УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11449 відвідувачів онлайн
Новини Відстрочки у Резерв+
4 201 62

Резерв+ запустив відстрочку для тих, у кого один із батьків має інвалідність

Ще більше автоматизації: у Резерв+ з’явилася нова онлайн-послуга для військовозобов’язаних

Міноборони запустило нову онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+, яку можуть отримати військовозобов’язані, що доглядають за батьком або матір’ю з інвалідністю I чи II групи. Процес повністю автоматизований, а рішення з’являється у військово-обліковому документі за кілька хвилин чи годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Міноборони.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як отримати відстрочку онлайн:

  1. Подайте запит у застосунку Резерв+.
  2. Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  3. Якщо підстави підтверджуються — відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, без довідок, черг і візитів до ТЦК. Зазвичай він триває від кількох хвилин до кількох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У військово-обліковому документі в Резерв+ з’явиться фото власника – стартує тестування

Наразі послуга доступна онлайн, якщо військовозобов’язаний — єдина повнолітня дитина людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків. Якщо є інші повнолітні діти або обидва батьки, подати запит не можна.

Щоб система змогла підтвердити підстави:

  • актуальні дані про інвалідність батька або матері мають бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) або реєстрі Пенсійного фонду;
  • коректні дані про сім’ю мають бути вказані в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС);
  • в актовому записі про народження має бути зазначений Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) батька або матері з інвалідністю.

Якщо дані не актуальні — потрібно оновити їх у відповідних реєстрах, після чого можна подати запит через Резерв+.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 720 тисяч відстрочок продовжено автоматично, – Шмигаль

Надана відстрочка автоматично продовжуватиметься — це передбачено новим порядком, що діє з 1 листопада 2025 року.

Наразі у Резерв+ уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок, які можна оформити прозоро, швидко та без бюрократії. Для таких категорій:

  • люди з інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до служби;
  • батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
  • батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових з дитиною;
  • батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі;
  • батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти.

Читайте: Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, можуть отримати відстрочку в "Резерв+"

Автор: 

інвалідність (352) Резерв+ (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Ахренеть! Поверьте мне, врачу с 40ка летним стажем, призывать будет теперь вообще некого.
показати весь коментар
28.11.2025 14:42 Відповісти
+7
так це давно так. бо справа не в інвалідності а в тому що здоровий бугай виїздить за кордон "по догляду" за братом-інвалідом. при тому що брат інвалід може самостійно пересуватися хоч і з проблемами, сам їздить на машині, сам працює, має здорову дружину і здорових батьків.
То про яку мобілізацію можна говорити в таких умовах вічного корупційного квартало-шапіто?
показати весь коментар
28.11.2025 14:53 Відповісти
+4
тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?

раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби.
показати весь коментар
28.11.2025 14:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахренеть! Поверьте мне, врачу с 40ка летним стажем, призывать будет теперь вообще некого.
показати весь коментар
28.11.2025 14:42 Відповісти
так це давно так. бо справа не в інвалідності а в тому що здоровий бугай виїздить за кордон "по догляду" за братом-інвалідом. при тому що брат інвалід може самостійно пересуватися хоч і з проблемами, сам їздить на машині, сам працює, має здорову дружину і здорових батьків.
То про яку мобілізацію можна говорити в таких умовах вічного корупційного квартало-шапіто?
показати весь коментар
28.11.2025 14:53 Відповісти
тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?

раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби.
показати весь коментар
28.11.2025 14:57 Відповісти
я недавно в Туреччину їздив. Офіційно. У відпустку.

якщо ти вважаєш себе рабом тільки тому що сидиш безвилазно у мамки під спідницею - це твої власні психічні проблеми, запишись до спеціаліста хоча б онлайн - і тобі обов'язково допоможуть.
показати весь коментар
28.11.2025 15:00 Відповісти
офіційно? ти чиновник чи в погонах ходиш?
прокурор? тцкашнік? провладний блохер? чи "валантьор"?
може просто брехло?
показати весь коментар
28.11.2025 15:03 Відповісти
я військовослужбовець ЗСУ з березня 2022, добровільно мобілізувався.

що ще раба цікавить ?
показати весь коментар
28.11.2025 15:09 Відповісти
оце ти міцний. 4 роки на фронті? моя повага!
як там ужгородський фронт?
показати весь коментар
28.11.2025 15:12 Відповісти
На фронті був рік. Тепер в тилу. Служу в "технологічній" частині, за своєю спеціальністю. Можу виїздити за кордон. Одна біда - ЗП в 10 раз менша за ринкову. Ну але ж я не раб, а вільний громадянин - то мушу чимось жертвувати на загальне благо.
показати весь коментар
28.11.2025 15:28 Відповісти
так і пиши одразу що ти тиловий.

я теж можу виїжджати, і що тепер?
показати весь коментар
28.11.2025 15:30 Відповісти
раб який може виїжджати? це щось цікаве. А ти як виїжджаєш? Інвалід дитинства? Заброньований?
показати весь коментар
28.11.2025 15:41 Відповісти
так я не раб
показати весь коментар
28.11.2025 15:42 Відповісти
а хто? в якій якості ти виїзний?
показати весь коментар
28.11.2025 15:46 Відповісти
"Постанова Уряду не може суперечити законодавству України. А законодавством України не заборонений виїзд взагалі. Якщо Кабмін собі щось придумав - це його проблеми", - заявив Камельчук. Джерело: https://censor.net/ua/v3587496
показати весь коментар
28.11.2025 15:48 Відповісти
Ти з цим Камельчуком отак погранцям і заявив?
Чи ти насправді нікуди не виїжджав а просто "можеш" ?
показати весь коментар
28.11.2025 15:53 Відповісти
так, я не виїжджав, вважаю що зараз є більш важливі речі куди витратити гроші (у нас повномастабна війна і воїнам багато чого потрібно), а не на ****** в туреччині. ти ж, я бачу, іншої думки.
показати весь коментар
28.11.2025 15:58 Відповісти
якщо ти не виїжджав то нащо ****** про те що можеш виїздити?
А яким таким воїнам ти допомагаєш? Ти хотів напевне написати - рабам?
показати весь коментар
28.11.2025 16:03 Відповісти
****** тут ти. якщо я щось стверджую, то це так і є.

я не називав ВОЇНІВ ЗСУ рабами, може тільки таких як ти тилових щурів з рабською душею.
показати весь коментар
28.11.2025 16:05 Відповісти
та ні, ти ********** вже конкретно. ))

"тобі завидно, що хтось може виїхати, а тебе не випускають?
раб не хоче звільнити всіх рабів, а хоче щоб і в нього були раби. "

Кого в конкретно в цій фразі ти назвав рабом?
Цивільних яких не пускають за кордон?
Чи військових, яким можуть примусово зробити цивільного?

Якщо перших - перше то чому не вважає себе самого рабом? (ти так само не можеш нікуди виїхати, це ж зрозуміло)

Якщо других - то чому ************ що не називав їх рабами тепер?
показати весь коментар
28.11.2025 16:15 Відповісти
ти дурачок? конкретно ТЕБЕ я назвав рабом, бо ти в душі раб
показати весь коментар
28.11.2025 16:16 Відповісти
Дивись, тупень: ти стверджував що я - раб, тому що я хочу щоб і в мене були (власні) РАБИ. То кого конкретно в цій ситуації ти бачив моїми рабами?
Цивільних, війькових... кого? ))
показати весь коментар
28.11.2025 16:20 Відповісти
звідки я знаю, кого ти хочеш в рабство загнати?
показати весь коментар
28.11.2025 16:31 Відповісти
Так в цьому ж вся суть. З якого бодуна ти вирішив що я когось заганяю в рабство? Тоді давай напиши прямо що для тебе рабство - проживання чоловіків призовного віку в Україні під час війни без права виїзду чи служба в ЗСУ )))
показати весь коментар
28.11.2025 16:39 Відповісти
я вирішив з твого коментаря 28.11.2025 14:53 коли ти з такими завидками писав про здорового бугая який може виїхати.
показати весь коментар
28.11.2025 16:51 Відповісти
то в чому тут рабство? У виконанні своїх конституційних обов'язків?
показати весь коментар
28.11.2025 16:54 Відповісти
28.11.2025 16:58
показати весь коментар
28.11.2025 17:00 Відповісти
Пояснюю для тупого раба.
У нас в країні є Конституція, це фактично є договір між державою і народом, хто й що повинен робити і які вигоди кожен отримає.

якщо держава порушила договір, то я як вільна людина теж можу не виконувати цей договір якщо не захочу.
а якщо держава виконує договір, то і я як вільна людина повинен виконувати договір на який погодився.

тобі рабу це не зрозуміло.

а твої маніпуляції "проживання чоловіків призовного віку в Україні під час війни без права виїзду чи служба в ЗСУ" - засунь собі туди, чим ти думаєш,раб
показати весь коментар
28.11.2025 16:58 Відповісти
В Конституції прямо прописана можливість обмеження цілого ряду твоїх прав в свобод в разі дії воєнного стану. В тому числі права на вільне пересування.

Якщо ти не раб тому що ти забив болт на свої конституційні обов'язки - тоді всі решта хто не забив і погодився на обмеження, виходить, що є рабами, правильно?
показати весь коментар
28.11.2025 19:14 Відповісти
ти раб по духу, ти вперто пишеш про обмеження прав, і вперто не хочеш прочитати і зрозуміти що я тобі написав. продублюю:

якщо держава порушила договір, то я як вільна людина теж можу не виконувати цей договір якщо не захочу.
а якщо держава виконує договір, то і я як вільна людина повинен виконувати договір на який погодився.
показати весь коментар
28.11.2025 19:19 Відповісти
так в чому держава порушила договір? була 64 стаття Конституції про ВС, був закон про ВС - і все це було до 2022 року - ніхто навіть правила на льоту не міняв як зробили з ТРО коли їх кинули на фронт.
То про що ти власне верещиш, нераб? Про те що твій вільний дух не давав тобі прочитати що ж там написано в колективному договорі між тобою і державою Україна )
показати весь коментар
28.11.2025 19:23 Відповісти
Корупція та неефективне управління
Відсутність верховенства права
Недостатній захист прав і свобод громадян

достатньо? чи ще дописати? ти гірше за кацапів, по духу ти раб, і ще й хочеш, щоб у нас була держава рабів і дворян
показати весь коментар
28.11.2025 19:27 Відповісти
Достатньо. Але тільки якщо наведеш статтю де це буде написано в Конституції.

От у американців в Декларації незалежності прописане право на повстання в разі якщо уряд порушую гарантовані права і свободи. У нас нічого такого не прописано. Але, зауваж - право на ПОВСТАННЯ. А не право ховатись у жінки під спідницею і називати всіх хто так не робить рабами.
Різницю ж не треба пояснювати, я сподіваюсь?
показати весь коментар
28.11.2025 19:39 Відповісти
Державою порушені статті 4, 6, 8, 19, 21, 22, 24, 29, 55, 64
показати весь коментар
28.11.2025 19:53 Відповісти
До 24.02.22 нічого не порушувалось чи тебе все влаштовувало? )))
показати весь коментар
28.11.2025 20:03 Відповісти
а що ти раб хочеш мені пред'явити? що я втік? чи хочу втікти з країни? чи може що я в тцк не був?

я тобі конкретно скинув номера статей Конституції, які були тупо знищені зельоними підарами, а тобі ще потрібно знати, чи влаштовувало мене щось до 22 року?
показати весь коментар
28.11.2025 20:13 Відповісти
Та звісно мені потрібно це знати ))

Тому що виходить так що до 24.02.22 ти абсолютно ніяк не проявляв свій протест проти
невиконання владою, на твою думку, своїх зобов'язань відносно тебе.

А після 24.02.22 ти обрав ти єдину форму протесту яка ніяк не шкодить зеленій владі, зате саботує захист країни і її народу і тим самим підігрує її ворогам.

Це так ведуть себе нераби? Ніяк не протидіють владі яка їх не влаштовує і підводять своїх співвітчизників в скрутну хвилину?
показати весь коментар
28.11.2025 20:45 Відповісти
з чого ти висосав ці твої висновки, раб?
показати весь коментар
28.11.2025 22:28 Відповісти
З того що ти сам про себе повідомив. Ти можеш це спростувати? Може ти якось інакше проявляв непокору владі до 24.02? Пісяв в заборонених місцях?))
показати весь коментар
29.11.2025 11:10 Відповісти
і що ж ти про мене взнав з моїх коментарів?
ти перший раб-клоун якого я тут зустрів.

я зараз в ЗСУ, чи ні?
я взагалі в Україні, чи ні?
я взагалі людина, чи марсіанин?
показати весь коментар
29.11.2025 11:55 Відповісти
Взнав більше ніж треба))

Порядна людина за час такої довгої переписки давно би окреслили хто вона і що вона.
Ти ж вертиш сракою як дешева хвойда, ліпиш одну відмазку за іншою і на жодне питання прямо не відповів.
Тож повір, мені все про тебе давно зрозуміло))

Я таких нерабів як ти тут щодня цілими отарами в стійло заганяю)
показати весь коментар
29.11.2025 12:51 Відповісти
ти про себе багато написав, і все правда

я ржу

клоун-раб жжот
показати весь коментар
29.11.2025 12:53 Відповісти
Саме так. Бо правду писати легко і приємно. Брехати ж завжди важче. Тому ти просто не пишеш про себе правду.
Але твої смішні вихляння говорять самі за себе.
показати весь коментар
29.11.2025 23:03 Відповісти
У многих тоже специальность, только не получается у них ,почему то, перевестись служить в тыл после года службы на "0". Наверное вы большой талант в своей сфере деятельности.
показати весь коментар
28.11.2025 15:37 Відповісти
Коли я ще був стрільцем в батальйон то десь за рік зустрів наших зв'язківців і спитав в них як так сталось що в нас однакова освіта і професія але вони у зв'язку а я в лінійній роті. Тоді вони спитали мене коли я прийшов - я сказав що в березні. А вони сказали що в лютому.
Це не абсолютна формула але часто вона спрацьовує.
До того як потрапити сюди мені ще довго відношення в БПЛАшники завертали назад.
показати весь коментар
28.11.2025 15:45 Відповісти
Знаємо ми вас "врачєй". Якби ви не відмазували за гроші мажорів, роблячи з них інвалідів, а дійсно хворих не зцілювали взмахом пєра, то ми вже і кацапів могли б перемогти.
показати весь коментар
28.11.2025 14:56 Відповісти
А шо це міняє глобально від того як було і як вплинє на то що "призывать будет теперь вообще некого"??? Цеж не добавили нову якусь причину для відстрочки чи броні.

До цього люди просто йшли і робили те саме вручну. Зараз же автоматізовано тіж данні з реестру, а не папірці з усіляких держконтор тягнути і збирати людині яка має право.

Це тільки прибирання ще одної корупційної ланки щодо брудних тцк-ків і кормушки для адвокатів, плюс буде зменшення людей під тцк де порою іншим можно і не дочекатися черги для вирішення свого питання.
показати весь коментар
28.11.2025 15:08 Відповісти
Так а хто воювати буде?!!
Кругом самі заброньовані та відстрочені!
показати весь коментар
28.11.2025 14:59 Відповісти
ти
показати весь коментар
28.11.2025 15:09 Відповісти
ну, не хочеш, не воюй. буряти будуть раді
показати весь коментар
28.11.2025 15:14 Відповісти
Чорт, я в піхоті ЗСУ з квітня 22-го.
Бажав би такого "борцуна з ТЦК", як ти, бачити поруч!
показати весь коментар
28.11.2025 15:18 Відповісти
я про тцк нічого не писав. це ти про тцк пишеш.

Yuri I #427530 теж з 22 року воює. красавчики ви.

у мене всі знайомі хто з 22-23 років пішли на фронт, вже не з нами. ну ти поняв, який ти вояка.
показати весь коментар
28.11.2025 15:21 Відповісти
"у мене знайомі"...
А сам шо, мамка не пустила чи пласкостопіє?
Ти ще відчиняєшь свій вонючий ****@к що хтось "не з нами".
У мене такі "знайомі", як ти, з початку повномасштабки с'їблися за кордон або в п'ятдесят рочків пішли вчитися на фізвоспи чи одружилися на бабках-інвалідках. Або сидять, під@ри, безвилазно по хатах під піхвою дружин або мамок і на вулицю вийти сцутьця, бо - ТЕЦЕКА!
показати весь коментар
28.11.2025 15:31 Відповісти
я хотів на твою посаду влаштуватись, тиловою крисою, але ти заплатив кому треба, і мене не взяли.
показати весь коментар
28.11.2025 15:32 Відповісти
Кидай дані, я допоможу влаштуватися.
Безплатно.
Будеш як я, по 130 000 отримувати, а, якщо місяць+ добре попрацюєшь, то й всі 200 000!
Не бійся, Бембі!
показати весь коментар
28.11.2025 15:45 Відповісти
ох ти й *********. з окопа пишеш? чи штабна криса, виписуєш собі бойові за 100 км від фронта?
показати весь коментар
28.11.2025 15:46 Відповісти
Давай до мене, Чумаходе!
І ти собі будеш виписувати!
показати весь коментар
28.11.2025 15:50 Відповісти
не хочу бути полупокером як ти.
показати весь коментар
28.11.2025 15:59 Відповісти
Ти як бачу з дивану потужьо воюєш!
показати весь коментар
28.11.2025 15:26 Відповісти
Чуваче!
Кидай свої дані в приват, я тобі зкину письмову згоду на "мій диван"...
показати весь коментар
28.11.2025 15:32 Відповісти
ой які всі обурені. а чи всі з вас зараз в пікселі?
звісно є купа людей що купила інвалідність, звісно є ті хто зловживає цим станом.
от знаю особисто ситуацію. Чоловік, в дитинстві вирізана більша частина легені, мав інвалідність до 2010 року, потім гарно влаштувався на роботу, і вирішив що не буде вже з держави нічого просити. ВЛК признало придатним до служби в тцк та сп і так далі (з однією легенею). І є його мама - інвалід 2 гр. пожиттєво, титанові конструкції в хребті, колінах, самотня, пенсіонерка. І ось цей чоловік, 40+, має сім.ю, дітей, працює, утримує і свою родину, і маму. але ззовні по ньому не скажеш що він слабий..
то треба його заганяти в армію? і семеро людей що він утримує лишати на кого? на вас, коментатори?
показати весь коментар
28.11.2025 15:12 Відповісти
А мені недавна бабку-інвалідку продавали.
Кажуть 10 000 у.є. і можеш одружуватися.
Старі знайомі, не знали що я в ЗСУ.
Звісно, треба розбиратися в кожному конкретному випадку.
Разом з тим слід суттєво посилити покарання за всіляки ухилянтськи схеми, щоб і думки не було зловживати або схєматозити.
показати весь коментар
28.11.2025 15:38 Відповісти
А скільки стареньких людей не мають змогу навіть доїхати до тої комісії щоб оформити інвалідність.
показати весь коментар
28.11.2025 15:42 Відповісти
 
 