2025 16:03 Ответить
****** тут ти. якщо я щось стверджую, то це так і є.

я не називав ВОЇНІВ ЗСУ рабами, може тільки таких як ти тилових щурів з рабською душею.
28.11.2025 16:05 Ответить
та ні, ти ********** вже конкретно. ))

"тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?
раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби. "

Кого в конкретно в цій фразі ти назвав рабом?
Цивільних яких не пускають за кордон?
Чи військових, яким можуть примусово зробити цивільного?

Якщо перших - перше то чому не вважає себе самого рабом? (ти так само не можеш нікуди виїхати, це ж зрозуміло)

Якщо других - то чому ************ що не називав їх рабами тепер?
28.11.2025 16:15 Ответить
ти дурачок? конкретно ТЕБЕ я назвав рабом, бо ти в душі раб
28.11.2025 16:16 Ответить
Дивись, тупень: ти стверджував що я - раб, тому що я хочу щоб і в мене були (власні) РАБИ. То кого конкретно в цій ситуації ти бачив моїми рабами?
Цивільних, війькових... кого? ))
28.11.2025 16:20 Ответить
звідки я знаю, кого ти хочеш в рабство загнати?
28.11.2025 16:31 Ответить
У многих тоже специальность, только не получается у них ,почему то, перевестись служить в тыл после года службы на "0". Наверное вы большой талант в своей сфере деятельности.
28.11.2025 15:37 Ответить
Коли я ще був стрільцем в батальйон то десь за рік зустрів наших зв'язківців і спитав в них як так сталось що в нас однакова освіта і професія але вони у зв'язку а я в лінійній роті. Тоді вони спитали мене коли я прийшов - я сказав що в березні. А вони сказали що в лютому.
Це не абсолютна формула але часто вона спрацьовує.
До того як потрапити сюди мені ще довго відношення в БПЛАшники завертали назад.
28.11.2025 15:45 Ответить
Знаємо ми вас "врачєй". Якби ви не відмазували за гроші мажорів, роблячи з них інвалідів, а дійсно хворих не зцілювали взмахом пєра, то ми вже і кацапів могли б перемогти.
28.11.2025 14:56 Ответить
А шо це міняє глобально від того як було і як вплинє на то що "призывать будет теперь вообще некого"??? Цеж не добавили нову якусь причину для відстрочки чи броні.

До цього люди просто йшли і робили те саме вручну. Зараз же автоматізовано тіж данні з реестру, а не папірці з усіляких держконтор тягнути і збирати людині яка має право.

Це тільки прибирання ще одної корупційної ланки щодо брудних тцк-ків і кормушки для адвокатів, плюс буде зменшення людей під тцк де порою іншим можно і не дочекатися черги для вирішення свого питання.
28.11.2025 15:08 Ответить
Так а хто воювати буде?!!
Кругом самі заброньовані та відстрочені!
показать весь комментарий
28.11.2025 14:59 Ответить
ти
28.11.2025 15:09 Ответить
З а в а л и с в і й п і з д а к, тварино!
28.11.2025 15:14 Ответить
ну, не хочеш, не воюй. буряти будуть раді
28.11.2025 15:14 Ответить
Чорт, я в піхоті ЗСУ з квітня 22-го.
Бажав би такого "борцуна з ТЦК", як ти, бачити поруч!
28.11.2025 15:18 Ответить
я про тцк нічого не писав. це ти про тцк пишеш.

Yuri I #427530 теж з 22 року воює. красавчики ви.

у мене всі знайомі хто з 22-23 років пішли на фронт, вже не з нами. ну ти поняв, який ти вояка.
28.11.2025 15:21 Ответить
"у мене знайомі"...
А сам шо, мамка не пустила чи пласкостопіє?
Ти ще відчиняєшь свій вонючий ****@к що хтось "не з нами".
У мене такі "знайомі", як ти, з початку повномасштабки с'їблися за кордон або в п'ятдесят рочків пішли вчитися на фізвоспи чи одружилися на бабках-інвалідках. Або сидять, під@ри, безвилазно по хатах під піхвою дружин або мамок і на вулицю вийти сцутьця, бо - ТЕЦЕКА!
28.11.2025 15:31 Ответить
я хотів на твою посаду влаштуватись, тиловою крисою, але ти заплатив кому треба, і мене не взяли.
28.11.2025 15:32 Ответить
Кидай дані, я допоможу влаштуватися.
Безплатно.
Будеш як я, по 130 000 отримувати, а, якщо місяць+ добре попрацюєшь, то й всі 200 000!
Не бійся, Бембі!
28.11.2025 15:45 Ответить
ох ти й *********. з окопа пишеш? чи штабна криса, виписуєш собі бойові за 100 км від фронта?
28.11.2025 15:46 Ответить
Давай до мене, Чумаходе!
І ти собі будеш виписувати!
28.11.2025 15:50 Ответить
не хочу бути полупокером як ти.
28.11.2025 15:59 Ответить
Ти як бачу з дивану потужьо воюєш!
28.11.2025 15:26 Ответить
Чуваче!
Кидай свої дані в приват, я тобі зкину письмову згоду на "мій диван"...
28.11.2025 15:32 Ответить
ой які всі обурені. а чи всі з вас зараз в пікселі?
звісно є купа людей що купила інвалідність, звісно є ті хто зловживає цим станом.
от знаю особисто ситуацію. Чоловік, в дитинстві вирізана більша частина легені, мав інвалідність до 2010 року, потім гарно влаштувався на роботу, і вирішив що не буде вже з держави нічого просити. ВЛК признало придатним до служби в тцк та сп і так далі (з однією легенею). І є його мама - інвалід 2 гр. пожиттєво, титанові конструкції в хребті, колінах, самотня, пенсіонерка. І ось цей чоловік, 40+, має сім.ю, дітей, працює, утримує і свою родину, і маму. але ззовні по ньому не скажеш що він слабий..
то треба його заганяти в армію? і семеро людей що він утримує лишати на кого? на вас, коментатори?
28.11.2025 15:12 Ответить
А мені недавна бабку-інвалідку продавали.
Кажуть 10 000 у.є. і можеш одружуватися.
Старі знайомі, не знали що я в ЗСУ.
Звісно, треба розбиратися в кожному конкретному випадку.
Разом з тим слід суттєво посилити покарання за всіляки ухилянтськи схеми, щоб і думки не було зловживати або схєматозити.
28.11.2025 15:38 Ответить
А скільки стареньких людей не мають змогу навіть доїхати до тої комісії щоб оформити інвалідність.
28.11.2025 15:42 Ответить
 
 