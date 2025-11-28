Резерв+ запустив відстрочку для тих, у кого один із батьків має інвалідність
Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+, яку можуть отримати військовозобов’язані, що доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи. Процес повністю автоматизований, а рішення з’являється у військово-обліковому документі за кілька хвилин чи годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку Резерв+.
- Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
- Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.
Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.
Щоб система змогла підтвердити підстави:
- актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
- коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
- в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.
Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.
Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.
Наразі у Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії. Для таких категорій:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
- батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
- жінки та чоловіки військових з дитиною;
- батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- студенти, аспіранти;
- працівники вищої та профосвіти.
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То про яку мобілізацію можна говорити в таких умовах вічного корупційного квартало-шапіто?
раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби.
якщо ти вважаєш себе рабом тільки тому що сидиш безвилазно у мамки під спідницею - це твої власні психічні проблеми, запишись до спеціаліста хоча б онлайн - і тобі обов'язково допоможуть.
прокурор? тцкашнік? провладний блохер? чи "валантьор"?
може просто брехло?
що ще раба цікавить ?
як там ужгородський фронт?
я теж можу виїжджати, і що тепер?
Чи ти насправді нікуди не виїжджав а просто "можеш" ?
А яким таким воїнам ти допомагаєш? Ти хотів напевне написати - рабам?
я не називав ВОЇНІВ ЗСУ рабами, може тільки таких як ти тилових щурів з рабською душею.
"тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?
раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби. "
Кого в конкретно в цій фразі ти назвав рабом?
Цивільних яких не пускають за кордон?
Чи військових, яким можуть примусово зробити цивільного?
Якщо перших - перше то чому не вважає себе самого рабом? (ти так само не можеш нікуди виїхати, це ж зрозуміло)
Якщо других - то чому ************ що не називав їх рабами тепер?
Цивільних, війькових... кого? ))
У нас в країні є Конституція, це фактично є договір між державою і народом, хто й що повинен робити і які вигоди кожен отримає.
якщо держава порушила договір, то я як вільна людина теж можу не виконувати цей договір якщо не захочу.
а якщо держава виконує договір, то і я як вільна людина повинен виконувати договір на який погодився.
тобі рабу це не зрозуміло.
а твої маніпуляції "проживання чоловіків призовного віку в Україні під час війни без права виїзду чи служба в ЗСУ" - засунь собі туди, чим ти думаєш,раб
Якщо ти не раб тому що ти забив болт на свої конституційні обов'язки - тоді всі решта хто не забив і погодився на обмеження, виходить, що є рабами, правильно?
якщо держава порушила договір, то я як вільна людина теж можу не виконувати цей договір якщо не захочу.
а якщо держава виконує договір, то і я як вільна людина повинен виконувати договір на який погодився.
То про що ти власне верещиш, нераб? Про те що твій вільний дух не давав тобі прочитати що ж там написано в колективному договорі між тобою і державою Україна )
Відсутність верховенства права
Недостатній захист прав і свобод громадян
достатньо? чи ще дописати? ти гірше за кацапів, по духу ти раб, і ще й хочеш, щоб у нас була держава рабів і дворян
От у американців в Декларації незалежності прописане право на повстання в разі якщо уряд порушую гарантовані права і свободи. У нас нічого такого не прописано. Але, зауваж - право на ПОВСТАННЯ. А не право ховатись у жінки під спідницею і називати всіх хто так не робить рабами.
Різницю ж не треба пояснювати, я сподіваюсь?
я тобі конкретно скинув номера статей Конституції, які були тупо знищені зельоними підарами, а тобі ще потрібно знати, чи влаштовувало мене щось до 22 року?
Тому що виходить так що до 24.02.22 ти абсолютно ніяк не проявляв свій протест проти
невиконання владою, на твою думку, своїх зобов'язань відносно тебе.
А після 24.02.22 ти обрав ти єдину форму протесту яка ніяк не шкодить зеленій владі, зате саботує захист країни і її народу і тим самим підігрує її ворогам.
Це так ведуть себе нераби? Ніяк не протидіють владі яка їх не влаштовує і підводять своїх співвітчизників в скрутну хвилину?
ти перший раб-клоун якого я тут зустрів.
я зараз в ЗСУ, чи ні?
я взагалі в Україні, чи ні?
я взагалі людина, чи марсіанин?
Порядна людина за час такої довгої переписки давно би окреслили хто вона і що вона.
Ти ж вертиш сракою як дешева хвойда, ліпиш одну відмазку за іншою і на жодне питання прямо не відповів.
Тож повір, мені все про тебе давно зрозуміло))
Я таких нерабів як ти тут щодня цілими отарами в стійло заганяю)
я ржу
клоун-раб жжот
Але твої смішні вихляння говорять самі за себе.
Це не абсолютна формула але часто вона спрацьовує.
До того як потрапити сюди мені ще довго відношення в БПЛАшники завертали назад.
До цього люди просто йшли і робили те саме вручну. Зараз же автоматізовано тіж данні з реестру, а не папірці з усіляких держконтор тягнути і збирати людині яка має право.
Це тільки прибирання ще одної корупційної ланки щодо брудних тцк-ків і кормушки для адвокатів, плюс буде зменшення людей під тцк де порою іншим можно і не дочекатися черги для вирішення свого питання.
Кругом самі заброньовані та відстрочені!
Бажав би такого "борцуна з ТЦК", як ти, бачити поруч!
Yuri I #427530 теж з 22 року воює. красавчики ви.
у мене всі знайомі хто з 22-23 років пішли на фронт, вже не з нами. ну ти поняв, який ти вояка.
А сам шо, мамка не пустила чи пласкостопіє?
Ти ще відчиняєшь свій вонючий ****@к що хтось "не з нами".
У мене такі "знайомі", як ти, з початку повномасштабки с'їблися за кордон або в п'ятдесят рочків пішли вчитися на фізвоспи чи одружилися на бабках-інвалідках. Або сидять, під@ри, безвилазно по хатах під піхвою дружин або мамок і на вулицю вийти сцутьця, бо - ТЕЦЕКА!
Безплатно.
Будеш як я, по 130 000 отримувати, а, якщо місяць+ добре попрацюєшь, то й всі 200 000!
Не бійся, Бембі!
І ти собі будеш виписувати!
Кидай свої дані в приват, я тобі зкину письмову згоду на "мій диван"...
звісно є купа людей що купила інвалідність, звісно є ті хто зловживає цим станом.
от знаю особисто ситуацію. Чоловік, в дитинстві вирізана більша частина легені, мав інвалідність до 2010 року, потім гарно влаштувався на роботу, і вирішив що не буде вже з держави нічого просити. ВЛК признало придатним до служби в тцк та сп і так далі (з однією легенею). І є його мама - інвалід 2 гр. пожиттєво, титанові конструкції в хребті, колінах, самотня, пенсіонерка. І ось цей чоловік, 40+, має сім.ю, дітей, працює, утримує і свою родину, і маму. але ззовні по ньому не скажеш що він слабий..
то треба його заганяти в армію? і семеро людей що він утримує лишати на кого? на вас, коментатори?
Кажуть 10 000 у.є. і можеш одружуватися.
Старі знайомі, не знали що я в ЗСУ.
Звісно, треба розбиратися в кожному конкретному випадку.
Разом з тим слід суттєво посилити покарання за всіляки ухилянтськи схеми, щоб і думки не було зловживати або схєматозити.