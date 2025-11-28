Резерв+ запустил отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность
Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку в приложении Резерв+, которую могут получить военнообязанные, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Процесс полностью автоматизирован, а решение появляется в военно-учетном документе за несколько минут или часов.
об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении Резерв+.
- Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
- Если основания подтверждаются — отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.
Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Сейчас услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.
Чтобы система смогла подтвердить основания:
- актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;
- корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАГС);
- в актовой записи о рождении должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.
Если данные не актуальны — нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через Резерв+.
Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.
Сейчас в Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить прозрачно, быстро и без бюрократии. Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
