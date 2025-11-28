Резерв+ запустил отсрочку для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность

Минобороны запустило новую онлайн-отсрочку в приложении Резерв+, которую могут получить военнообязанные, ухаживающие за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Процесс полностью автоматизирован, а решение появляется в военно-учетном документе за несколько минут или часов.

об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система автоматически проверит данные в государственных реестрах. Если основания подтверждаются — отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Сейчас услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или реестре Пенсионного фонда;

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ДРАГС);

в актовой записи о рождении должен быть указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны — нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через Резерв+.

Предоставленная отсрочка будет автоматически продлеваться — это предусмотрено новым порядком, действующим с 1 ноября 2025 года.

Сейчас в Резерв+ уже доступны 11 типов онлайн-отсрочек, которые можно оформить прозрачно, быстро и без бюрократии. Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет супруга (супругу) с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

